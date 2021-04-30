«Холмы» в судебном тумане. Спорные земельные участки продали под застройку коттеджами

Апрель 30, 2021 - Актуально

В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте и на некоторых других улицах еще недавно красовались рекламные щиты с информацией о том, что в поселке «Холмы» (в 10 минутах езды от центра города) продаются земельные участки. Очень недорого. А в интернете и сегодня сообщается, что в «Холмах» есть вода, дороги и скоро сюда подведут газ.
А вот обладательница участка в «Холмах-1» Вера Рочева, многодетная мать, купившая участок два года назад и уже построившая здесь дом, считает, что людей просто обманывают. Ниже мы приводим ее рассказ.

А счастье было так возможно…

Участок в будущем коттеджном поселке «Холмы», что находится на бывших полях совхоза «Пригородный» на стыке окраины города и села Выльгорт, семья Рочевых приобрела в апреле 2019 года, взяв ссуду. Продававшая землю фирма «Земли Севера» обещала газ, дороги и воду. Причем покупателей уверяли, что продаваемые земли находятся в статусе личного подсобного хозяйства – совхоз получил такое разрешение.
Многодетная семья могла теперь осуществить свою давнюю мечту: на приобретенной земле разрешалось строить коттедж до трех этажей… И Рочевы приступили к строительству. В настоящее время дом уже под крышей. И если бы все пошло так, как обещано, по осени можно было бы отмечать новоселье.
То, что дорог как не было, так и нет, еще можно как-то понять: за «Холмом-1» появился «Холм-2», а потом и Холм-3». Хозяев участков становилось все больше, сейчас их насчитывается 252, а будет, если верить рекламе, свыше пятисот. Может, уже потом будут сделаны хорошие дороги – так успокаивали себя собственники. Пока же к участкам ни пройти, ни проехать.
С водой тоже случился облом: водопровод по договору должен был подвести частник – ИП Мезенцев. В ходе разборок выяснилось, что он бы и рад это сделать, вроде как все для этого у него имеется, но нет разрешения. Собственники участков узнали, что их «водяной» судится то ли с администрацией, то ли с «Пригородным», и конца этим судам не видно, хотя вода должна была начать поступать в «Холмы-1» еще в декабре 2019 года.
А настоящий скандал разгорелся после того, как на повестку встал вопрос с газификацией. В договоре покупки участка указывалось, что газификацией будет заниматься ООО «Пригородный». Но тут выяснилось, что нужно строить ГРС (газораспределительную станцию), прокладывать трубопроводы, делать разводку. А для начала – подготовить проект газификации, который обойдется в 47 миллионов рублей, причем только за проект! И оплатить это должны собственники участков.

Где деньги взять?

Многодетные семьи обычно не обладают миллионными состояниями. Та же семья Рочевых взяла ссуду в полмиллиона рублей, рассчитывая, что стройка «уложится» в миллион, из них 200 тысяч – на подводку газа и 150 – на водопровод. А тут цена повышалась чуть ли не в два раза! Это ставило осуществление мечты под угрозу.
Собственники образовали инициативную группу и стали искать выход. Предложений было много, вплоть до подключения к городским сетям, которые находятся через дорогу от территории «Холмов»: тогда не надо строить ГРС. Но труба должна пройти под дорогой, земля под которой принадлежит «Пригородному», а он на это согласия не дает…
Инициативная группа обратилась в администрацию, и тут разразился скандал уже на новом уровне – между мэрией и ООО «Пригородный». Администрация обнаружила, что земли, которые проданы в собственность жителям города, ранее имели вид разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства». А это значит, что строить там ничего нельзя. Более того, у администрации появился вопрос: как они из статуса земель сельхозназначения вдруг перешли в статус земель под ЛПХ (личное подсобное хозяйство)? И мэрия обратилась в Росреестр для уточнения данных, после чего разослала пресс-релиз в информагентства, в котором высказала свою точку зрения.

Каков привет, таков ответ

Буквально на следующий день после публикации сообщения мэрии на сайте «Пригородного» появился ответ, в котором утверждалось, что «администрация вводит в заблуждение читателей, так как категория указанных земель не менялась — это всегда были земли населенных пунктов. А в части вида разрешенного использования такой перевод был сделан Росреестром по заявлению собственника в соответствии с действующим законодательством и не требовал согласия администрации». Завершалось послание так: «По нашему мнению, публикация связана с попыткой администрации избежать исполнения своих публичных обязанностей и препятствует осуществлению законной предпринимательской деятельности ООО «Пригородный».
Дело запахло судами, и все вспомнили историю с землями вокруг села Выльгорт, где также более двух сотен собственников участков получили разрешение на строительство жилья. Однако дело застопорилось, поскольку земли эти оказались сельхозназначения, где запрещено строительство жилья. И вот уже три года тамошние собственники судятся с администрацией района, и конца этим судам не видно.

Между молотом и наковальней

Инициативная группа собрала массу подписей и обратилась за помощью к главе Коми. Владимир Уйба, который по сведениям Веры Рочевой, дал поручение мэру столицы республики разобраться. Владелица участка рассказала «Трибуне», что на текущей неделе состоялась встреча инициативной группы с руководством мэрии, где собственников участков спросили напрямик: вы с кем, покупатели участков? С администрацией или с «Пригородным»?
Не поняв вопроса, собственники разошлись в недоумении. Но одно они поняли точно: ситуация зашла в тупик. Выяснилось, что все движение документов остановлено, продажи участков прекращены. Как будут развиваться события дальше, непонятно. Если «по сценарию Выльгорта», то новоселья многодетной семье придется ждать еще очень долго.

Анатолий ПОЛЬКИН.

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