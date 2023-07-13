Хороводы на горке (Блиц от 14 июля)

Хороводы на горке

12 июля состоялась Усть-Цилемская Горка – колоритный национальный праздник, уходящий корнями в языческое прошлое. Времена язычества давно миновали, но осталась традиция собираться на высоком холме.

В этом году Горка длилась три часа. За это время участники выполнили все ритуальные фигуры хороводных танцев и спели все «горочные» песни.

Главный полицейский столицы

Новым начальником УМВД РФ по Сыктывкару стал 36-летний подполковник полиции Алексей Игнатенко.

Уроженец Сыктывкара А. Игнатенко начал свою службу в 2006 году с городского отдела уголовного розыска. Далее служил в различных подразделениях МВД.

С картошкой не пропадем!

В Коми картофелем засадили 400 гектаров земли.

Об этом рассказал глава Минсельхоза Коми Ильдар Андарьянов на совещании в правительстве республики. Яровой сев в сельхозорганизациях проведен на площади 7511 гектаров, в том числе овощей – 22 га, однолетних трав – 5954 га. Из-за переувлажнения почвы в этом году сев многолетних трав беспокровных будет продолжаться до августа.

Диабетики пока успокоились

Больные сахарным диабетом еще недавно жаловались на отсутствие инсулина в Сыктывкаре. Но сейчас дефицита лекарства нет, утверждают в Минздраве Коми.

Все нуждающиеся в инсулине сыктывкарцы обеспечены инсулином. Новых поставок не требуется, сообщают медики. Тем не менее, за ситуацией продолжает следить прокуратура.

Корь шагает по стране

Первый и пока единственный в Коми случай заболевания корью выявлен в Ухте, куда ее «привез» 10-летний мальчик, приехавший из Москвы к своей бабушке.

По данным Роспотребнадзора, с начала этого года корью заболели уже свыше тысячи россиян (в 2022 г. было всего 34 случая) в 45 регионах страны.

100 «деревяшек» – под снос

Сыктывкарская мэрия утвердила проект по строительству 9- и 12-этажных домов на месте ста двухэтажных «деревяшек» в центре столицы.

Старые дома будут сносить на территории целого квартала (в границах улиц Юхнина – Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина). На их месте появятся жилые «высотки» и административные здания. Правда, это лишь проект, точные сроки его реализации пока не названы.

Драмы на производстве

В Коми увеличилось число несчастных случаев на производстве.

С начала этого года Трудинспекция региона расследовала 45 таких случаев. За аналогичный период 2002 года их было 37.

Соскучились по хорошей погоде?

Начало июля разочаровало жителей республики. Даже на юге региона было прохладно, пасмурно и дождливо. Но следующая неделя ожидается теплой.

Температура воздуха на территории Коми, как прогнозируют синоптики, будет держаться в пределах июльской нормы и к воскресенью поднимется до 25-27 градусов.