Заявленный на 26 августа митинг в Урдоме против возведения в архангельской глубинке мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес изначально обещал интригу. Ведь в самом рабочем поселке проживает чуть больше четырех тысяч человек, а на митинге ожидалось присутствие трех тысяч!

Напомним, что от Шиеса до границы с Коми всего четыре километра, а до Сыктывкара по прямой — меньше ста. Поэтому строительство мусорного полигона для утилизации твердых бытовых отходов из Москвы, естественно, вызывает большую тревогу и у жителей нашей республики.

Скидки для митингующих

На автотранспорте из Сыктывкара до Урдомы надо преодолеть порядка 250 километров. До райцентра Ленского района села Яренск ведет хоть и плохонькая, но асфальтовая дорога, а затем почти 90 километров надо добираться по грунтовке. А затем еще на пароме переплыть через Вычегду. Кстати, для участников народной сходки некоторые паромщики делали 50-процентную скидку за свои услуги.

В самом поселке на домах разместили указатели направления движения до места проведения митинга. Его организаторы изначально планировали собрать народ в центре поселка рядом с Домом культуры. Но местные власти неожиданно посчитали, что центр никак не подходит, поскольку рядом расположен детский садик — проводить рядом с подобными учреждениями массовые мероприятия закон не позволяет. А тот факт, что митинг намечен был на выходной день и вообще все массовые поселковые мероприятия всегда проходили на площади, для власти — не аргумент.

Впрочем, центр Урдомы все же был переполнен, правда, не людьми, а автомобилями. Многие из них, судя по номерам, были из Коми.

Организаторы митинга подавали заявку на упомянутое выше количество участников, как говорится, с запасом, чтобы избежать штрафных санкций в случае «перебора». Собралось порядка двух тысяч человек — это как раз ожидаемый результат. Правда, в протоколах полиции фигурируют 700 митингующих. То, что эта цифра занижена, видно по размещенным в интернете фотографиям, сделанным с квадрокоптера.

Стояние на Лупье

Сам митинг проходил в живописном месте на берегу реки Лупья, притока Вычегды. Территория под него была специально огорожена яркими ленточками, были определены места для курения, стояли мусорные бачки, бойко шла торговля пирожками и горячим чаем. Среди митингующих ходили волонтеры со специальными повязками, чтобы пресечь возможные провокации. А их исключать никак было нельзя, поскольку не только районные, но и областные чиновники очень нервно отреагировали на народную инициативу.

Сцену для выступающих соорудили из двух стареньких тракторных прицепов, что также подчеркивало отсутствие в его организации административного ресурса. Надо отметить, что этот самый «ресурс» вообще проигнорировал митинг.

Народ против

Напомним: три недели назад жители Ленского района узнали, что в вблизи станции Шиес, расположенной в 30 километрах от Урдомы, неизвестные вырубают лес, роют огромный котлован, обустраивают территорию под строительство, не имея на руках ни одного документа, подтверждающего их полномочия. Уже потом выяснилось, что здесь намечено начать складирование твердых бытовых отходов из Москвы. Если судить по телеграмме железнодорожников и другим документам, которыми разжились местные активисты, то речь идет о том, что сюда ежедневно планируется доставлять более 250 вагонов с отходами! Первый состав должен был прибыть в третьей декаде августа, но в свете последних событий эшелон где-то притормозили.

С упреком в адрес окруживших митингующих сотрудников правоохранительных органов были брошены горькие слова о том, что местных мужиков за два срубленных дерева по судам затаскают, а тут какие-то приезжие и лес рубят без разрешительных документов, и используют транспорт без опознавательных знаков. Почему их не тащат прямо сейчас в околоток и не наказывают за незаконную деятельность?

Завод на болоте

Если на ведущую обустройство полигона московскую фирму «Технопарк», являющуюся дочерним предприятием государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги» (департамент жилищно-коммунального хозяйства), не распространяются нормы закона и местные власти ей не указ, значит, речь идет об очень больших деньгах и связях. В этом твердо убеждено большинство жителей Ленского района. Не верят они и в то, что будет налажено в будущем производство по переработке мусора: «Заводы на болотах не строят…» Действительно, в районе Шиеса местность вряд ли пригодна вообще для возведения каких-то сложных промышленных объектов: бетонные сваи не вбить, плиты не положить! Глубина тамошних болот достигает 12 метров.

Местные жители считают, что их попросту унизили, как может унизить богач, демонстративно подбрасывая свои отходы бедному, а потому бесправному соседу. В роли таких «соседей» выступают все северяне, потому что миллионы тонн мусора, которые московские коммунальщики рассчитывают сжигать и топить в болотах Ленского района, аукнутся токсичными выбросами и ближней, и дальней округе, вплоть до Кировской области.

«Полигон смерти»

Принявший участие в митинге заместитель председателя Комитета спасения Печоры Иван Иванов считает, что «скинуть в регионы грязь и мусор — это последний «плевок Москвы». Поэтому тема отходов сегодня вызывает гораздо больший резонанс, чем даже повышение пенсионного возраста».

В самом начале один из выступающих заявил, что сегодня в рядах митингующих могли бы стоять писатель Федор Абрамов, которого по праву можно назвать «духовной скрепой» русского Севера, и, пожалуй, самый известный в мире помор ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов.

Депутат Госсовета РК, лидер коммунистов Коми Олег Михайлов в своем выступлении сделал акцент на том, что большая часть налогов от северных территорий уходит в Москву. Центр развивается, а провинция хиреет, а тут еще вот и «гостинец» получите…

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки губернатора Архангельской области и главы Ленского района.

Возможность высказаться получили более 20 человек. Одни выражали свое возмущение в прозе, были и те, кто переключался на поэзию. Одно из стихотворений было написано на «злобу дня». Это был тот самый случай, когда содержание соответствовало названию — «Полигон смерти».

С трибуны было высказано немало претензий в адрес власти. Сегодня ее представители тихо сидят, словно мыши под веником. Интересно, как они дальше собираются строить отношения с земляками? Понятно, что в сельской глубинке сложно найти «хлебную» чиновничью должность, поэтому приходится помалкивать или подпевать вышестоящему начальству. Но ведь работники бюджетных организаций Ленского района не побоялись выйти на трибуну и заявить свои права на чистый воздух и леса.

Митинг завершило выступление песенного коллектива с лирической композицией, воспевающей родные просторы.

Угроза столице Коми

Строительство мусороперерабатывающего завода — дело хлопотное и весьма затратное, поскольку речь идет об иностранных технологиях, о создании эффективных отечественных как-то не позаботились. И вообще, сегодня в условиях международных санкций непонятно, можно ли вообще строить какие-то экономические отношения с представителями той же Европы, где утилизация мусора — органичная часть тамошней жизни.

Особенно преуспели в переработке мусора шведы. Как раз с ними еще в 2006 году администрация Сыктывкара договорилась о строительстве мусороперерабатывающего завода. Тогда будущее вырисовывалось вполне предсказуемым. Было заявлено, что через шесть лет (то есть к 2013 году) столичная свалка будет переполнена. Поэтому надо строить завод.

Несколько лет назад о былых прожектах столичной власти на свалке напоминал полуразрушенный корпус так и недостроенного мусороперерабатывающего завода. А бюджетные деньги пропали.

Завод по переработке мусора Сыктывкару критически необходим, как, впрочем, и всем остальным муниципальным образованиям. Свалка под столицей появилась в 1971 году, и сейчас почти 90 процентов мусора находится в стадии активного разложения, то есть уже не поддается механической переработке, что сопряжено с появлением серьезных экологических проблем, которые могут заявить о себе в любой момент.

Сергей МОРОХИН.