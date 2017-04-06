Худеньких женщин зовут на съемки

Начало ледохода в Коми ожидается ориентировочно 15 апреля.

На прошлой неделе с симптомами ОРВИ за медпомощью обратились более девяти тысяч человек.

Сразу три выходных дня в этом году выпало на Первомай и еще четыре — на День Победы. На первую половину праздников выпадает суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая. Затем следуют два календарных выходных дня — суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая.

Во вторник в силу вступили изменения в ПДД, ограничивающие начинающих водителей.

В Сыктывкаре «черные лесорубы» предстанут перед судом.

В Троицко-Печорске рыбаки на снегоходе провалились в полынью.

Весенний охотничий сезон стартует в конце апреля.

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