В Емве, на территории ИК-51, ведутся съемки многосерийного художественного фильма «Декабристка».
Режиссер фильма — Ирина Гедрович — знакома зрителям по картинам «День додо», «Товарищ Сталин», «СМЕРШ. Легенда для предателя». Как и предыдущие ее работы, это будет картина об эпохе сталинизма.
События фильма разворачиваются в 1952 году в одном из лагерей ГУЛАГа. Так что создавать декорации, изображая «зону», не пришлось: и снег, и колония, и колючая проволока — настоящие. Хотя некоторые — вышку, трибуну и часть забора — все-таки пришлось построить. Появляется и непременный портрет «великого вождя».
Любопытно, что для съемок понадобилась помощь жителей Емвы — их приглашали для участия в массовых сценах. Возраст — от 18 до 65 лет, желательно худенькие женщины без модных причесок, яркого маникюра, чтобы было видно, что это жертвы сталинских лагерей.
Кстати, в съемках смогут поучаствовать и нынешние обитатели колонии — и осужденные, и охранники.
А в главных ролях снимаются известные актеры Светлана Иванова и Дмитрий Муляр. Планируется, что премьерный показ десятисерийной киноленты должен состояться на телеканале НТВ уже в конце этого года.
Худеньких женщин зовут на съемки
В Емве, на территории ИК-51, ведутся съемки многосерийного художественного фильма «Декабристка».