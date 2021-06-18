Хватит это терпеть! Госсовет предлагает усилить ответственность нефтяников за экологическую безопасность

Вопросы обеспечения экологической безопасности при добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов являются сегодня в Коми наиболее злободневными. Нефтеразливы стали системным явлением. Они вызывают большой общественный резонанс и совершенно справедливое негодование.

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, за три года – с 2017-го по 2020-й – в республике произошло 60 аварийных ситуаций на предприятиях нефтедобывающей отрасли, которые привели к загрязнению нефтесодержащей жидкостью почти 126 гектаров земель. Большинство аварийных ситуаций связано с разгерметизацией нефтепроводов, пролегающих на территории Усинского района.

ЧП на границе

Еще не остыли страсти и после аварии на нефтепроводе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которая произошла 11 мая на границе НАО и Коми. В результате этой аварии в окружающую среду попало около 90 тонн нефтесодержащей жидкости, в том числе около 9 куб. м – в реку Колву. В село Колву и позже в Усть-Цильму (которая также попала в очаг загрязнения) выезжал глава Коми. Владимир Уйба встречался с местными жителями, имел нелицеприятный разговор с представителями нефтяной компании. На территории Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов был введен режим «Чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера.

Прокуратура Коми возбудила уголовное дело по статье 250 УК РФ о загрязнении поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения, которое причинило существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству.

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев также выезжал на место аварии в первые дни ЧС. И вместе с мэром Усинска Николаем Такаевым оценил, как идет работа по сбору шлама, принял участие в заседании оперштаба по ликвидации последствий нефтеразлива.

«Граждане республики справедливо поднимают вопрос ответственности нефтяных компаний за экологическую безопасность. Мы, как депутаты, не можем остаться в стороне и подходим к этой проблеме со всей серьезностью. Компаниям, ведущим такой бизнес, следует уделять повышенное внимание

безопасности и сохранности окружающей среды», – заявил тогда спикер.

По поручению Сергея Усачева уже 19 мая в Госсовете Коми была собрана рабочая группа, которую возглавил председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Попов. Депутаты провели анализ действующего федерального и регионального законодательства, привлекли к разработке законопроекта специалистов из Министерства природных ресурсов и Министерства промышленности Коми, Росприроднадзора и

Ростехнадзора.

В итоге родился документ – проект Обращения к Госдуме РФ, Совету Федерации РФ и Правительству РФ о необходимости скорейших поправок в законодательство, усиливающих экологическую ответственность недропользователей. На сегодня документ подписали 16 депутатов. Рассмотрение Обращения запланировано на ближайшем заседании сессии Госсовета Коми 24 июня.

Чего хотят депутаты

– Безусловно, любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, и об этом не раз говорил глава государства. Ясно, что действующее федеральное и региональное законодательство в этой сфере нуждается в совершенствовании. Поэтому мы предлагаем свой перечень мер по усилению ответственности за экологическую безопасность, – подчеркивает спикер.

На брифинге перед заседанием Президиума Госсовета, утвердившем повестку предстоящей сессии, Сергей Усачев рассказал, что предлагают депутаты.

Итак, в своем Обращении в федеральные органы парламентарии предлагают ограничить продление сроков эксплуатации опасных производственных объектов, связанных с добычей, транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов. По истечении установленного срока продлить его можно один раз, но не более чем на 10 лет. Для трубопроводов, которые эксплуатируются с превышением нормативных сроков службы, необходимо предусмотреть повышающий коэффициент. Его будут применять при расчете платежей за негативное воздействие на окружающую среду в случае аварии. Административный штраф, налагаемый на юридических лиц в случае разлива нефти на нефтепроводах с продленным сроком службы, также должен быть увеличен.

– Эти меры усиливают, прежде всего, материальную ответственность компаний, которые занимаются нефтедобычей. Принцип простой: вкладываешься в безопасность – меньше теряешь на штрафах, – подчеркнул спикер.

Кроме того, депутаты считают необходимым внести изменения в Бюджетный кодекс РФ. Денежная компенсация за нанесение ущерба должна поступать в бюджеты пострадавших муниципальных образований. Для хранения штрафов и компенсаций предлагается создать специализированные фонды: деньги из них можно будет тратить на «оздоровление» природы.

«Получил прибыль за счет природы – убери за собой»

Высокий уровень порывов трубопроводов наблюдается не только в Коми, но и в целом по России. По официальной информации, только в 2019 году было зарегистрировано около 17 тыс. аварий, связанных с разливами нефти, в том числе 10,5 тыс. аварий на нефтепроводах.

Об экологической ответственности природопользователей в ходе послания Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. В частности, он поручил ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и за рекультивацию промплощадок. «Подход очень простой: получил прибыль за счет природы – убери за собой», – заявил глава государства.

Лиля ВОВК.