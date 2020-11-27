Хватит сказки рассказывать! Похоже, что Пушкин уже не актуален, в тренде нынче – борьба с экстремизмом

В сыктывкарском учебном заведении, известном своими гуманитарными традициями, произошел конфликт на «информационной почве».

В школе № 1 имени И. Куратова вот уже четыре десятка лет существует группа энтузиастов, которые каждое лето путешествуют по стране. Самым старшим из них уже под 50, младшим – 12. Путешественники посещали Соловецкие острова, Валаам, Куликово поле, Бородино, но самым любимым местом они считают Пушкинские горы, где находится музей-усадьба «Михайловское».

Старшие члены группы несут ответственность за детей. Вместе с ребятами в поездках участвуют родители и учителя. При этом путешественники привыкли к полной самостоятельности и не обременяют руководство школы.

По итогам поездок проводятся родительские собрания, а дети оформляют альбомы с «путевыми заметками». Вот что написано в одном из таких альбомов: «Пройдут годы, многое забудется, но альбом напомнит «о том уголке земли», где не раз бывал А.С. Пушкин. И я там был».

«Ночная» выставка

У группы есть традиция – вернувшись из путешествия, оформлять выставку фотографий на школьном стенде. Обычно хватает недели, чтобы снимки увидели все желающие. Однако в этом году фотовыставка просуществовала всего… одну ночь. Ее оформили вечером, а на следующее утро фото загадочно исчезли! Как оказалось, их убрала завуч школы по воспитательной работе. Фотографии потом обнаружили разбросанными по подоконнику в кабинете, а вместо них на стенде появилась информация на тему «борьбы с экстремизмом».

Объяснение было в духе времени: «На дворе эпидемия, дети не должны скапливаться в одном месте». Странный аргумент, если учесть, что учебный процесс в школе проходил в обычном режиме.

В результате произошел скандал, и в столичное управление образования было направлено письмо от «учителей, учеников и родителей», попросивших разъяснить ситуацию и дать оценку действиям завуча.

В письме говорилось, что такие же фотоальбомы путешественники подарили главе республики Владимиру Уйба. И губернатору «путевые заметки» очень понравились, он отметил значимость подобных путешествий для культурно-патриотического воспитания молодежи.

По словам родителей, оформление стенда было приурочено к школьному конкурсу сочинений на тему «Как я провел лето». То есть стенд появился как нельзя кстати. Там красовалась и фотография того самого 350-летнего дуба у Лукоморья, где «кот ученый свои им сказки говорил»…

Вместе – против…

Ровно через месяц жалобщикам пришел ответ за подписью замначальника управления образования Веры Ольшевской. Она отметила, что ни учителя, ни родители с заявлением по вопросу оформления стенда в школу не обращались. Между тем перед завучем была поставлена важная задача – оформить стенд «Вместе против экстремизма». А поскольку свободных стендов в школе нет, она и решила снять «посторонние» фотографии.

В. Ольшевская не забыла отметить, что «закон «Об образовании» не предусматривает права учащихся и их родителей на самовольное размещение какой-либо информации в здании школы».

Тут, правда, есть нюансы. Родители утверждают, что «заказной» стенд про экстремизм должен был появиться к 21 октября. А фотоотчет о поездке к Лукоморью появился гораздо раньше. И никакого ущерба образовательному процессу он нанести не мог.

А может, тут дело в другом – в приоритетах? Время нынче такое, что борьба с экстремизмом куда важнее Пушкина и его сказок…