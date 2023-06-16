С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум (ПМЭФ). Он проводится ежегодно, и каждый раз в Питер съезжается вся российская знать.

Наши чиновники охотно посещают любые пафосные мероприятия. Естественно, за казенный счет. Из них ПМЭФ считается, пожалуй, самым престижным. В первую очередь благодаря участию в нем Владимира Путина. А где президент, там и все губернаторы вкупе с олигархами. Кстати, еще в мае было объявлено, что на берега Невы отправится и делегация из Коми во главе с Владимиром Уйбой.

В этом году питерский форум проходит под девизом «Суверенное развитие – основа справедливого мира». Предыдущие девизы (ПМЭФ проводится с 1997 года) мы теперь уже вряд ли вспомним, но наверняка они звучали не менее абстрактно.

Понятно, что речь идет о мировой политике, о глобальных процессах. В этих вопросах участники форума в принципе могут разобраться даже и без господина Уйбы. Но вообще-то делегаты из регионов регулярно ездят в Питер с другой целью – налаживать деловые связи и заключать контракты. Увы, руководителям нашей республики в этом смысле особо нечем похвастать.

Есть такая республика…

В прошлом году глава РК тоже посетил ПМЭФ, где сообщил миру две важные вещи. Во-первых, территория Коми – это две Великобритании. Во-вторых, здесь уникальная природа и хорошие люди. Факты интересные, хотя напрямую к экономике не относятся.

Впрочем, г-н Уйба не забыл и про экономику. По его словам, в Минэкономразвития РФ была подана заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Север». Якорным резидентом выступит компания «Лузалес» с проектом по созданию завода по производству плит МДФ (фанеры, пеллет) мощностью 1 млн кубометров готовой продукции в год с объемом инвестиций 32 млрд рублей и созданием 1200 новых рабочих мест.

Далее глава сообщил о 50 инвестпроектах, которые обеспечат приток инвестиций в основной капитал в объеме 150 млрд рублей и дадут возможность трудоустроить порядка 6 тысяч человек в различных отраслях.

А почему же люди отсюда бегут?

Как следует из официальных сообщений, во взаимодействии с федеральными органами власти Коми находят поддержку в решении серьезнейших вопросов развития региона. Ключевым событием такого взаимодействия в 2021 году стало утверждение приказом Минэкономразвития России плана мероприятий по диверсификации экономики Республики Коми на 2021-2026 годы.

И далее – в том же духе. То есть очень красиво. Со стороны может показаться, что Коми – это большая стройка, где реально воплощаются в жизнь грандиозные планы. Но ведь этого ничего нет – кругом застой и разруха, люди убегают «с Северов», что и подтверждают данные статистики.

В том же Удорском районе, между прочим, равном по площади территории Голландии (это в продолжение «урока географии» от главы), нет даже нормальной дороги на «большую землю». В Усть-Цилемском районе лишь одна автозаправка, в Ижемском районе – две. А это самые верные показатели неразвитости и бедности территории, о богатствах которой заявляют начальники при любом случае.

Былое и Дюмин

А теперь вспомним и питерский форум 2021 года – на нем делегация Коми и вовсе блистала. В том смысле, что в свиту Владимира Уйбы входила модель и телеведущая Виктория Лопырева с мужем (на данный момент уже вроде как бывшим) Игорем Булатовым (занимал должность первого заместителя председателя правительства Коми).

Для Коми это был вообще форум «бывших», поскольку из того состава делегации уже давно покинули свои должности, помимо Игоря Булатова, также Валерий Козлов (возглавлял представительство Коми в Санкт-Петербурге) и заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина (нашла более хлебную работу).

Судя по официальной информации, главным событием для нашего региона в тот год стало подписание соглашения с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В планах значилось сотрудничество просто тотальное – от промышленности до культуры, упоминался даже оборонно-промышленный комплекс.

И где все это? Да все там же – на бумаге. Алексей Дюмин даже не заглянул в Коми, за два года не нашел времени, да и вряд ли найдет. И о каком тесном сотрудничестве вообще может идти речь?

Цепкие ребята

Обращает на себя внимание то, как цепко губернаторы хватаются за перспективные (на первый взгляд) и капиталоемкие проекты. Главное, чтобы они были громкими. При этом рассказывают о них так, будто все вопросы уже решены.

Об обустройстве глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком округе и прокладке к нему железной дороги от Сосногорска рассказывали каждый на свой лад и Владимир Уйба, и Юрий Бездудный (губернатор Ненецкого округа), и Александр Цыбульский (губернатор Архангельской области).

Губернаторский стиль

Судя по красочным рассказам северных губернаторов, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция – это бурлящий промышленный котел. Где-то там рядом и Северный широтный путь, открывающий поистине перспективы мирового масштаба для развития Европейского Севера.

Но на сегодняшний день нет ни финансов, ни доступных рынков сбыта отечественного сырья. И губернаторы об этом прекрасно знали, поскольку говорили об Индиге и других масштабных проектах в июне прошлого года, когда уже полным ходом шла СВО. Спрашивается: а для чего тогда было воздух сотрясать? Похоже, это такой губернаторский стиль – выдавать желаемое за действительное.

На том же питерском форуме экс-глава Коми Вячеслав Гайзер в свое время много рассказывал о проекте «Белкомур». Доказывал, что нет даже теоретических вариантов, чтобы его не реализовать.

В итоге столь нужная для Коми железная дорога так и не появилась, не нашли под нее средств, хотя инвесторов искали по всему миру. Три десятилетия разговоров закончились пшиком.

Зато нашел работу

В 2019 году экс-глава Коми Сергей Гапликов на ПМЭФ россыпью выложил соглашения о сотрудничестве с компаниями «ЛУКОЙЛ», «Россети», «Ростех», Агентством инвестиций в социальную сферу. Говорил о переговорах с корейскими бизнесменами по улучшению качества питьевой воды, переработке мусора и суперсовременных биотехнологиях.

Сотрудничество сложилось в итоге только с компанией «Ростех», в структурах которой сейчас трудится экс-глава Коми.

Годом ранее Сергей Гапликов на том же Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами Якутии, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областями, НАО. Это же какую бумажную работу проделали!

Тусовка богачей

Для участия в ПМЭФ в 2022 году каждому участнику требовалось заплатить по 960 тысяч рублей, сейчас ценник подрос до 1 млн 272 тысяч рублей (с учетом НДС 20 процентов, скидки не предусматриваются).

Но это лишь цена «входного билета». Вкупе с проживанием, питанием, перелетами и так далее набегает кругленькая сумма. Кстати, хорошо, что Республика Коми не додумалась устраивать на полях форума еще и разного рода дорогущие презентации.

Сергей МОРОХИН.