30 сентября в своей квартире был задержан глава Печорского муниципалитета Валерий Серов. Задержание происходило в «лучших традициях» последних лет – ранним утром, в сопровождении бойцов ОМОНа…

«Долг офицера»

На следующий день, 1 октября, господин Серов планировал отправиться в зону специальной военной операции. Он заключил контракт с Минобороны, о чем торжественно объявил печорцам. Причем на период своего участия в СВО господин Серов, с согласия местного Совета, вышел в неоплачиваемый отпуск с сохранением за собой поста мэра.

Свой скоропостижный отъезд из Печоры Валерий Серов объяснил чисто патриотическими побуждениями: дескать, его зовет «долг офицера» (напомним, что ранее он возглавлял Печорский отдел ФСБ). Кстати, такие же объяснения обычно дают и другие чиновники, которых вдруг потянуло в «горячие точки». Хотя злые языки утверждают, что причины могут быть совсем другими. Например, попытка избежать уголовного преследования.

Как говорится, кто успел, тому повезло. У Валерия Серова не получилось…

Львиная доля

По данным следствия, мэр Печоры, как и его бывший первый заместитель Андрей Канищев, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, что А. Канищев находится в СИЗО с августа прошлого года. Следствие считает, что по его вине погиб 51-летний звукорежиссер Виктор Фатеев. Чиновник, будучи нетрезвым, несколько раз ударил его, когда хотел подняться на сцену, установленную на главной площади Печоры. В результате В. Фатеев упал с лестницы и ударился головой об асфальт. Через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы он скончался в больнице.

А в апреле этого года Следственным управлением СКР по Коми были возбуждены уголовные дела о получении и даче взятки, а также о злоупотреблении служебными полномочиями. В качестве подозреваемых – бывший первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» Андрей Канищев, эксперт муниципального УКСа (управления капитального строительства) Паншин и печорский бизнесмен Олег Курашов.

По данным следствия, бывший вице-мэр Андрей Канищев, будучи руководителем контрактной службы, а также членом закупочной комиссии, лоббировал интересы индивидуального предпринимателя. В результате в 2021 году с коммерсантом были заключены муниципальные контракты, по которым подписаны акты приемки выполненных работ и предпринимателю перечислено более 5 млн рублей.

Однако правоохранительными органами установлено несоответствие фактически выполненных видов и объемов работ с отраженными в актах о приемке работ и проектно-сметной документации на общую сумму более 2 млн рублей. За покровительство и незаконные действия Андрей Канищев получил от предпринимателя взятку.

По неофициальным источникам «Трибуны», Андрей Канищев и Олег Курашов находятся в родственных отношениях. Не этим ли объясняется, что львиная доля (есть данные, что до 75 процентов) муниципальных контрактов по благоустройству доставалась «своему человеку»?

Андрей Канищев был «правой рукой» Валерия Серова, подписи которого стоят под многими документами и без чьего ведома в городе не решается ни один вопрос. Даже если речь идет, скажем, о расчистке земельного участка от кустарника. О чем мы подробно рассказывали в статье «Коррупция «печорского посола» («Трибуна» от 14 апреля с.г.).

Молчали не все

О «серых схемах» и сомнительных контрактах, которые наносят ущерб муниципальному бюджету, в Печоре знали, конечно, многие. Но лишь местные депутаты-коммунисты (их фракция в Совете малочисленна) пытались бить тревогу. Они обращались в том числе и в правоохранительные органы. А депутат Госдумы Олег Михайлов – даже к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Долгое время эти обращения не имели последствий. Однако, видимо, не пропали зря. И в конце сентября наступила развязка.

Валерию Серову покровительствовали Желтый дом и, вероятно, лично губернатор Владимир Уйба, прощавший печорскому мэру и коммунальные аварии, и другие провалы в работе. Даже после громкого скандала с московскими журналистами, которых г-н Серов назвал «проститутками», градоначальник усидел в своем кресле.

Однако теперь, похоже, покровители не смогут повлиять на его дальнейшую участь. По решению суда Валерий Серов взят под стражу, как минимум, на два месяца.

Кстати

Арабову тоже не повезло

Начальнику ЖКХ продлили арест

Начальник управления ЖКХ Воркуты Кирилл Арабов останется под стражей до конца ноября.

Апелляционным постановлением Верховного суда Коми оставлено без изменения постановление Воркутинского городского суда от 20 сентября, которым Кирилл Арабов оставлен под стражей на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 25 ноября включительно.

По данным следствия, фигурант незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении, а также перевозил на своем автомобиле наркотическое средство в крупном и значительном размере до момента изъятия его сотрудниками правоохранительных органов. Арабова арестовали 30 июля, накануне его отъезда на СВО.

Виктор СЕМЕНОВ.