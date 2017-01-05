За вывоз мусора теперь будут брать не с «квадрата», а с человека

С 1 января 2017 года в Коми вступил в силу приказ Минстроя республики, устанавливающий нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона.

Региональный оператор, которого выберут в ходе открытого конкурса, должен будет заняться сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых бытовых отходов. В качестве платы за свою работу он будет получать от граждан коммунальный платеж за вывоз мусора.

Новшеством для жителей региона станет расчет стоимости коммунальной услуги — теперь он будет вестись не от квадратных метров жилья, а от количества проживающих на этой площади людей.

Приказ Минстроя, в частности, устанавливает, что на одного сотрудника в административном, офисном учреждении норматив накопления твердых коммунальных отходов в год составит 1,43 куб. метра. Для жителя многоквартирного дома — 2,3 куб.м в год, в индивидуальном жилом доме — 2,8 куб.м на человека.