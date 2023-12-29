Федеральные власти отказались от проверенных временем советских материальных стимулов по привлечению кадров для работы на Европейском Севере, а чего-то нового не предложили.

В третьем десятке

По данным проправительственного издания «РИА Новости», Республика Коми в конце 2023 года находилась в третьем десятке регионов по уровню жизни населения. У некоторых может вызвать удивление факт, что выше нашего региона оказались Нижегородская, Белгородская, Курская, Липецкая области, Краснодарский край.

За основу рейтинга было взято соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора (потребительская корзина). То есть «северный рубль» лишь отчасти покрывает издержки, связанные с жизнью на Крайнем Севере и на приравненных к нему территориях. А ведь помимо потребительского набора есть еще существенные дополнительные расходы за услуги ЖКХ (в Инте и Воркуте отопительный сезон почти совпадает с календарным годом), на покупку зимней одежды, да и в отпуск куда-нибудь в теплые края желательно съездить.

Поэтому никого не удивляет, что люди покидают «севера». Процесс этот начался сразу после развала Советского Союза и сейчас приобрел системный характер с мрачными перспективами на будущее. Население Коми в 1991 году – 1 миллион 261 тысяча человек, сейчас – чуть больше 700 тысяч, а убыль продолжается.

Материальная заинтересованность – фундамент для масштабных преобразований и развития. Такого надежного фундамента, какой был во времена СССР, сегодня нет, причем разрушило его (и продолжает разрушать) само государство.

18 процентов «в гору»

С 1 января 2024 года существенно повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – сразу на 18 процентов. В 2023 году МРОТ в России составлял 16 тысяч 242 рубля, а будет – 19 тысяч 242 рубля.

В Коми МРОТ с учетом районного коэффициента и северной надбавки с января будет составлять от 32 тыс. 712 рублей в южных районах до 46 тыс. 181 рубля в Воркуте (80 процентов – северный коэффициент плюс 60 процентов – районный коэффициент). Суммы указаны до вычета налога на доходы физических лиц.

На первый взгляд, все по-честному: живете на «северах» далеко от центра – вот вам льготы в виде надбавок к зарплате. Но эти надбавки начисляются в обязательном порядке только в организациях, финансируемых государством, у частников же все устроено по-другому (особенно в малом и среднем бизнесе), тут как договоришься. И совсем необязательно речь будет идти о «белых» выплатах, подпадающих под налогообложение…

Всем очевидно, что даже дополнительные выплаты лишь отчасти покрывают издержки жизни и работы на Крайнем Севере. Более того, сегодня мы видим социальную несправедливость, а если говорить жестче и точнее – социальный «сепаратизм».

Социальный «сепаратизм»

Вроде с российским МРОТом все понятно – 19 тыс. 242 рубля с 1 января 2024 года. Но есть региональные особенности, о которых федеральные чиновники не любят распространяться.

Так, в Башкортостане МРОТ с 1 января 2024 года составит 20 тыс. 339 рублей, Краснодарском крае – 20 тыс. 204 рубля, Ставропольском крае – 22 тыс. 447 рублей, Ленинградской области – 20 тыс. 125 рублей, Тульской области – 20 тыс. 650 рублей, Ульяновской области – 19 тыс. 800 рублей (для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства), Москве – 29 тыс. 389 рублей, Санкт-Петербурге – 25 тыс. рублей (для работников организаций внебюджетной сферы).

Напомним, что на МРОТ ориентированы социальные выплаты – детские пособия, федеральные и региональные доплаты. Так что это важный финансовый инструмент, прямо влияющий на качество жизни в регионах.

Особый МРОТ

Как так вышло, что упомянутые выше регионы живут со своим особым МРОТом – главное, чтобы он был не меньше федерального? Каждый случай особенный. Так, в Москве действует соглашение на 2022-2024 годы между правительством Москвы, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей. В Ульяновской и Ленинградской областях есть региональные соглашения о минимальной заработной плате, в Ставропольском крае руководствуются распоряжением местного правительства и так далее.

А как обстоят дела у наших географических соседей? Власти Архангельской и Кировской областей, Ненецкого автономного округа, также как и в Коми, ориентируются на федеральный размер МРОТа, то есть ничего не добавляют своим гражданам к утвержденному нормативу. Но и тут есть свои особенности.

За 50 тысяч…

Например, в НАО действует соглашение о минимальной заработной плате, скрепленное подписями представителей профсоюзов, объединения работодателей и окружной администрации. В нем не фигурируют цифры, но есть существенные моменты. Так, соглашением подтверждена норма, согласно которой работодатель (государство или частник) не имеет права платить работнику зарплату ниже МРОТа (с учетом районного коэффициента и северной надбавки), если он отработал установленную законодательством России месячную норму рабочего времени. То есть если кто-то ради экономии средств захочет урезать ставки для своих подчиненных, но при этом сохранить их прежний объем работы, то семь раз подумает, а стоит ли нарываться на скандал.

Но это соглашение в НАО не решает существенную проблему в системе оплаты труда. Сейчас максимальный размер должностного оклада специалистов бюджетных учреждений округа – 20 тыс. 213 рублей. С учетом районного и северного коэффициентов зарплата – 52 тыс. 554 рубля. Минимальный размер оклада обслуживающего персонала бюджетных учреждений – 7 тыс. 728 рублей. С учетом всех коэффициентов зарплата – 20 тыс. 94 рубля. Доплата до МРОТ производится за счет стимулирующих и компенсационных выплат.

Сейчас МРОТ в Ненецком округе составляет 42 тыс. 229 рублей, с 1 января 2024 года он повысится до 50 тыс. 42 рублей. Как видим, оплата труда специалистов бюджетных организаций и тех, кто их обслуживает, принципиально не отличается, что вносит некоторую смуту в ряды служащих, которые вполне обоснованно недовольны сложившейся системой оплаты труда: одни пашут, а другие, можно сказать, прохлаждаются. Если ничего не менять, то придет время, когда большинство работающих в округе будет получать зарплату, равную МРОТ или чуть больше.

Что наша жизнь – борьба

В Коми тоже есть профсоюзы, объединение работодателей и Желтый дом, которые почему-то обходят стороной тему борьбы с бедностью через повышение зарплат и социальных выплат. По крайней мере, есть с кого взять пример.

Вообще это нонсенс, когда человек живет в условиях сурового климата и вынужден сводить концы с концами. Да и переселиться куда-нибудь на юг не может, поскольку нет накоплений, а имеющееся жилье практически ничего не стоит. А еще государство обманывает с программой переселения, которая существует разве что в официальных документах: жди всю жизнь, пока подойдет твоя очередь.

Еще не помешало бы навести порядок с урезанием ставок. В той же сельской глубинке, где порушена вся экономика и царит массовая безработица, люди готовы работать полный рабочий день «за копейки», соглашаются идти на полставки, даже на 0,2-0,3 ставки, чтобы иметь хоть какой-то доход.

Такое «жонглирование» размером ставки имеет одну неприятную особенность – если она ниже 0,8, то тогда не идет северный стаж и льготная северная пенсия пролетает мимо.

«Невозвращенцы»

Сегодня редкий выпускник вуза возвращается в Коми. А зачем, когда он видит, что зарплата здесь так себе, в других регионах предлагают более заманчивые условия? Конечно, есть пока еще стимул работать в республике ради возможности на пять лет раньше выйти на пенсию, но так ли это важно, когда тебе всего 20 лет или чуть больше и вся жизнь впереди?

Молодые люди думают о другом – о профессиональной самореализации, карьерном росте, о том, чтобы жить в современной комфортной среде, со школами и детскими садиками в шаговой доступности. Со всем этим сегодня туго. Они видят, что в центре Сыктывкара кругом полуразвалившиеся «деревяшки», в Печоре скоро каждый второй дом будет аварийным, не до каждого райцентра можно без дорожных приключений добраться на своем транспорте. Одним словом – «медвежий угол».

Тем же врачам и медработникам власти предлагают существенные подъемные выплаты, если они поедут работать в сельскую глубинку. Но очереди из желающих не видно, по-прежнему в регионе не хватает более тысячи медицинских работников. И ведь дальше будет только хуже.

Чтобы ситуация стала меняться, надо для начала проанализировать причины, приведшие к социально-экономическому упадку региона. Только желающих заняться этим неблагодарным делом не находится ни в Желтом доме, ни в Государственном Совете Коми. У них все хорошо и замечательно.

Сергей МОРОХИН.