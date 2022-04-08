Заброшенные здания стали «визитной карточкой» столицы Коми

В середине марта депутат горсовета Сыктывкара Болеслав Скроцкий и гражданский активист Борис Дианов обратили внимание на то, что «под носом» столичной мэрии дети прыгают в сугробы со второго этажа заброшенного здания. Это могло привести к трагедии.

Речь идет о здании бывшей поликлиники, которое действительно расположено в самом центре города – через дорогу от администрации. Фотографии и видео были размещены в интернете. После этого скандала на окно, через которое дети проникали внутрь бывшей поликлиники, была поставлена решетка.

Не срослось

Поликлинику № 1 на Бабушкина, 21 открыли в 60-х годах. Спустя почти полвека здание чиновники признали негодным к дальнейшей эксплуатации и решили его снести. Планировалось построить здесь элитный жилой комплекс, но что-то не срослось.

В 2014 году, когда прежний градоначальник Роман Зенищев оказался в тюрьме за различные махинации, неожиданно выяснилось, что кирпичное здание бывшей поликлиники еще вполне крепенькое. Обсуждался вариант его капитально отремонтировать (даже были планы еще один этаж достроить) или выставить на продажу.

«Конь не валялся»

Попытки продать порушенное здание через аукцион увенчались успехом лишь в 2019 году, его вместе с землей за 54 миллиона рублей выкупила компания «Лузалес».

Хотя успех оказался весьма спорным, поскольку обе-

щанного завершения ремонтных работ к 100-летнему юбилею Республики Коми не случилось. Более того, на объекте, как говорится, еще даже «конь не валялся».

Напомним, что в прошлом году здесь планировалось открыть современный медицинский центр, которым могли бы пользоваться не только работники ООО «Лузалес», но и все сыктывкарцы и даже приезжие. На картинке здание добротное и даже роскошное. Оно бы органично вписалось в исторический центр столицы. Увы, красиво это выглядит лишь на бумаге…

Заложники развалюх

Похоже, бывшее здание центральной поликлиники стало еще одним объектом с «неопределенной судьбой». А таких в Сыктывкаре становится с каждым годом все больше. Некоторые из них стыдливо прикрывают фальшфасадами (например, «дом Жеребцова», ул. Интернациональная, 90), другие разваливаются на наших глазах.

Но ведь есть «заброшки», которым уже не одно десятилетие.

Отдельно стоит сказать о бывшем общежитии по Октябрьскому проспекту, 69. Почти две сотни семей выселили из него два года назад. В «прямом эфире» местного телевидения экс-глава Коми Сергей Гапликов дал устное распоряжение администрации Сыктывкара признать общежитие аварийным, речь шла и о материальной поддержке. Людей выселили в маневренный фонд, кто-то снимает жилье. А что дальше?

Все это время люди не живут, а мучаются. Они стали заложниками ситуации, в которую их поставил высокопоставленный чиновник, уже давно отбывший в Москву.

Нет у столичной администрации двух сотен квартир для жильцов бывшего общежития. Нет и средств для их покупки. На сегодняшний день в Сыктывкаре признаны аварийными порядка 300 домов. И их число с каждым годом только увеличивается.

Действительно у властей нет средств, но история с заброшенным зданием бывшей поликлиники показывает, что у властей нет и желания основательно заниматься первостепенными проблемами.

Сергей МОРОХИН.