Зачем голливудский «хищник» спускался в воркутинскую шахту?

На этой неделе звезда голливудского блокбастера «Хищники», знаменитый актер, спортсмен и телеведущий Олег Тактаров побывал на шахте «Воргашорская».

«Неизвестный» герой

Как рассказали «Трибуне» в пресс-службе «Воргашорской», Олег Николаевич приезжал в Воркуту на съемки нового телепроекта «Охота на героев». Это серия небольших видеосюжетов о простых людях, совершивших какой-либо героический поступок.

– Кто выбирал героя для Тактарова?

– Участники проекта сами ведут съемки и сами ищут героев. Как мы поняли, творческая команда сначала «перерыла» весь интернет, а в результате заинтересовалась одним из наших шахтеров.

– Кто он? Чем отличился?

– К сожалению, мы не имеем права называть его фамилию, потому что это не наш проект. Съемочная группа сообщила, что материал о горняке шахты «Воргашорской» будет готов в конце августа или в начале сентября. И вот тогда мы все узнаем имя героя…

«Не поминайте лихом»

Съемки в Воркуте проходили несколько дней. Олег Тактаров разговаривал с горняками о героизме шахтерской профессии, о тяжелых условиях труда под землей. Кстати, часть съемок проводили на наклонном конвейерном стволе шахты. И прежде чем спуститься в шахту, Олег Тактаров прошел инструктаж по технике безопасности.

Видимо, актеру это очень понравилось. Фотографии и видео он опубликовал в своем Инстаграме:

– Все, я прошел инструктаж. Главное сейчас запомнить: если что-то в шахте случилось, нос закрыть и надеть маску. Но основное правило – как выходить. Если ветер дует в харю, значит, я к стволу иду. Еще можно по воде идти, откуда потом вылазить. Все, я запомнил! И не поминайте лихом…

А через некоторое время в его Инстаграме появился еще один ролик, уже из самой шахты. На нем Тактаров запечатлел нескольких горняков, а также свою напарницу Ладу.

«Русский медведь» и бои без правил

Олег Тактаров – спорт-смен и актер, чемпион спортивных турниров по самбо и соревнований по боям без правил. Родился он в Нижегородской области, в городе Арзамас-16, ныне Саров. Отец мальчика был военным, в молодые годы занимался боксом. Поэтому и своего сына он отвел в спортивную секцию. Там Олег занимался самбо под руководством опытного тренера Виталия Михайлова, и, видя успехи паренька, инструктор напророчил, что когда-нибудь он станет мировым чемпионом…

В 1990 году молодой человек сдал норматив мастера спорта. Через три года на турнире «Белый дракон» в Риге Тактаров получил титул чемпиона мира по боям без правил среди любителей. После этого его заметили американцы и пригласили поучаствовать в профессиональных боях.

Переехав в США, Олег Тактаров начал выступать в смешанных единоборствах. При своих внушительных габаритах (рост 183, вес 95) и спокойном характере он получил прозвище «Русский медведь».

Олег провел на ринге 24 поединка, из которых проиграл только пять. Но главной мечтой Тактарова был Голливуд. И когда он уже стал известным бойцом на ринге, эта мечта осуществилась.

Агент и преступник

Сначала Олега пригласили в фантастический боевик «Тотальная сила» и триллер «Самолет президента». Затем последовали «15 минут славы», «Красный змей», «Роллербол», «Шпионка». Во всех этих фильмах актер играл выходца из России – или агента, или преступника.

Он снимался также в приключенческой картине «Сокровище нации», триллере «Плохие парни-2» и криминальной драме «Полиция Майами». Позднее Тактаров вместе с Эдрианом Броуди появился в фантастическом боевике «Хищники», а со Сильвестром Сталлоне поработал в комедийном триллере

«Достань меня, если сможешь».

Добившись успеха в Голливуде, Олег стал получать приглашения из России. В фильмографии актера появились фильмы российского производства – сага об олигархах «Охота на изюбря», экранизация гоголевского «Вия», криминальная драма «Давай сделаем это по-быстрому». Наиболее значимые работы для Тактарова в российском кино оказались в боевиках «Мальтийский крест» и «Хранитель».

Сейчас актер работает и в России, и в Америке, находится на пике профессиональной актерской формы и ежегодно снимается в фильмах, большинство из которых становятся «кассовыми».

На вопрос корреспондента «Трибуны», каким ей запомнился Олег Тактаров, руководитель пресс-службы шахты «Воргашорская» Татьяна Бушкова ответила:

– Большой, мощный, сильный человек. При этом у него необыкновенно светлые голубые глаза. А рукопожатие такое серьезное! Когда он вышел из шахты, то воскликнул: «Как же все-таки классно, что под землей нет комаров!»

Екатерина МАКАРОВА.