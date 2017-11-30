Сейчас вся страна обсуждает программу «фактической перезагрузки политики демографического развития», которую предложил недавно Президент Владимир Путин. Оно и понятно: выборы близко! Но как найти деньги на реализацию? И какую часть программы переложат на плечи регионов?

Напомним, программа, призванная поддерживать молодые семьи с детьми и стимулировать деторождение, состоит из шести пунктов.

Пособие на первого ребенка до полутора лет (в среднем оно составит, в зависимости от региона: в 2018 году — 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной: будут учитываться доходы семьи. За три года на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд руб.)

Продление материнского капитала до 2021 года (финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 миллиарда рублей).

Пособия на третьего ребенка (число регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета для выплаты пособий на третьего ребенка, продолжит увеличиваться: в текущем году таких регионов было полсотни, в 2018-м — на десяток больше. С 1 января 2018 года поддержку смогут получить 60 субъектов РФ).

Программа ипотечного кредитования (для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок, государство предложит помощь с жилищным вопросом. Им, вероятно, помогут с субсидированием государством процентной ставки сверх 6% годовых)

И наконец пятое и шестое — предоставление мест в ясли без очередей и улучшение качества детской медицины.

При этом сегодня многие регионы, в том числе и Коми, вынуждены урезать льготы, «оптимизировать» медицину и образование. Денег не хватает на самые насущные нужды.

На святое покусились?

Министр финансов РФ Антон Силуанов в выступлении на форуме Финансового университета предложил оказывать социальную помощь тем, кто больше нуждается. По мнению Силуанова, если просто увеличивать расходы бюджета на образование, здравоохранение и социальное обеспечение без реформ в этих отраслях, то в результате можно прийти к новому кризису в экономике.

«Есть возможность для более точечной поддержки социальных отраслей и создания там конкурентных условий», — подчеркнул Силуанов.

Но наши сограждане сразу же поняли (и не без оснований), что речь также идет и о сокращении «обычных» льгот — старикам, ветеранам, инвалидам и т.д.

Да, государственные чиновники уже не первый год ведут разговоры о том, что наша социальная система и помощь должна быть более точечной, адресной. Сегодня часть льгот в стране предоставляется не в качестве помощи, а как оценка, признание заслуг человека — ветеран труда (большой стаж), труженик тыла, почетный донор и т.д. Спору нет, эти люди действительно заслуженные, но далеко не все из них нуждаются. Вот потому-то бабушка-ветеран помогает внучке — посылает ей часть пенсии, чтоб та могла учиться, решить проблему с жильем.

Вероятно, государство будет перераспределять каким-то образом эти средства, стараясь помочь в первую очередь семьям с детьми, которые реально бедствуют (по принципу нуждаемости). Кстати, заметили ли вы оговорку Путина: пособие на первого ребенка тоже дадут не всем подряд, а с учетом величины дохода.

«В первую очередь изменения коснутся тех, кто получает льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и пользуется льготами на проезд в транспорте. В последнее время уже были сильно сокращены расходы по оплате стоимости проезда для отдельных категорий граждан. Под ударом могут оказаться те пенсионеры, которые раньше выходят на пенсию. Их льготы могут быть перераспределены, например, в пользу остальных пенсионеров, как более нуждающихся в поддержке слоев населения», — предположил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Разумеется, в одночасье все льготы не отменят, это вызвало бы огромные социальные протесты. Но то, что процесс сокращения уже медленно и постепенно идет, поняли многие. Кстати, Силуанов — один из ярых сторонников сокращения, изменения системы льгот.

Сегодня, когда выборы близки, говорить об этом чиновники не станут. Лишь изредка в прессе мелькает, что процесс может пойти так: у старых не отберут, а вот «новоиспеченным» ветеранам льготу выплачивать не станут.

Людмила КУДРЯШОВА.