Несколько дней назад В. Путин поручил оперативным службам немедленно реагировать на проблемы граждан, связанные с их здоровьем.



В прошлом номере «Трибуны» я уже поднимал тему своевременного реагирования медицинской помощи. И вот новый пример, причем опять же в Корткеросском районе. В выходной день больному была необходима ежедневная перевязка. Хирург попал под карантин, отделение закрыто на профилактику, и звонок в экстренную службу был переадресован назад – в скорую медицинскую помощь района.

А ответ диспетчера «скорой» и вовсе оказался анекдотичным: «Чтобы сделать перевязку, дежурный врач посоветовал вам ехать в Сыктывкар». Понятно, на автобусе не поедешь, а на такси «удовольствие» обойдется в 2 тысячи рублей.

Только после вмешательства руководства ЦРБ ситуацию разрешила, как обычно, медсестра. Почему как обычно? Именно на них, сестричках милосердия, и лежит главная тяжесть оказания первой помощи больному человеку. Младший и средний медперсонал нужно ценить, учить, поднимать, а не давать им крохи, вынуждая работать по несколько смен без должного отдыха.

Закулисные игры

Одно время Минздравом Коми руководил далекий от медицины финансист Я. Бордюг. На ниве «оптимизации» здравоохранения его сменил Д. Березин – тот самый злополучный министр, что упустил ситуацию с коронавирусом. И в то же время «задвинули» ряд настоящих специалистов отрасли. Например, был вынужден уйти главврач республиканского диспансера Е. Мельников – перспективный руководитель, начавший перевооружение онкологической службы. На его место был приглашен, не без закулисных интриг, врач из другого региона. Что-то сильно изменилось?

Подающего большие надежды главного врача первой городской поликлиники, имеющего за плечами два высших образования, Президентскую программу руководителя, создавшего сплоченный коллектив М. Акберова «сократили», соединив две поликлиники в одну. И таких примеров можно привести немало.

Тем не менее, сейчас, когда реальная опасность подошла к нашим воротам, нашлись средства и на содержание медперсонала, и даже на питание врачей, борющихся с бедой. Правда, о многих других пока заботиться некогда и некому.

В «верхах» уже поговаривают о «выходе на плато», проще говоря — о скором «укрощении» пандемии. А что потом? Все вернется на круги своя?

Евгений РОГАЦКИЙ,

член Союза журналистов России.