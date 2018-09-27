Замерзнете — ваши проблемы! Жильцы считают, что их шантажировали

Наступающая осень и холода принесли коммунальные проблемы многим жителям республики. Кому-то до сих пор не подали тепло, люди мерзнут, жалуются: «За что?»

Сыктывкарский пенсионер Владимир Ожегов тоже попал в ряды невезучих. Его дом до сих пор не подключен к отоплению. Он считает, что это своеобразная месть коммунальщиков.

Непрестижный дом

Живет пенсионер в Лесозаводе, в двухэтажном деревянном доме 1-а по Сосновому переулку. Дому 40 лет, и такие, конечно, престижными не назовешь. На дорогу вокруг без слез не глянешь, с управляющей организацией ООО УК «РЭКОН» – проблемы.

Из плюсов то, что в доме живут всего-то 12 семей, и, как правило, все друг друга знают.

Когда-то этот дом построил ЛДК, где все жильцы и работали. По воспоминаниям старожилов, в те годы это было хорошее жилье — газ, водопровод, центральное отопление, канализация. У предприятия была своя коммунальная служба, а в поселке — порядок. Сейчас из старожилов осталось 6 семей. Еще жильцы вспоминают, что во время выборов в Госсовет их кандидатом (а затем и депутатом) была Надежда Дорофеева. Ныне — спикер Госсовета. На этом плюсы кончились, пошли минусы.

А началось все, по мнению Ожегова, в 2016 году. Как и любой пенсионер, Владимир Андреевич экономит каждую копейку. Но, получив в очередной раз счет за коммунальные услуги, увидел, что с их семьи берут за электроэнергию на общедомовые нужды 400 рублей. В подъезде 4 квартиры, 2 этажа и соответственно 2 лампочки, которые едва светят. Выходит, за это жильцы платят более 1600 рублей в месяц?

Ожегов усомнился. В доме есть общедомовой счетчик. И, глянув на его показания, пенсионер прикинул, что платить на ОДН его семья должна рублей 25-50, но никак не 400. С этим вопросом он пошел в свою «управляшку». Там ему объяснили, что жильцы-де на общем собрании сами приняли решение платить за электроэнергию по ОДН «по коммерческим ценам». Пенсионер про такое собрание не слышал и усомнился: соседи-то его пока еще в своем уме, чтобы на такие платежи соглашаться.

Он попросил показать протокол собрания, но ему ответили, что не покажут: это важный служебный документ. И раскрыть его содержание («страшную военную тайну») они могут только Жилинспекции (ГЖИ).

Вероятно, в «управляшке» думали, что пенсионер опустит руки, но не тут-то было. Он с соседом пошел в ГЖИ. «Тайна» была раскрыта и заключалась в том, что собрание проходило в форме очно-заочного голосования, кворума не было. ГЖИ направила заявление в суд, а некоторые соседи Ожегова в суде показали, что подписи под протоколом им не принадлежат.

Укрощение строптивых

Таким образом решение собрания, на котором заключался договор оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, тарифам на обслуживание и вывоз ТБО, суд в ноябре 2016 г. признал недействительным.

Под новый 2017 год Ожегов получил «подарок». На доме висела листовка, которая сообщала, что по его инициативе и при поддержке жильцов еще двух квартир решение собрания признано незаконным и с 10 декабря всякие отношения с ООО УК «РЭКОН» прекращаются. Значит, не будет диспетчерского и аварийного обслуживания, и в случае ЧП к ним никто не приедет. Затопит вас или замерзнете — ваши проблемы!

Кроме того, говорилось в листовке, им необходимо приобрести свой мусорный контейнер и обустроить контейнерную площадку, а также заключить договор на вывоз мусора каждому владельцу квартиры. (За нарушение санитарных норм накажут). Очистка и ремонт кровли, расчистка территории двора от снега теперь тоже личное дело жильцов.

А посему жильцам снова предстоит организовать собрание и выбрать способ управления домом.

Подписи под посланием не было. Вроде как оно исходило от соседей по дому. Но Ожегов считает, что это писали не они, а обиженные работники «управляшки».

— Получилось, что наша УК от нас отказалась. Хотя они ставят дело так, что это мы от них отказались, — рассуждает Ожегов. — Это как же так?

Без «руля»

Так и вышло, что уже полтора года дом живет без «управляшки».

— Обходимся! — рассказывает строптивый пенсионер. — Поставщикам ресурсов мы платим напрямую. Подъезд подметаем сами. Еще кое-какие работы тоже сами делаем. ЧП за это время, слава Богу, не случалось. Все сети, что вне дома, обслуживают ресурсоснабжающие организации. А что внутри — это мы сами, жильцы, заботимся.

Этой осенью, когда дом не подключили к теплу, жильцы стали звонить тепловикам. А им ответили: мол, дом не готов, у вас нет УК, никто не занимался промывкой систем и подготовкой к зиме.

— Обидно и непонятно, — рассуждает Ожегов. — Мы бы свое ТСЖ создали, но это проблемно: половина квартир в доме приватизирована, половина — муниципальные. Почему муниципалитет не озаботился подготовкой к зиме? За все это время нам не предложили другой «управляшки».

За что наказали?

Но казусы с оплатой услуг ЖКХ на этом для жильцов дома не закончились. Выиграв суд и доказав, что они не подписывались платить столь большие суммы за ОДН по электричеству, жильцы вдруг попали в ряды должников. Ведь они теперь платили не по 400 рублей за лампочку, а реальные небольшие суммы. Но им насчитали не только долги, но еще и пени. В итоге Энергосбытовая компания обратилась в суд, чтобы взыскать с «должника» Ожегова деньги.

Однако суд на днях встал на сторону жильцов. Энергетикам в иске отказали, когда увидели предыдущее решение суда. Те извинились и объяснили этот казус каким-то сбоем в компьютерной программе.

— Я полагаю, что нас просто наказывают за то, что мы не согласились слепо платить. Если бы в 2016 году мы смолчали и проглотили ложь, все было бы хорошо и «управляшка» работала. А стали защищаться, выиграли суд — нас наказали, оставив без УК. А теперь то долги возникают, то тепла не дают. Что это — шантаж? Ведь в доме и старики, и дети, и больные люди

Людмила КУДРЯШОВА.

От редакции. Когда верстался номер, стало известно, что тепло в дом все-таки начали подавать.