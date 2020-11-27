Заплати и спи спокойно… Должникам придется раскошелиться

Меньше недели осталось у жителей Коми, чтобы не стать должниками по налогам.

Срок уплаты налогов истекает 1 декабря. Со 2 декабря начнут начисляться пени. Тем гражданам, кто имеет имущество, но не оплачивал налоги, рекомендуется проверить начисления, и если они есть – оплатить.

Если налоговое уведомление не пришло на бумаге, то увидеть начисления можно в «Личном кабинете» налогоплательщика – физического лица на сайте налоговой службы. Всю информацию можно уточнить по федеральному телефону контакт-центра: 8-800-22-22-2222 или телефону УФНС по Коми 8(8212) 20-09-17.