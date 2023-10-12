«Зарядка» для авто (Блиц от 13 октября)

До 2025 года в Коми появится пять зарядных станций для электромобилей.

Первую станцию планируют запустить возле Республиканского стадиона, причем уже в ближайшее время. Об этом рассказал министр экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгений Пономаренко. Кроме того, в Коми разработан план развития газомоторного топлива. Строится уже третья газозаправочная станция в Эжве, а всего в регионе их будет семь.

Только по направлению

Верховный суд РФ запретил пациентам проходить магнитно-резонансную томографию без согласования с врачом.

Пациент может выбрать любую медицинскую организацию и пройти в ней МРТ только после получения от своего лечащего врача направления с указанием этой клиники, пишет «РГ». Решение ВС РФ принято с учетом жалобы одного из пациентов, которому отказали в проведении МРТ в платной клинике. Ранее ВС РФ запретил проводить пациентам УЗИ, если нет соответствующего направления от врача.

Новые имена в скорбном списке

На этой неделе стало известно о гибели в ходе СВО еще шестерых жителей Коми.

Это рядовой Иннокентий Кочев, уроженец поселка Первомайский Сысольского района. Сержант запаса Тэнгиз Петросян из деревни Пожегдин Усть-Куломского района. Гвардии матрос Денис Ложкин из Емвы служил гранатометчиком стрелкового отделения. Рядовой Руслан Телеховец проживал ранее в Печоре, служил наводчиком мотострелкового отделения. Владимир Дмитриев из села Приуральское Печорского района служил в добровольческом отряде. Алексей Цыпанов из поселка Бортом Сысольского района, стрелок стрелкового отделения.

На борьбу с «бобиками»

Правительство Коми направит бюджетам муниципалитетов 31,5 млн рублей на борьбу с бродячими собаками.

Деньги будут направлены на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат животных без владельцев на прежнее место обитания. Больше всего средств получит Ухта – более 6 млн ежегодно до 2025 года. Сосногорску направят по 4,7 млн в следующем и в 2005 году, Печора, Инта, Усинск и Усть-Куломский получат более 2 млн в течение трех лет ежегодно. Чуть более 1 млн рублей ежегодно получат Воркута и Вуктыл, Сыктывкар – 1,7 млн рублей. Остальные районы – менее миллиона ежегодно.

Вор погорел на ставках

Житель Сосногорска украл золотые украшения и проиграл все вырученные деньги.

Чтобы проверить спортивную удачу, неоднократно судимый 31-летний мужчина продал цепочку, три пары сережек и кольца своей сожительницы и на все вырученные деньги сделал ставки. Но ему не подфартило! Сумма причиненного ущерба составила порядка 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ученые тестируют спортсменов

Институт физиологии Коми научного центра получил оборудование и начал эксперименты по устойчивости человека к холоду.

С приобретением нового оборудования ученые смогут выработать рекомендации для лыжников Коми и России по улучшению спортивных результатов, сообщает телеканал «Коми Гор». Пока в качестве испытуемых сотрудники самого института, но в перспективе это будут профессиональные лыжники. Также новое оборудование можно будет использовать для тестирования людей, желающих работать в экстремальных условиях. Это позволит заранее определить, смогут ли они справляться с нагрузками.

Оборона и пенсии

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по проекту федерального бюджета 2024-2026 сообщил, что расходы на оборону в будущем году составят 10,8 триллиона рублей.

При этом на поддержку семей с детьми в следующую бюджетную трехлетку потратят 4 триллиона рублей. Кроме того, с нового года правительство намерено проиндексировать пенсии на 7,5 процента, и их средний размер составит 23​ 244 тысячи рублей.

Дома для воркутинцев

В правительстве Коми обсудили реализацию проекта по строительству коттеджного поселка на 200 деревянных домов. Речь об этом шла на оперативном совещании правительства Коми.

Поселок предположительно появится на территории Сысольского и Сыктывдинского районов. Правительство региона ведет работу по подготовке земельных участков. Главная цель проекта – обеспечить пенсионеров, проживающих в труднодоступных районах Крайнего Севера, комфортным жильем, а также стимулировать развитие южных районов республики, привлекая инвестиции в строительство и инфраструктуру.

За вклад в журналистику

Роман Козлов стал лауреатом премии правительства Коми за вклад в развитие журналистики.

В этом году на премию было подано 11 ходатайств. Большинство голосов жюри было отдано звукорежиссеру филиала ВГТРК «Коми Гор». Работе в сфере тележурналистики Роман Козлов посвятил более 23 лет. Среди работ звукорежиссера десятки передач и фильмов, получивших высокую профессиональную оценку и награды на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

В Коми растет число банкротов

Более четырех тысяч человек признались, что не способны расплатиться по обязательствам.

За январь-сентябрь 2023 года суды опубликовали 1346 сообщений о банкротстве и введении процедуры реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей из Коми. За аналогичный период предыдущего года было 710 сообщений, то есть рост составил почти 90%. Такие данные приводит проект «Федресурс». Всего за период существования процедуры потребительского банкротства (с октября 2015 года) несостоятельными стали уже 4396 жителей Коми. Почти треть из них – в этом году.

Ухтинец угнал автомобиль

46-летний мужчина пришел к дому бывшей девушки для выяснения отношений. Однако дверь ему никто не открыл, и он решил ей отомстить.

Зная, что во дворе припаркована машина нынешнего друга девушки, он кирпичом разбил боковое стекло автотранспорта, скрутил провода на замке зажигания и угнал автомашину ВАЗ-21033. Через некоторое время в машине закончился бензин, и ВАЗ остановился прямо на проезжей части дороги, где был замечен сотрудниками дорожной полиции. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.