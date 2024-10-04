Женщины высокого роста сразятся в Сыктывкаре за Суперкубок страны

В Сыктывкар прибудет Казанская икона Божией Матери, которую православные считают чудотворной.

Минфин Коми увеличил объем бюджетных заимствований.

Эпидемический порог в Коми превышен на 22 процента. Только за прошедшую неделю свыше 10 тысяч человек с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью. Половина из них – дети.

На этой неделе стало известно о гибели четырех бойцов из Коми.