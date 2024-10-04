Женщины высокого роста сразятся в Сыктывкаре за Суперкубок страны

23 октября в Сыктывкаре пройдет Суперкубок России среди женских команд по баскетболу.
Для Федерации баскетбола Коми это будет первый опыт организации соревнований такого уровня в Сыктывкаре. К участию в Суперкубке допускаются чемпион России среди женских команд Премьер-лиги сезона 2023/24 года и победитель Fonbet Кубка России среди женских команд в этом же сезоне.
«Коми – регион, в котором любят баскетбол и стараются всеми возможными способами развивать лучшую игру с мячом», – считает президент Федерации баскетбола Андрей Кириленко. По итогам прошлого сезона команда «НИКА-Лузалес» была отмечена наградой за высокий прогресс в спортивных результатах, огромный вклад в популяризацию баскетбола, эффективную работу с болельщиками, качественный менеджмент клуба, высокий уровень организации домашних матчей и активное содействие в проведении телевизионных трансляций. «Успехов и полных трибун!» – пожелал А. Кириленко нашим спортсменкам.
Для справки. Женская баскетбольная команда в Сыктывкаре появилась еще в 1969 году под брендом «Университет». В 1994 году сменила название на «Зыряночку». В 2015-м переименована в «Нику». А приставка «Лузалес» появилась в честь фирмы-спонсора. С 2020 года выступает в Премьер-лиге чемпионата России. Неформальное прозвище – «рыси».
Самые рослые игроки: Анастасия Логунова (192 см) и Раиса Мусина (192 см). Большинство остальных – 185-187 см. А самая маленькая – Карина Низамова (167 см).