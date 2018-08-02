Жильцов шокируют цифры в дополнительных счетах за услуги ЖКХ

Жильцы дома № 72 по ул. Пионерской в Микуни рассказали в своем письме (под ним десятки подписей), что в феврале получили корректировку, которая их шокировала.

Микуньцев больше всего удивило, что среди других подобных домов, стоящих рядом, их — самый холодный, причем в доме установлен теплосчетчик. Тем не менее за «трешку» им выставили по 12400 рублей, за «двушку» — 9500, за однокомнатную квартиру — 6600 руб. У жильцов других домов суммы оказались более гуманными.

«Микуньская» аномалия

Возмущенные обитатели дома № 72 обратились в районную прокуратуру. В их заявлении сказано, что каждый раз с началом отопительного сезона они жалуются на слабое отопление, а некоторые из недобросовестных соседей за ЖКУ не платят. Почему же бездействует управляющая компания? Ответ пришел из жилищной инспекции: корректировка сделана на законных основаниях. В результате некоторые жильцы платить наотрез отказались, но некоторые, поплакав, заплатили. Ведь льготники (старики, инвалиды) не получат своих льгот и субсидий, если у них есть задолженность по оплате коммунальных услуг.

Жильцы, пытавшиеся что-то выяснить в своей УК, с удивлением узнали, что их компанией уже несколько месяцев руководит другой человек. Сам он живет в Сыктывкаре, а потому встретить его в Микуни, задать вопросы обитатели злосчастного дома не могут. Те добросовестные плательщики, что вносят оплату регулярно, спрашивают: куда идут наши деньги, если, например, уборщицу в подъезде мы видели в последний раз в октябре 2017 года?

Кстати, переписку по коммунальной теме жильцы дома № 72 ведут не первый год. Пишут не только в прокуратуру, но и в администрацию района.

Попутно люди сообщают, что дом находится в плачевном состоянии, чердак не утеплен, кровля — решето, а потому в квартирах, особенно на пятом этаже, и холодно, и сыро. В дождь жильцов затапливает, зимой они замерзают. В 2018 году, сообщают авторы письма, им должны были сделать ремонт кровли. Лето заканчивается, но ремонт не собираются делать.

На все эти вопросы никто не дает внятного ответа, а в итоге — куча бумаг и очередная корректировка.

Откуда долги у бабушки?

С таким же вопросом — о корректировке — в редакцию пришла и 82-летняя жительница Сыктывкара Альбина Степановна Прохорова, проживающая в многоквартирном доме по ул. Печорская:

— Несмотря на то, что я исправно, тютелька в тютельку, оплачиваю счета, ПАО «Т Плюс» начислило мне долг в 9912 рублей. Мне также прислали заявление о выдаче судебного приказа, в котором говорится: «При проверке было выявлено, что оплата за потребленные коммунальные услуги производилась не в полном объеме». Задолженность не погашена.

Как и откуда берутся долги, почему возникает эта коммунальная опупея, Альбина Степановна не понимает.

В прошлом году, чтобы получить разъяснения, бабушка уже ходила в офис ПАО «Т Плюс» на ул. Куратова в Сыктывкаре и вынесла оттуда только кучу унижений и неприятностей:

— Я больше туда ни ногой! Очередь была огромная, пришлось стоять аж четыре часа, часть людей топталась на улице, в помещении — толчея и духота, сесть негде, туалета для посетителей нет…

Старушка пожаловалась в Жилинспекцию, но там ей ответили, что «проверка качества оказываемых услуг юридическими лицами, в том числе соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов в офисах, к полномочиям инспекции не относится».

Она написала и в Роспотребнадзор. Пожилой женщине дали детализированный отчет по балансу, а также обширную информацию о том, как начисляются плата за отопление и корректировка. С формальной точки зрения чиновники, дающие ответы, правы. Везде есть ссылки на законы, разъяснения на чиновничьем языке. Но понять все это пенсионерка не может.

Обида Альбины Степановны велика еще и потому, что 10 тысяч долга ей предложили оплатить в рассрочку. Выхода нет: с 82-летней бабушки все равно взыщут эти деньги через суд. Она заключит договор о рассрочке. В противном случае у нее за долги станут отнимать ежемесячно еще более 2 тысяч рублей (льготы и субсидии).

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Как уже не раз писала «Трибуна», в Коми на протяжении многих лет искусственно завышались тарифы на тепло- и электроэнергию. Причем это доказано в судебном порядке после расследования уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных чиновников Коми К. Ромаданова и И. Первакова. Но никакой компенсации потребители не получили. Более того, тарифы продолжают расти, а с ними — и суммы, указанные в корректировках.