В 2023 году власти Коми планируют приобрести и смонтировать 24 медицинских объекта, в основном в сельской глубинке.

Конечно, это капля в море, ведь медицинские учреждения в сельской местности стремительно ветшают. А когда появятся новые, никто толком не знает. Да и появятся ли, если медицина финансируется по остаточному принципу.

Окна лучше не открывать

Недавно корреспондент «Трибуны» побывал в поселке Лесобаза городского поселения Жешарт Усть-Вымского района. Здесь есть фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 400 местных жителей.

Помещения ФАПа расположены в 8-квартирном деревянном доме, одну квартиру из которых занимает медицинский пункт.

Само здание сдано в эксплуатацию в 1978 году, и, видимо, с тех пор оконные рамы не менялись. А сами окна страшно открывать – могут рассыпаться. Из щелей в рамах сильно дует, поэтому в холодное время в помещении ФАПа работает электрический масляный обогреватель.

На внешней деревянной стене фельдшерско-акушерского пункта обращает на себя внимание сломанная электрическая розетка для подключения медицинского оборудования. Наверное, в наше время чиновники от медицины не в курсе, к чему могут приводить короткие замыкания на деревянной поверхности?

«Пишет наполовину»

Из исправного оборудования в ФАПе – холодильник для лекарств, ростомер и дефибриллятор. А вот напольные весы, увы, сломались. Есть еще «полуживой» кардиограф, который, как говорят жители Лесобазы, «пишет наполовину». Кроме того, сумка под него порвалась, поэтому худенькой Надежде (местный фельдшер, хозяйка ФАПа) проблематично ходить по пациентам снимать кардиограмму.

Осветительные приборы в помещениях, пожалуй, тоже из времен «позднего» Брежнева, как и само здание, а также стулья, кушетки ФАПа и стационарный дисковый телефон.

Хроническое безденежье

По словам местного гражданского активиста Дмитрия Новожилова, городское поселение Жешарт в выборных органах представлено двумя статусными депутатами от правящей партии. Это главврач Усть-Вымской центральной районной больницы Наталья Семенова (входит в районный депутатский корпус) и Андрей Климушев из Госсовета Коми. Раньше он работал фельдшером в Усть-Вымском районе, а сейчас возглавляет в парламенте постоянную комиссию по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта. Знают ли господа депутаты о плачевном состоянии ФАПа в Лесобазе? Возможно, их эта тема не очень интересует.

Как известно, все проблемы сельской медицины идут от хронического безденежья.

– При этом Андрей Климушев в свое время голосовал против инициативы по перераспределению налогов между республикой и федеральным центром, – напоминает гражданский активист.

«Тупиковый» поселок

Жители Лесобазы, как и других сел и поселков, стали фактически заложниками нынешней несправедливой финансовой системы. Напомним, что по итогам 2022 года в Коми было собрано порядка 526 млрд рублей в виде налогов. Самому региону досталась лишь четверть. О каком развитии может идти речь?

Да и само существование таких поселков, как Лесобаза, под большим вопросом. У таких полузаброшенных населенных пунктов нет никаких перспектив. И там деградирует не только медицина, но и система образования. Например, в соседнем поселке Мадмас школа вот-вот развалится, а возведение новой есть только в отдаленных планах, которые постоянно пересматриваются.

У местных жителей нет средств, чтобы переехать в другое место, купить жилье хотя бы в относительно благополучном райцентре Айкино или в Микуни.

Сергей ПАВЛОВ.