Жители Емвы протестуют против застройки придомовой территории

В редакцию поступило письмо от жителей города Емва, под которым свыше 80 подписей. Кроме того, они обратились к главе республики Сергею Гапликову.

«Сейчас на разных уровнях часто обсуждают ситуацию в моногородах и рассуждают о том, как сделать быт обитателей этих «островов невезения» лучше. Вроде бы внимания им уделяют много, а потому ситуация там должна улучшаться. Только вот у нас в моногороде Емва как-то все не так. Мы всем миром украшали наш город, сажали деревья, благоустраивали территорию. А сейчас обветшавшие дома сносятся, а вместо них строятся магазины, деревья пускают под топор. Все это делается под разговоры о том, что строительство новых торговых точек предусмотрено генеральным планом.

Вот только кто его видел — этот генплан? В итоге в самом центре Емвы, где и так одни магазины, на дворовой территории нескольких недавно построенных жилых домов местная администрация разрешила строительство нового торгового центра. Причем выделенная площадка для строительства оказалась мала — то ли проект изменился, то ли в самом начале было так задумано, что потом площадку расширят до нужных размеров. Только в газете «Княжпогостские ведомости» появилось извещение о проведении публичных слушаний на предмет «увеличения ранее выделенного земельного участка».

Мы выяснили, что выделенный участок затрагивает интересы жителей сразу трех многоквартирных домов по улицам Гущина, 23, Пионерская, 14 и 14А. На нашей общей территории, куда вторгнется новый торговый комплекс, и сейчас-то из благоустройства имеется лишь небольшая детская площадка, а новый объект и вовсе лишит нас минимальной зоны отдыха. Кроме того, существование магазина с парковкой для автомобилей создаст аварийную ситуацию на перекрестке улиц».

Емвальцы получили от местных властей пространный ответ, из которого мало что поняли, а потому обратились в прокуратуру. Вскоре и оттуда пришел ответ, из которого следовало, что разрешение на строительство магазина не выдавалось, работы не ведутся. После этого люди на время успокоились. Но как оказалось — зря!

Недавно работы начались, построен забор, привезена сваебойка. Похоже, что людей просто обманули…

Анатолий ПОЛЬКИН.