Жители лесного поселка — на грани отчаяния

60 километров от Ухты, потом еще 10 — по заснеженному отвороту влево. И мы попадаем в лесной поселок Боровой…

Былая слава базы передового в отрасли Боровского леспромхоза осталась в прошлом. Печальным свидетелем прежней кипучей жизни стало ныне беспризорное двухэтажное здание конторы леспромхоза, работать в котором считалось престижным: стабильная зарплата, хорошее снабжение…

В 90-е годы, когда лесная отрасль развалилась, Боровой записали в «неперспективные» поселки.



Поселковые дома разваливаются на глазах.

Послали на три буквы

Жильцы двухэтажки по ул. Школьная, 3 — Лидия Кутугина, Татьяна Ефремова, Елизавета Черкашина, Тамара Сокольникова, Нина Николаева — собрались на встречу с активистами Координационного совета управдомов Ухты по-военному, за пару минут. Что волнует жильцов? Чиновники муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства (сокращенно — МУ УЖКХ), «назначившие» по формальному конкурсу единую управляющую организацию для Борового, определили цену содержания каждого квадратного метра в 26 рублей. Хотя объективно «управляйка» не выполняет и половины услуг, обозначенных в перечне. Посоветовавшись, соседи решили отказаться от ее опеки и перейти на непосредственное управление домом. Тогда и плата за содержание уменьшится в два с половиной раза.

Дом небольшой, всего 12 квартир, договориться о правилах общежития несложно, да и законом такая форма управления домом предусмотрена. «Ничего у вас не получится, — объяснили людям. — В вашем доме с 2009 года действует форма управления из трех букв, называется ТСЖ. А потому, чтобы перейти на иную форму управления, вы обязаны это самое ТСЖ ликвидировать!»

— Какое ТСЖ?! — возмутились граждане. — Такого решения на общем собрании мы не принимали, заявлений не писали, председателя не выбирали, бухгалтера не знаем. Никаких отчетов о «деятельности» в глаза не видели. И вообще, если ТСЖ действует с 2009 года, почему мы узнаем об этом в январе 2017 года?

И вот тут выяснилось, что председатель этого ТСЖ, как и остальных «созданных» в Боровом, сидит в Ухте, в том самом МУ УЖКХ. Хотя это не только противоречит здравому смыслу, но еще и является грубым нарушением жилищного законодательства.



Мебель в квартире Зинаиды Матиенко стоит на подпорках.

А ларчик просто открывался

Как это могло произойти? В «эпоху» бывшего, ныне осужденного мэра Ухты Олега Казарцева, чтобы заполучить большие деньги из федерального, республиканского и местного бюджетов на капитальный ремонт домов, ухтинские чиновники одним росчерком пера создали на бумаге 284 фиктивных ТСЖ (это было условием получения денежных средств). Часть их была израсходована на ремонты, часть осела в карманах «заинтересованных» лиц. Словом, деньги испарились, а фиктивные ТСЖ остались.

Координационный совет управдомов Ухты, объединивший активных граждан, обнаружил подлог еще четыре года назад. И с тех пор требует от городской власти ликвидировать эти бесполезные уродливые наросты. Больше того, в 2015 году на встрече с бывшим начальником МУ УЖКХ Валерием Барковым, одновременно являющимся и председателем всех липовых ТСЖ, активисты предложили простую схему ликвидации фиктивных ТСЖ. Увы! Проблема не решена до сих пор.

На наш взгляд, нечестно взваливать на плечи жильцов затратную и по времени и по финансам процедуру ликвидации. Достаточно липовому «председателю» из МУ УЖКХ в течение года регулярно предоставлять в налоговый орган документ о нулевом балансе по каждому ТСЖ, чтобы навсегда похоронить мертворожденные товарищества. Но чиновникам, видно, недосуг. Боровчан обязывают самим выбираться из чиновничьего капкана. А это значит: найти и оплатить услуги ликвидатора, мотаться в Ухту, дожидаться резюме «председателя», у которого хранится печать, готовить и сдавать отчеты в налоговую. По силам ли такая ноша жителям поселка, большинство из которых – люди пожилого возраста? А ведь таких фиктивных ТСЖ в Боровом более трех десятков!

Главное — не что, а как

Еще одна беда, свалившаяся на боровчан — программа переселения. Казалось бы, можно только радоваться возможности переселения из деревянных двухэтажек и гнилых бараков в благоустроенные дома. Но…

— Мы не можем понять, по каким критериям ухтинские чиновники отбирали дома под переселение, — недоумевают боровчане. — Мало того, что даже внешне более благополучные дома попали в программу, а совсем ветхим комиссия из города продлила жизнь. Не можем взять в толк, и как учитывался уровень их благоустройства. Дома с централизованным отоплением переселяют, а с печным — нет.

— Участвовали ли сами жители в подготовке программы?

— Да что вы, нас никто не спрашивал! Состоянием жилья не интересовались, в квартирах не были. Считаем, что представители поселковой власти могли бы более объективно определить дома под переселение.

— Смотрите, — буквально со слезами показывает свою квартиру Зинаида Матиенко, жительница дома

№ 1 по улице Спортивная. — Разве такое состояние жилья можно считать нормальным?! По весне мы с мужем вычерпали из подвала 39 ведер воды! Дом «гуляет», пол прогнил. Чтобы холодильник и кровать не «путешествовали» по квартире, вынуждены подкладывать бруски. Из каких соображений чиновники оставили нас вне рамок программы переселения?

Поразительно, что при этом, как рассказал жилец этого же дома Юрий Дохновский, управляющая организация по расчетам, подготовленным в МУ УЖКХ, намерена взимать за свои услуги с каждого квадратного метра по 54 рубля 78 копеек.

«Кость в горле»

Необдуманная программа переселения в Боровом грозит обернуться и настоящими человеческими трагедиями.

В Боровом тяжелое впечатление оставила встреча с Сергеем Сосниным. Инвалид, семья которого отнесена к малоимущим, вместе со своей спутницей жизни Тамарой Каневой проживает в доме № 22 по ул. Школьной. Полуразвалившийся барак, одна из стен которого в буквальном смысле слова держится на двух болтах, определен под снос, а семья — под переселение.

— Но мы подписали отказ, — говорит Сергей. — Мы никуда из поселка не поедем! Я здесь вырос. Каждый второй дом построил здесь мой отец. Здесь на кладбище лежат мои родители. Пока жив поселок, мы хотим жить только здесь — и нигде больше. Ну а если дом снесут, — голос его сорвался на крик, — поставлю на огороде палатку, и будем в ней жить!

Конечно, это непростая ситуация. Далеко не всегда можно найти решение, устраивающее обе стороны: и человека, и правила Программы. Но здесь — можно! Дело в том, что в Боровом есть пустующее муниципальное жилье, которое не попадает под снос. Почему бы не давить человека Программой, а предоставить возможность семье переехать в пустующее жилье, благо в очереди на него никто не стоит? Неужели муниципалитету выгоднее платить за содержание пустующих квартир, чем передать их немногим желающим остаться в поселке жителям?

— Но чиновники считают иначе, — продолжает Сергей Соснин. — Мы у них как кость в горле. Потому что мы не побоялись защитить наши права в ухтинском суде. Вот смотрите: дом ветхий, отопление печное, воды нет, туалета нет — ни в доме, ни на улице, все дорожки от снега чищу сам, сам латаю электропроводку, печи, крышу, а управляющая компания выставляла нам в прошлом году каждый месяц по 2 700 рублей. За что?! Моя Тамара Наумовна пошла на принцип, потратила на адвокатов все наши сбережения, выиграла дело, оплату снизили в три с лишним раза. А в этом году опять все сначала, опять выставляют фантастические суммы! Она с утра сегодня уехала в Ухту — снова подавать заявление в суд…

Отойти от края

А может, поставить вопрос по-другому: что могут сделать ухтинские власти? Понятно, что УК «Энума Элиш», которой они в рамках формального конкурса отдали на откуп лесной поселок, увы, пока не заслуживает лестных отзывов. Но и лишать боровчан возможности поручить кому-то выполнение самого необходимого по содержанию жилья тоже опасно. Кто будет выполнять комплекс работ по подготовке к зиме, кто возьмет на себя вывоз мусора, аварийное обслуживание?

А теперь давайте помечтаем. Если бы специалисты МУ УЖКХ взяли под контроль работу нынешней «управляйки». Если бы ухтинские чиновники исправили свои грехи по созданию липовых ТСЖ. Если бы боровчане смогли перейти на непосредственное управление, чтобы их расходы на содержание дома сократились вдвое. Если бы Сергей Соснин со своей спутницей жизни вместо насильственного переселения в город получил жилье в пустующей квартире в поселке. Если бы власти при принятии подобных решений опирались на мнение населения. Если бы…

Кто возьмется перевести непростую ситуацию в Боровом из сослагательного наклонения в плоскость реальных дел?

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ.