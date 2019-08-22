Жители отдаленных поселков ждут, когда откроют проезд

19 августа начались ремонтно-восстановительные работы на автомобильной дороге Том—Керки. Глава Коми распорядился выделить 18 млн рублей на ремонт проблемных участков.



Многострадальная дорога проходит по территории трех районов — Ухтинского, Сосногорского и Ижемского. В связи с обильными дождями и высоким уровнем воды в реках были разрушены мосты и образовались промоины на участках Сосногорского и Ухтинского районов.

Последствия устраняет подрядчик — предприниматель Иван Никулин. По его словам, работа по обеспечению проезда автомобильного транспорта на 82-м км дороги при благоприятных метеоусловиях займет не более недели. Как только техника дойдет до реки Вылыс-Койю, начнется конструирование моста через нее.

По словам руководителя администрации Ижемского района Любови Терентьевой, сейчас нет связующей дороги от райцентра Ижма до поселков Керки и Том, связь с «большой землей» поддерживают только по реке. Продовольствие завозят малыми партиями на лодках. Продуктами первой необходимости и медикаментами жители Тома обеспечены. Возникла проблема вывоза больных, женщин с детьми, инвалидов. Топливо на исходе. Поэтому восстановления дороги все очень ждут.