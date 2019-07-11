Жители поселка Водный просят сохранить здание местной лечебницы

Июль 11, 2019 - Актуально

Вот уже несколько лет жители ухтинского поселка Водный пишут в Минздрав России, обращаются к президенту, к депутатам Госдумы. Они просят сохранить здание местной больницы.
В этом поселке городского типа ныне 6600 жителей. Водный, которому уже почти 90 лет, сегодня переживает не лучшие времена. А ведь когда-то здесь работали предприятия, имевшие стратегическое значение для всей страны – радиевый завод, позднее — завод «Прогресс». Поселок был благоустроенным, с многоквартирными домами, школой. Для охраны здоровья граждан, занятых на опасном производстве, со сталинских времен здесь имелась хорошая больница.
Но «великая оптимизация» не минула и этот далекий поселок. Больницу на улице Гагарина с многочисленными кабинетами и стационаром сочли «нерентабельной» и закрыли. Теперь в Водном — только амбулатория, расположенная на первом этаже жилого дома (есть врач, акушер, кабинет для физиотерапевтических процедур).

Зданию поселковой больницы требуется ремонт.

Здоровье превыше всего

Ветераны поселка написали открытое письмо главе Коми Сергею Гапликову и министру здравоохранения Дмитрию Березину. Они поднимают вопрос о включении здания бывшей больницы в план капитальных ремонтов Минздрава с последующим ее перепрофилированием. Возможно, в центр реабилитации. Под письмом подписи председателя Общественного совета пгт. Водный Владимира Соколова и еще девяти активистов, старожилов поселка.
«Бизнес не отвечает за здоровье граждан, а по логике и не должен. Для него главным является извлечение прибыли. Но кто считал те потери, которые мы несем, если умирают или становятся инвалидами люди (в том числе и работоспособного возраста), перенесшие инфаркт или инсульт? Для них требуется полноценная реабилитация, однако соответствующего медицинского центра нет ни в Ухте, ни в Коми», — говорится в открытом письме.
На все обращения в ОНФ, горсовет Ухты (а до нее 24 км) и другие инстанции ответ один: в бюджете нет денег. При этом в одном из ответов есть даже ссылка на то, что здание якобы деревянное, а в Ухте есть физиотерапевтическая поликлиника, где все могут поправить здоровье. Ответы есть, но решений по существу нет.
Кстати, здание больницы отнюдь не деревянное. Оно добротное, построенное с учетом климатических условий Севера и является первой кирпичной больницей Ухты, архитектурным памятником сталинского ампира. Сегодня в одном его крыле располагается отделение «скорой помощи», другое уже несколько лет пустует. Коммерциализация и оптимизация привели к тому, что эта часть здания отключена от всех систем жизнеобеспечения и находится под угрозой разрушения, пишут ветераны.
— Судя по документам, здание имеет 100% износ, но это не так. Оно просто требует хорошего капремонта. Тем более что на втором этаже такой ремонт ранее уже делали, выровняли стены гипсокартоном, поменяли трубы, — рассказал «Трибуне» Владимир Соколов.

Кто поможет?

Старожилы поселка опасаются, что здание больницы ждет та же участь, которая постигла и начальную школу. Крепкое и добротное здание в течение нескольких лет не использовалось по прямому назначению, а затем его передали… православной церкви. Однако по сути оно так и осталось бесхозным — его не охраняли. В помещения свободно проникали подростки, хулиганы, в итоге там случился пожар. Сгорела кровля, здание восстановлению не подлежит. По решению суда его должны снести, но волокита продолжается. Обгоревшую школу так до сих пор и не снесли – больно смотреть.
«Сейчас в России идет движение по сохранению подобных памятников, но власти не обращают внимания на это здание, и оно не может войти в реестр памятников Ухты. Для воднинцев это здание не только объект культурного наследия, но и пример заботы властей о здоровье человека, — пишут ветераны. — Может быть, найдутся меценаты, предприниматели, банкиры, врачи, деятели культуры, которыми движет стремление к созиданию, и они захотят нам помочь?»

Александра КОСТРОМИНА.

Мне нравится
В Телеграмм
В Одноклассники