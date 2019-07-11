Жители поселка Водный просят сохранить здание местной лечебницы

Вот уже несколько лет жители ухтинского поселка Водный пишут в Минздрав России, обращаются к президенту, к депутатам Госдумы. Они просят сохранить здание местной больницы.

В этом поселке городского типа ныне 6600 жителей. Водный, которому уже почти 90 лет, сегодня переживает не лучшие времена. А ведь когда-то здесь работали предприятия, имевшие стратегическое значение для всей страны – радиевый завод, позднее — завод «Прогресс». Поселок был благоустроенным, с многоквартирными домами, школой. Для охраны здоровья граждан, занятых на опасном производстве, со сталинских времен здесь имелась хорошая больница.

Но «великая оптимизация» не минула и этот далекий поселок. Больницу на улице Гагарина с многочисленными кабинетами и стационаром сочли «нерентабельной» и закрыли. Теперь в Водном — только амбулатория, расположенная на первом этаже жилого дома (есть врач, акушер, кабинет для физиотерапевтических процедур).

Здоровье превыше всего

Ветераны поселка написали открытое письмо главе Коми Сергею Гапликову и министру здравоохранения Дмитрию Березину. Они поднимают вопрос о включении здания бывшей больницы в план капитальных ремонтов Минздрава с последующим ее перепрофилированием. Возможно, в центр реабилитации. Под письмом подписи председателя Общественного совета пгт. Водный Владимира Соколова и еще девяти активистов, старожилов поселка.

«Бизнес не отвечает за здоровье граждан, а по логике и не должен. Для него главным является извлечение прибыли. Но кто считал те потери, которые мы несем, если умирают или становятся инвалидами люди (в том числе и работоспособного возраста), перенесшие инфаркт или инсульт? Для них требуется полноценная реабилитация, однако соответствующего медицинского центра нет ни в Ухте, ни в Коми», — говорится в открытом письме.

На все обращения в ОНФ, горсовет Ухты (а до нее 24 км) и другие инстанции ответ один: в бюджете нет денег. При этом в одном из ответов есть даже ссылка на то, что здание якобы деревянное, а в Ухте есть физиотерапевтическая поликлиника, где все могут поправить здоровье. Ответы есть, но решений по существу нет.

Кстати, здание больницы отнюдь не деревянное. Оно добротное, построенное с учетом климатических условий Севера и является первой кирпичной больницей Ухты, архитектурным памятником сталинского ампира. Сегодня в одном его крыле располагается отделение «скорой помощи», другое уже несколько лет пустует. Коммерциализация и оптимизация привели к тому, что эта часть здания отключена от всех систем жизнеобеспечения и находится под угрозой разрушения, пишут ветераны.

— Судя по документам, здание имеет 100% износ, но это не так. Оно просто требует хорошего капремонта. Тем более что на втором этаже такой ремонт ранее уже делали, выровняли стены гипсокартоном, поменяли трубы, — рассказал «Трибуне» Владимир Соколов.

Кто поможет?

Старожилы поселка опасаются, что здание больницы ждет та же участь, которая постигла и начальную школу. Крепкое и добротное здание в течение нескольких лет не использовалось по прямому назначению, а затем его передали… православной церкви. Однако по сути оно так и осталось бесхозным — его не охраняли. В помещения свободно проникали подростки, хулиганы, в итоге там случился пожар. Сгорела кровля, здание восстановлению не подлежит. По решению суда его должны снести, но волокита продолжается. Обгоревшую школу так до сих пор и не снесли – больно смотреть.

«Сейчас в России идет движение по сохранению подобных памятников, но власти не обращают внимания на это здание, и оно не может войти в реестр памятников Ухты. Для воднинцев это здание не только объект культурного наследия, но и пример заботы властей о здоровье человека, — пишут ветераны. — Может быть, найдутся меценаты, предприниматели, банкиры, врачи, деятели культуры, которыми движет стремление к созиданию, и они захотят нам помочь?»

Александра КОСТРОМИНА.