Жители с улицы Советской намерены жаловаться Путину

«Откуда такая борзота?!» — возмутился Путин, характеризуя действия директора одного из заводов, который не платил работникам зарплату. После этого деньги для рабочих немедленно нашлись. Это лишний раз свидетельствует о том, что многие, даже самые заурядные конфликтные ситуации сегодня нельзя разрешить без личного вмешательства Президента. Причина лежит на поверхности: в стране недостаточно эффективно работают остальные ветви власти, включая судебную.



Роман Яковлев: «Заложниками ситуации оказались

многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды».

В неэффективности этой системы убедились и жильцы ухтинского многоквартирного дома № 9 по улице Советской. Второй год они живут как на пороховой бочке.

В декабре 2015 года общее собрание собственников приняло решение избавиться от услуг управляющей организации «Ухтажилфонд». За много лет «управления» домом она, увы, не снискала доверия жителей. Собрание поставило работе «Ухтажилфонда» «неуд» и своим решением избрало для обслуживания дома Управляющую компанию № 1. С 1 января 2016 года новая компания приступила к работе.

Уйти нельзя сменить

Но всего через три месяца после этого было проведено новое собрание, главный вопрос повестки которого — отмена решения предыдущего собрания и… возвращение в «Ухтажилфонд». Оснований вроде бы никаких: новая «управляшка» только приступила к работе, говорить о каких-то претензиях к ней несерьезно.

А хитрость вот в чем: по закону оспорить решение общего собрания можно только по заявлению собственника или государственного жилищного надзорного органа, причем — исключительно в суде. Понимая бесперспективность этого пути, гиганты мысли «Ухтажилфонда» сочинили эксклюзивный метод: инициировать «свое» собрание через лояльных им жителей и вернуть дом в свое лоно путем отмены решения предыдущего собрания. Просто и изящно.

Однако согласно Жилищному кодексу в компетенцию общего собрания не входит отмена решения предыдущего. Оспорить или отменить его решение возможно только в судебном порядке (законодатель подстраховал собственников от соблазна встать на путь самостийной «отмены», потому что чехарда общих собраний может привести к полному кавардаку в доме). Именно эта чехарда и порождает конфликты, когда с полной отдачей не работает в доме ни та, ни другая «управляшка». Они обе рассуждают так: зачем я буду вкладываться в дом, если завтра придет конкурент? И начинаются неплатежи, бесконечные судебные разборки, а дом остается беспризорным. Именно это и случилось с домом № 9 по ул. Советской.

Как рассказывает экс-председатель совета дома Роман Яковлев, люди, большинство из которых заняты на основном месте работы, были вынуждены тратить свое личное время, нервы, деньги на подготовку судебных исков и дискуссии с соседями, неожиданно ставшими непримиримыми оппонентами.

«Параллельные» квитанции

Вот тут бы и употребить власть и местной администрации, и государственным надзорным органам. Увы, эти инстанции крайне редко вникают в подобные ситуации. Что же касается судебных органов, то, по мнению активистов Координационного совета управдомов, наши суды слабо ориентируются в жилищных спорах. Поданный председателем совета дома Романом Яковлевым иск в городской суд о признании решения собрания-клона недействительным выиграть не удалось. Хотя дебаты тянулись не один месяц. Все это время домом управляла УК № 1,

но параллельно квитанции выставлял и «Ухтажилфонд».

12 января 2017 года было вынесено странное, по нашему мнению, решение. Признав, что ряд бюллетеней для голосования на собрании-клоне оказался сфальсифицированным, что часть бюллетеней не соответствует требованиям законодательства, суд тем не менее принял решение в пользу собрания-клона.

Следовательно, спорный дом вновь попадал под управление «Ухтажилфонда». Совет дома известил об этом жильцов, и с 1 апреля они начали оплачивать услуги по содержанию и текущему ремонту прежней «управляшке».

Слабое звено

Несмотря на то, что домом с 1 января 2016 года до 1 апреля 2017 года управляла УК № 1 (это подтверждено решениями судов), доблестный «Ухтажилфонд» требует оплатить и его мнимые услуги за весь этот период. По здравому размышлению, можно было бы и пренебречь этой «борзотой», но руководство «управляшки» нащупало слабое звено. Им оказались льготники: многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды — то есть категории граждан, которым государство оплачивает часть расходов на коммуналку. Органы социальной защиты отказали указанным жильцам дома в мерах социальной поддержки, поскольку «управляшка» обвинила их в задолженности.

— Все мои обращения на неправомерность подобных действий оказались тщетными, — возмущается Роман Яковлев. — Чиновники тупо ссылаются на п. 18.2 Постановления №115 Правительства Коми от 05.05.2009 г., где речь идет о злостных неплательщиках. Но какие же мы злостные неплательщики, если весь спорный период аккуратно и в полной мере на основе договора оплачивали счета УК № 1? А сегодня меня как главу многодетной семьи вынуждают не только повторно оплатить услуги, но и лишают положенной компенсации. И все это происходит безо всякого разбирательства, без желания вникнуть в суть дела, на основании частного мнения коммерческой структуры.

Ситуации, когда льготники становятся заложниками хозяйственных споров, возникают, разумеется, не только в Ухте. Неслучайно недавно (27 июня 2017 года) Пленум Верховного суда в Постановлении № 22 разъясняет, что «при наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (…) в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано».

Считаем, что возникшая ситуация двойных счетов за ЖКУ и нерешенный до сих пор в судебном порядке спор двух хозяйствующих субъектов по управлению МКД № 9 по улице Советской в Ухте является уважительной причиной возникновения мнимых долгов и не может служить основанием для отмены компенсаций.

А вот то, что творят сегодня «Ухтажилфонд» и чиновники службы соцзащиты, рано или поздно получит правовую оценку.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов.