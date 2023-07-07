Коквицкая гора – это довольно обширная возвышенность в Усть-Вымском районе. С высоты птичьего полета гора похожа на полуостров, с трех сторон окруженный Вычегдой. Говорят, будто это место некой мистической силы. Здесь находится знаменитый валун-«следовик», якобы обладающий целебными свойствами. Издавна тут обитали колдуны, знахари и даже пророки. Одним из них был легендарный Тихон Подоров.

В 30-е годы, когда по всей стране рушили храмы и расстреливали священников, Тихон ходил по деревням, проповедуя веру Христову. Он являл собой редкий для православной церкви пример нищенствующего миссионера, юродивого. Местные считали его блаженным, а власти – обычным сумасшедшим (поэтому долго не трогали). Говорят, будто Подоров обладал невероятными способностями, в том числе даром пророчества.

Здесь хранится подлинный «Коми глобус»

На Коквицкой горе находится село Кожмудор и 13 деревень, вместе образующих сельское поселение, где на сегодня числится ровно 999 человек. Но примерно половина из них здесь лишь прописана, а проживает в других местах. Зато в теплое время число обитателей Коквицкой горы увеличивается до той же тысячи – за счет родственников сельчан и многочисленных дачников, приезжающих сюда на летний сезон.

Одна из 13 деревень – Туискерес (по-коми – Туискерос – Туесова гора) – насчитывает 200 жителей (опять же согласно прописке, а осенью и зимой – гораздо меньше).

Школу в Туискересе закрыли еще несколько лет назад, дети учатся в школе села Кожмудор (2 км от деревни). Давно не работает и деревенский клуб. Хотя официально его не закрывали – просто заведующая ДК вышла на пенсию, а замену ей так и не нашли.

Но в любом случае клубу здесь уже не бывать – здание ДК сильно обветшало, начал рушиться потолок. Хотя на первом его этаже до сих пор находится библиотека, а на втором – музей деревни Туискерес. И это предмет особой гордости местных жителей: много ли в России деревень, имеющих собственные музеи?

Помимо традиционных экспонатов в этом музее есть особая фишка – так называемый «Коми глобус». Но не тот шутливый арт-объект, что установлен в Сыктывкаре, а настоящее школьное пособие – «модель» земного шара, на котором все географические названия выполнены на коми языке. Причем не просто на коми, а с использованием давно забытой «молодцовской азбуки», которую в Коми крае пытались внедрить в начале 30-х годов. Но этот «лингвистический» эксперимент в итоге заглох, а «молодцовский» глобус дошел до нас в единственном экземпляре. «Вживую» его можно увидеть только здесь, в Туискересе. А потом уже – в селе Кожмудор, куда власти намерены перевести музей из нынешнего аварийного здания ДК.

Грязная улица

Помимо плачевной судьбы деревенского клуба, в Туискересе еще несколько острых проблем, о которых «Трибуне» рассказала местный педагог Любовь Ивановна Козлова.

Дом Любови Ивановны находится на ул. Школьной, часть которой становится непроезжей в период осенне-весенней распутицы. «По два месяца нет дороги, одна грязь, – рассказывает она. – Еще в конце 80-х годов, когда нам выделяли участки под строительство домов, обещали заасфальтировать дорогу. Мы здесь живем уже 25 лет, но ничего не изменилось. Хотя деньги на ремонт выделялись, но они потрачены впустую. Пару лет назад приезжал экскаватор, выкопал придорожную канаву для отвода воды, а землю высыпал прямо на дорогу. От этой грязи дорога стала еще хуже».

По ее словам, во время распутицы по этой дороге не проедет ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль. Да и электрикам сложно добраться по ней до подстанции, к которой подключены все населенные пункты Коквицкой горы. Кстати, аварии случаются нередко – 2-3 раза в год, и тогда жители сельского поселения надолго остаются без света.

Одолеют ли «три ступеньки»?

Как сообщил «Трибуне» глава сельского поселения «Кожмудор» Дмитрий Турбылев, проблемный участок (всего-то около 400 метров) дороги по улице Школьной планируется отремонтировать в следующем году.

Правда, асфальт укладывать не будут – участок просто подлатают, засыплют гравием. Хотя даже эти дорожные работы оцениваются в кругленькую сумму – 2 млн 250 тыс. руб.

Но тут есть серьезная «закавыка». Деньги планируется выделить в рамках так называемого «народного бюджета», что предполагает «трехступенчатое» софинансирование: 2 млн рублей должна выделить казна республики, 225 тысяч – Усть-Вымский район и 25 тысяч – заплатить сами жители поселения.

25 тысяч рублей – сумма вроде бы скромная, но не по сельским меркам. Да и попробуй их собери с Кожмудора и 13-ти деревень, если деньги предназначаются для ремонта одного участка одной улицы и в одной деревне. А жители соседних могут сказать: «Нам-то это нафига?»

Дмитрий Турбылев считает такое условие для реализации «народных бюджетов» полезным в том смысле, что оно пробуждает в сельчанах активность и чувство солидарности.

А на мой взгляд, тут другое: чиновники придумали «софинансирование», чтобы получить предлог для отказа в выделении средств. Ведь «народных» проектов много, а казна нерезиновая. И если сельчане до осени не соберут 25 тысяч, то и остальных денег (2 млн 225 тыс. руб.) на ремонт улицы Туискересу не дадут.

Да и сама процедура утверждения проектов тоже трехступенчатая: сначала в сельском поселении, потом в районной администрации и затем на республиканской комиссии. Правда, Усть-Вымский район уже дал добро. Но что скажет Сыктывкар, пока неизвестно.

«Народная инициатива», «народный бюджет» – слова, конечно, красивые. Однако решения все равно принимают чиновники.

Тупорылая напасть

Куда проще (на первый взгляд) разобраться с дикими свиньями, атакующими подворья туискересцев.

Эту неожиданную (для любого горожанина) проблему тоже озвучила Любовь Ивановна Козлова. По ее словам, окрестности вокруг деревни давно уже облюбовало стадо кабанов, которые совершают регулярные набеги на огороды и своими тупыми рылами «копают» картошку.

И вроде бы «кабанья охота» – мечта любого мужика с ружьем, а их на Коквицкой горе немало. Но и здесь тоже все, оказывается, просто.

Кабаны стали подходить вплотную к подворьям из-за того, что деревенские окрестности заполонили кусты ивняка. Раньше местные сельхозпроизводители следили за тем, чтобы поля и луга не зарастали. Теперь же на всей Коквицкой горе осталось лишь одно фермерское хозяйство.

По словам главы поселения Дмитрия Турбылева, чтобы защитить огороды, надо ставить заборы. Отстреливать кабанов можно только в сезон охоты, который начнется 1 августа. Но для этого надо получить разрешения на отстрел. Даже если местные охотники получат 10 лицензий (обычно дают меньше), от нашествия кабанов не избавиться. По оценкам охотоведов, только близ Туискереса бродит не менее 50 особей.

Дорожный крюк

И все-таки кабаны – это так, местная экзотика. А главной проблемой Туискереса, как и всего сельского поселения «Кожмудор», является транспортная.

Сложилась парадоксальная ситуация: до Сыктывкара с Коквицкой горы (расстояние по прямой 60 км) можно добраться на автобусе примерно за час, а вот до районного центра – села Айкино – как минимум, два часа. Хотя по «зимнику» – всего 25 минут. Но «зимняя» дорога функционирует лишь 2-3 месяца. А в остальное время коквицким обитателям приходится проезжать 125 км, делая большой крюк через поселок Язель. Так же, «вкруговую», на Коквицкую гору добираются и машины «скорой».

Еще недавно с «горы» было несколько автобусных рейсов в неделю. Теперь осталось два: по средам – в Айкино, по пятницам – в Сыктывкар. Власти объясняют это тем, что пассажиров мало. Частному предпринимателю невыгодно гонять полупустые автобусы.

Правда, насчет «выгоды» местные не согласны. Ведь получается, что тут «невыгодно» все: чинить дороги, содержать магазины (в Туискересе остался один), Дом культуры и т.д. «Как же так? – удивляются сельчане. – Мы ведь живые люди. Почему нас лишают элементарных условий?»

Но они не сильно-то и ропщут. Да и просят совсем немного: например, подлатать небольшой дорожный участок. Или, скажем, найти управу на тех же кабанов. И после этого будет им «полное счастье». Похоже, что на Коквицкой горе живут люди невзыскательные, самодостаточные и позитивно настроенные. Ну а на власть они, видимо, уже особо и не надеются.

Владимир СУМАРОКОВ.