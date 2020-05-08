47-летний Сергей Михайлов из села Нившера Корткеросского района решил не просто выкладывать в YouTube видео, а показывать все стороны обычного деревенского быта, в том числе и забавные. Его «веселые картинки» о сельской жизни понравились интернет-аудитории, и за короткое время блогер приобрел около пяти тысяч подписчиков, причем их количество быстро растет.

Красота и не только

По словам Сергея Михайлова, сценарий роликов он не сочиняет, просто снимает все, что делает у себя во дворе и дома. Печет шаньги, возит в корыте дрова, играет с любимой собакой. И делает это от души, не теряя при этом чувства юмора.

— Я родился в деревне, где все мне родное и близкое, и хочу показать людям, какая здесь красота, — рассказывает Сергей Иванович. — Мне обидно, что молодежь стремится в города, не ценит родную землю. Первый ролик, который я разместил, многим понравился. Это меня вдохновило, и я начал дальше записывать свои «Серегины рассветы» — так называется мой канал.

— Для многих известных блогеров раскрученная страница — основной источник заработка за счет рекламы…

— У меня нет цели заработать, хотя монетизацию своего аккаунта я уже сделал. Главное — показать своим фолловерам все прелести жизни за пределами города. А также помочь выйти из дома таким же инвалидам-колясочникам, как я.

По словам Сергея Михайлова, в самом первом видео он хотел сломать стереотипы о беспомощности людей с ограниченными возможностями. Но эти записи вызвали обратную реакцию даже у самих инвалидов. Оказалась, что это — очень щепетильная тема. Пошли злые комментарии. Поэтому Сергей решил перестроиться на деревенские будни.

Превратности судьбы

Сергей вырос в большой семье, из братьев и сестер он самый младший. После школы выучился в ДОСААФе, чтобы в армию его забрали шофером. Но ни в армии, ни в жизни водительские права ему так и не понадобились. Потому что во время службы у Сергея резко ухудшилось здоровье.

— Стали отказывать ноги, и меня комиссовали. Вернувшись в Нившеру, устроился в совхоз кочегаром и сторожем. В 1996 году дали вторую группу инвалидности, а потом и первую. Пока был на ногах, успел жениться, построить дом. У нас две дочери: старшая Анастасия живет в городе, а младшая Катерина — еще школьница, — рассказывает Сергей Иванович.

Здоровье его с каждым годом ухудшалось, и с 2011 года Михайлов вообще не мог стоять на ногах. Домашние поднимали его с кровати, одевали, сажали, снова укладывали. Так в четырех стенах Сергей Михайлов и прожил целых пять лет. А потом решил: надо что-то делать, иначе сойдет с ума. Михайлову требовалась инвалидная коляска на электроприводе и обустройство свободного доступа из дома на коляске на улицу.

Электроколяска стоит дорого, на мизерную пенсию ее не купишь. Михайлов записался на личный прием к губернатору (теперь уже бывшему) Сергею Гапликову. Но ждать приема пришлось год и четыре месяца. В результате получилась целая эпопея. И все-таки инвалид своего добился.

Пирс у озера Вад

С электроколяской Михайлов стал гораздо мобильнее. Дома пылесосит, готовит еду, возит в корыте дрова. И, конечно, он все это снимает для своего блога.

— Интернет мне тоже очень помогает. К примеру, брат сделал мне пандус, чтобы с веранды спускаться во двор. Но было очень скользко. А мои подписчики подарили мне противоскользящее покрытие для пандуса. И теперь даже зимой спокойно спускаюсь, — рассказывает Сергей Иванович.

А женщина из Латвии выслала Михайлову 50 евро. Женщина увидела, как Сергея Ивановича братья посадили в корыто и потащили на снегоходе на рыбалку.

— Видимо, это ее так поразило, что она мне решила выслать денежный подарок. На что я купил кубометр досок, а братья сделали пирс у озера Вад. Летом я самостоятельно езжу на рыбалку. Сейчас я жду не дождусь, когда там смогу порыбачить. Правда, в последнее время у меня и руки стали слабеть. Большую рыбину уже точно не вытяну…

— Сергей Иванович, в своем блоге вы много снимаете супругу Марию. Вы вместе готовите, а потом устраиваете романтические ужины для двоих… Боюсь обидеть вас вопросом, но нередко, когда один из супругов становится инвалидом, брак распадается. У вас были опасения, что жена вас бросит?

— Я даже не думаю, что Маша может меня оставить. У меня крепкий тыл, она очень поддерживает меня. Я всегда говорю: Бог отнял мои ноги и руки, но дал Машу.

Екатерина МАКАРОВА.