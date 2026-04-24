А на кладбищах все спокойненько? Чиновники Ухтинской мэрии не хотят замечать безобразий

В 2010 году администрация Ухты приняла постановление о закрытии новых захоронений на трех кладбищах (Куратова, Крохаль и Щудаяг). Но они остались действующими на протяжении еще не менее 20 лет.

Напомним, что по закону именно муниципалитеты отвечают за надлежащее состояние кладбищ. В случае нарушения санитарных и экологических требований администрация обязана приостановить или прекратить деятельность на местах погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений.



Деревья растут заканчивая свой век падением там где выросли.

Убыточный «Ритуал»



С 1997 года похоронные услуги в Ухте предоставляет МУП «Ритуал». С 2015 года предприятием руководит В. Суранов, бывший майор полиции. Он занимает и общественную должность заместителя председателя Совета ветеранов Ухты. Единственным учредителем «Ритуала» является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

По информации в интернете, в 2025 г. выручка МУП «Ритуал» составила 14,7 млн рублей, снизившись на 23% по сравнению с предыдущим 2024-м. При этом компания завершила год с убытком в 3,1 млн рублей, тогда как в предыдущие два года деятельность приносила небольшую прибыль. Финансовые коэффициенты, указывающие на серьезные риски, говорят о критическом недостатке собственного капитала и высокой зависимости от внешних источников финансирования. Платежеспособность оценивается как проблемная – коэффициент текущей ликвидности составляет 0,20 при норме выше 1.

В настоящее время недостаточное финансирование содержания мест погребения, а в некоторых случаях все тяготы по содержанию кладбищ в порядке и чистоте всецело ложатся на родственников погребенных.



Могильный жетон с номером на стволе дерева 2270 говорит о ранее существующем реестре.

Грустное зрелище



Успенское кладбище за прошедшие два десятка лет по территории увеличилось почти втрое от первоначального отвода, а на Яндекс-картах показан и резерв его расширения. Однако на кладбищах Шудаяг и Крохаль продолжаются захоронения и множатся вопиющие нарушения в содержании этих мест.

Главная беда кладбища Шудаяг – полное отсутствие требований пожарной безопасности в запущенных лесонасаждениях на территории захоронений и пренебрежение санитарными правилами. Полагаю, эта проблема касается не только МО «Ухта», но и всех муниципалитетов республики.

Несоблюдение проектов деления территорий на кварталы (секции), границ санитарно-защитных зон и бесконтрольность со стороны администрации за расположением мест захоронения привели к хаотичному выделению участков для погребения граждан.

Территория поделена на секторы, границами которых ранее служили проезды для техники. В настоящее время на их месте произведены захоронения с последующим устройством металлических ограждений.

Древесные отходы посетители кладбища в бесснежный период выносят на межмогильные участки, где они перегнивают, служат размножению насекомых – вредителей леса и благоприятным условием для распространения возможного лесного пожара.

Сухостойные стволы деревьев угрожают безопасности жизни и здоровья посетителей кладбища, целостности памятников и ограждений, выполненных родственниками усопших.

Общую картину усугубляют хаотичные лабиринты проходов к могилам усопших между многочисленными оградками.



Южная сторона кладбища «Щудаяг». Нет следов санитарно-защитной зоны.

Бесконтрольные полномочия



В конце 2025 года неравнодушный ухтинский пенсионер Николай Темнов предоставил властным инстанциям фотоматериалы, иллюстрирующие плачевное состояние местных кладбищ. Получив от чиновников отписки, Николай Иванович обратился с заявлением в полицию. Поможет ли это установлению порядка на кладбищах и привлекут ли причастных к этому беспорядку чиновников к ответственности, покажет время.

В свою очередь автор этой статьи побывал на ухтинских кладбищах, пообщался с родственниками усопших и пришел к выводу, что проблема носит системный характер. И главная причина – безобразное отношение чиновников и депутатов Ухты к своим обязанностям по соблюдению норм законодательства по содержанию мест захоронения. Подобного безобразия не должно быть на Успенском и других муниципальных кладбищах.

Первая причина – ослабление муниципальной власти: упразднение поселенческих Советов депутатов и администраций с соответствующими полномочиями и финансированием.

Вторая – предпочтение однопартийности в исполнительной и представительной власти и далее совмещение должности главы муниципалитета с полномочиями управления как представительной так и исполнительной ветвей местной власти.

Третья – устранение квалифицированных специалистов и перенаправление на несвойственные им обязанности при М. Османове был упразднен отдел охраны природы, а новому главе Ухты М. Метелевой предстоит упразднение отдела муниципального контроля в сфере ЖКХ.

Так кому, как и когда предстоит восстанавливать должную планировку территории и порушенные захоронения, составить реестр усопших и обозначить их места расположении, выполнить благоустройство, прибрать сухостой, оборудовать системы водообеспечения и удаления мусора и т.д.

Полностью одобряю вывод независимых экспертов России: надо исключить чиновничий произвол, возможность криминальных и коррупционных проявлений, предусмотреть устранение иных препятствий в осуществлении гражданами государственных гарантий по погребению умерших.



Валерий ТОРЛОПОВ,

экс-депутат Госсовета РК (1996-1999 гг.), бывший зам. председателя Совета

МОГО «Ухта» (2003- 2007 гг.).

Фото автора и Н. Темнова.