Один из основателей Коммунистической партии Финляндии Куллерво Ахиллес Маннер получил при рождении имена двух мифологических героев и в какой-то мере повторил их судьбу.

Куллерво – популярный персонаж карело-финского эпоса «Калевала» – был восставшим рабом, разящим волшебным мечом своих многочисленных врагов. Таким был и Маннер, когда в январе 1918 года во главе Красной гвардии захватил власть в Хельсинки. Однако была у финского революционера и своя «ахиллесова пята», приведшая его к трагической гибели в лагере на территории Коми АССР.

В декабре 1917 года глава Совнаркома В. Ленин признал независимость Финляндии. Кадр из советского фильма «Доверие» (1975 г.).

Любовь и политика

Куллерво Маннер появился на свет в 1880 году – спустя три десятилетия после публикации в Финляндии окончательного варианта «Калевалы», куда вошли рунические песни про раба-мстителя. Его отец, лютеранский пастор Густав Маннер, в прошлом обычный сапожник, слыл человеком весьма образованным и любителем эпической литературы. Любовь к мифологии передалась и его сыну, поступившему в 1900 году в Александровский (Хельсинкский) университет для изучения греко-римской филологии.

Однако из-за финансовых проблем Куллерво Маннер так и не сумел получить высшего образования. В городке Порвоо, что в 50 километрах от Хельсинки, несостоявшийся филолог устроился журналистом. Судьба свела его с феминисткой Ольгой Сегер, придерживающейся социалистических воззрений. Их бурный роман привел к женитьбе и к увлечению политикой. В 1906 году Маннер основал и возглавил левую газету «Tyоlаinen» («Трудящийся»).

Характером и темпераментом Куллерво Маннер был под стать своему «калевальскому» тезке. В своих статьях он яростно клеймил буржуазию, церковь и шведоязычную элиту, часто и весьма успешно ораторствовал на митингах. Популярность молодого журналиста росла, и в 1910 году он стал депутатом эдускунты (финского парламента) от Социал-демократической партии Финляндии (СДП).

Его депутатская деятельность началась с тюремного заключения. В одной из его газетных статей в «Ty?l?inen» полиция обнаружила «оскорбление величества», и суд приговорил парламентария к шести месяцам лишения свободы. Но это только прибавило социал-демократу популярности, и после февральской революции 1917 года, когда СДП получило в эдускунте большинство, Куллерво Маннер стал спикером и возглавил партию.

Куллерво Ахиллес Маннер.

Независимость на крови

После февраля 1917 года политические события в Хельсинки развивались столь же стремительно, как и в Петрограде. В июле возглавляемая Маннером эдускунта сделала первый шаг к независимости, приняв закон, провозглашавший парламент верховным носителем власти во всех внутренних делах Финляндии, оставляя в ведении России лишь вопросы внешней политики и обороны.

В ответ Временное правительство России распустило финский парламент и назначило новые выборы. Маннер и его партия сочли роспуск незаконным и объявили о «конституционном сопротивлении». Однако это ни к чему не привело, а эсдеки потерпели поражение на все же состоявшихся осенних выборах. Сформированное буржуазным парламентом правительство объявило о независимости Финляндии, и буквально за два часа до нового 1918 года большевистский Совнарком ее признал.

Между тем обстановка в стране накалялась. Независимость привела к прекращению поставок продуктов из России, катастрофически не хватало хлеба. Радикально настроенные финские социал-демократы воспользовались народным недовольством и в январе 1918 года совершили в Хельсинки то, что тремя месяцами ранее сотворили в Петрограде большевики. 26 января было сформировано революционное правительство, получившее название Совет народных уполномоченных. Его председателем стал Куллерво Маннер.

Три месяца сын лютеранского священника стоял во главе красной Финляндии. И хотя проводимые им реформы были не столь радикальными, как у большевиков, в частности, финские эсдеки отказались от тотальной национализации промышленных предприятий и банковских учреждений, их деятельность привела к кровавой гражданской войне, которая в центральной России еще только теплилась. Маннера наделили диктаторскими полномочиями, но это красное правительство не спасло. 13 апреля Белая армия под командованием генерала Маннергейма заняла столицу Финляндии. Маннер и его соратники бежали сначала в Выборг, а затем в советскую Россию.

Отто Куусинен.

Сила и слабость политика

29 августа 1918 года в Москве радикально настроенные финские эсдеки, в числе коих был и Маннер, учредили Коммунистическую партию Финляндии (КПФ). Основной ее целью стала подготовка новой вооруженной революции и установление в Суоми советской власти. Однако вместо этого случилось вооруженное столкновение внутри самой партии.

Через два года после учреждения КПФ в ее штаб-квартиру в Петрограде ворвалась группа оппозиционно настроенных молодых финских коммунистов-красноармейцев, недовольных тем, что партийная верхушка ведет роскошную жизнь на украденную валюту из финских банков, и застрелила шестерых партийных работников и членов ЦК КПФ. Маннеру спасло жизнь его отсутствие в этом здании на Каменноостровском проспекте.

Советская власть объявила погибших жертвами «белофиннов» и похоронила на Марсовом поле. Самих же «белофиннов» два года втихаря судили и приговорили к небольшим срокам лишения свободы. Таким образом конфликт удалось замять, однако он на долгие годы отравил атмосферу в партии, которую в 1920 году возглавил Куллерво Маннер.

Взращенные большевиками горячие финские парни сражались между собой так же яростно, как и их советские собратья. Масла в огонь подливала вторая супруга Маннера, ветеран партии Ханна Мальм. Их общим противником стал секретарь Исполкома Коминтерна Отто Куусинен. Бывший телохранитель и связной Ленина во время октябрьских событий Эйно Рахья, чей брат погиб во время перестрелки на Каменноостровском проспекте, считал, что именно Куусинен организовал тот злосчастный инцидент.

«Ахиллесовой пятой» Маннера были его ослепительная незаурядность и прямота, свойственные, кстати сказать, Троцкому. Куусинен же, как и Сталин, до поры до времени предпочитал держаться в тени, выжидая, когда его противники совершат ошибку. И они ее совершили в 1930-е годы, когда Маннер и Мальм разработали «теорию предательства». По их мнению, в поражении в гражданской войне 1918 года виновно, в частности, большевистское руководство, предавшее финскую революцию подписанием Брест-Литовского мира с Германией.

Советские соратники им этой выходки не простили. В 1932 году исключили из партии Ханну Мальм, а через два года сняли со всех постов Куллерво Маннера. В 1935 году их обоих арестовали органы НКВД, обвинили в «связях с финскими фашистами» и приговорили каждого к десяти годам лагерей. Ханну отправили на Соловки, где она покончила с собой, утопившись в ручье. Куллерво угодил в Ухтпечлаг на территории Коми области.

Чахотка или лучевая болезнь?

Маннер, как и Троцкий, не мог смириться с поражением и надеялся вернуться в большую политику. Правда, способ он выбрал прямо противоположный, чем идеолог мировой перманентной революции. Финский коммунист предпочитал не разоблачать виновников его личной драмы, а упорно трудиться за колючей проволокой на благо социализма.

Ухтпечлаг, разделенный в 1938 году на четыре отдельных лагеря, был до этого одним из самых больших островов все разрастающегося «архипелага ГУЛАГ». «Островитяне» занимались разведкой и добычей нефти, угля, асфальтита и радия. Лагерное управление располагалось в поселке Чибью, ставшем впоследствии городом Ухта.

Куллерво Маннер трудился неподалеку от лагерной столицы – на так называемом Промысле № 2 им. ОГПУ (ныне поселок Водный), где вступили в строй первые заводы по переработке радиевой воды. Поначалу все шло неплохо, бывший диктатор красной Финляндии считался ударником труда, но здоровье стало подводить. Его перевели на более легкую работу в сапожную мастерскую, но Маннер все более и более угасал.

15 января 1939 года его не стало. Похоронили бывшего революционера в Чибью. В документах причиной смерти назвали туберкулез, но, по версии некоторых историков, Куллерво Маннер умер от лучевой болезни, вызванной радием. В 1962 году его реабилитировали.

Игорь БОБРАКОВ.

P.S. _______________________________________________________________________



В кино и в жизни. Маннер появился в фильме «Доверие», Куусинен стал «Человеком в тени»

В 1975 году на экраны СССР вышел советско-финский историко-революционный художественный фильм «Доверие», рассказывающий о том, как Финляндия получила из рук Ленина независимость. Одним из персонажей картины стал Куллерво Маннер. Правда, появляется он только в одном эпизоде вместе с большевистским вождем. Сыграл финского революционера довольно известный в Суоми актер Эса Саарио. В отличие от своего героя он прожил долгую жизнь и скончался в прошлом году в возрасте 93 лет.

Немало прожил и соратник, а затем оппонент Маннера Отто Куусинен. Он сделал блестящую карьеру в рядах советской компартии, став членом ЦК ВКП(б). В самом начале советско-финской войны 1939-40 гг. он был назначен главой правительства и министром иностранных дел Финляндской Демократической Республики, от имени которого 2 декабря 1939 года подписал «Договор о взаимопомощи и дружбе» с Советским Союзом. После окончания советско-финской войны его избрали председателем президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. По совместительству он являлся также заместителем председателя президиума Верховного Совета СССР.

В отличие от Маннера Отто Куусинен умел подстраиваться под нужную линию. В Коминтерне был горячим противником Троцкого, а на июньском Пленуме ЦК КПСС 1957 года поддержал Хрущева, выступив против антипартийной группы и осудив культ личности Сталина. Не случайно он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден пятью орденами Ленина. Куусинен умер на 83-м году жизни и похоронен с высшими государственными почестями в некрополе у Кремлевской стены.

Отто Куусинен тоже попал на киноэкран. Он, в частности, появляется в эстонском фильме 2008 года «Декабрьская жара», рассказывающем о попытке большевиков свергнуть правительство молодой Эстонской республики. А в 1994 году в Финляндии сняли и про него самого небольшой документальный сериал «Человек в тени».