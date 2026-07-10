27 июня нынешнего года не стало Сергея Сорокина, профессора Гарвардского и Бостонского университетов, композитора, автора православных песнопений, сына нашего знаменитого земляка, социолога Питирима Сорокина.

В науке Сергей Питиримович пошел не по отцовскому пути, стал не социологом, а, как и его мать, цитологом – изучал строение живых клеток. Однако последние десятилетия своей жизни посвятил делу сохранения и популяризации научного наследия отца, основал Фонд Питирима Сорокина в США, содействовал изданию его работ в России. А главное, осуществил его несбывшуюся мечту – побывал на его родине, посетил Сыктывкар и даже село Турья в Республике Коми, где родился его отец, а также второклассную гимназию в селе Гам, в которой будущий социолог получил первое образование.

Питирим Сорокин с женой и двумя сыновьями, 1934 год.

Трудное рождение семьи

Сергей Сорокин появился на свет в 1933 году, почти через шестнадцать лет после бракосочетания его родителей и спустя двадцать один год после их знакомства. Он, правда, был младшим сыном в семье, но его старший брат Петр родился всего двумя годами раньше. Сорокины долго не заводили детей не потому, что не хотели, а просто не имели возможности.

Взаимоотношения Питирима Александровича и его будущей жены Елены Баратынской поначалу складывались непросто. Они познакомились в 1912 году в петербургской квартире его первого учителя и земляка, известного этнографа, философа и писателя Каллистрата Жакова. Питирим был тогда студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета и членом партии социалистов-революционеров, а Елена – слушательницей женских Бестужевских курсов.

Каллистрат Фалалеевич ежемесячно проводил у себя дома литературные вечера, собирал писателей, поэтов, студентов и политических деятелей. В день, когда Елена и Питирим стали его гостями, в квартиру философа внезапно нагрянула полиция. Провели обыск и принялись составлять список всех присутствующих. Молодому революционеру Сорокину грозил очередной арест, но Елена его спасла. Жандармский офицер, проверив удостоверение личности Баратынской, спросил ее, как получилось, что такая красивая молодая женщина оказалась в сомнительной компании, она в резкой форме ответила, что это не его дело и что она предпочитает общество именно этих людей, а не таких головорезов, как он. Жандарм выругался и ушел, не проверив документы Питирима. А он в тот вечер проводил девушку домой.

Так могла бы начаться любовная связь будущих супругов, но этого не случилось. Питирим влюбился в подругу будущей жены Елену Михайлову, тоже учащуюся Бестужевских курсов и частую гостью Каллистрата Жакова. Их роман длился несколько лет, Питирим писал страстные письма, но она вышла замуж за студента Петроградского университета Сергея Грандилевского.

И вот только после этого начались отношения Елены Баратынской и Питирима Сорокина. Поженились они в разгар революции – 26 мая 1917 года. На церемонию венчания в церкви жених явился с важного митинга, затем был получасовой обед в ресторане с друзьями, после чего он умчался на встречу с Александром Керенским, занимавшим в то время пост военного министра Временного правительства. Елена Петровна через неделю после бракосочетания отправилась в летнюю экспедицию. А Питирима Александровича закрутил революционный вихрь.

Между тем их брак окажется достаточно прочным. Они вместе проживут 51 год до самой смерти Питирима Александровича в 1968 году.

Питирим Сорокин на лекции

В русско-американском окружении

В 1922 году профессора Петроградского университета Питирима Сорокина вместе с более чем двумя сотнями известных деятелей науки и культуры, по инициативе Ленина, выслали из страны в Берлин. Оттуда он вместе с женой по приглашению президента Чехословацкой Республики Томаша Масарика перебрался в Прагу, а через год для чтения курса лекций по истории русской революции он уехал в США, где остался навсегда и позвал супругу.

В 1930 году Питирим Александрович получил американское гражданство, год спустя основал социологический департамент в Гарвардском университете и руководил им до 1942 года. Елена Сорокина, специалист по цитологии растений, работать в Гарварде не могла, поскольку там действовало правило, запрещающее членам семьи трудиться в одной организации. И она посвятила свою жизнь семье. Вот тогда и родились их сыновья.

После рождения первенца Петра Сорокины поселились в большом доме в городке Винчестер, неподалеку от Гарвардского университета. Там и появился на свет Сергей.

К этому времени супруги Сорокины окончательно убедились, что путь на родину им заказан, а потому были настроены на то, чтобы воспитать детей как типичных американцев. Братья получили образование в общественных школах Винчестера, а элементарные знания русского языка, полученные дома, постепенно стерлись, так как учителя говорили родителям, что у ребят русский акцент.

И все же Россия присутствовала в доме Сорокиных, находившемся прямо на склоне лесного массива, напоминавшего Питириму Александровичу родную коми парму. Стены дома украшали портреты русских классиков и картины Добужинского с видами Санкт-Петербурга и Москвы. А частыми гостями были русские эмигранты, в частности, выдающийся дирижер Сергей Кусевицкий, руководивший в те годы Бостонским симфоническим оркестром. Он стал крестным отцом младшего сына Сорокиных, и именно в его честь малыша назвали Сережей.

Биология вперемежку с музыкой

Русская музыка окружала Сергея Сорокина с самого его рождения. Отец любил слушать пластинки с записями русских композиторов. Особенно часто он ставил на радиолу «Рассвет на Москве-реке» из оперы Мусоргского «Хованщина». А в Бостоне, предместьем которого является Винчестер, существовал русский хор, возглавляемый энтузиастом православного песнопения, бывшим подпоручиком царской армии Игорем Студенцовым.

Сергей не без удовольствия пел в этом хоре, и постепенно у него появился интерес к композиционному построению церковных песнопений и их истории. В то же время мама Елена, не желая окончательно отрываться от науки, проводила дома цитохимические исследования живой клетки. И увлекла этим делом своего младшего сына.

Так определились два пути, по которым потекла жизнь Сергея Питиримовича Сорокина. Он окончил Гарвардский университет, защитил диссертацию по клеточной биологии в Гарвардской медицинской школе, получил звание профессора.

Одновременно он изучал церковную музыку и писал сам. Первый публичный концерт, целиком состоящий из его произведений, состоялся в Бэйтс Колледже (штат Мэн) в 1974 году. А в самом начале нынешнего века на основе оригинальных записей Кембриджского русского хора вышел подготовленный Сергеем Сорокиным компакт-диск «Хоровые песнопения Святой Руси».

Завершив научную и преподавательскую деятельность, Сергей Питиримович целиком переключился на музыку. В конце концов она проникла в Россию. Летом 2011 года в Воскресенском соборе Вологодского Кремля состоялась презентация «Литургии Святого Иоанна Златоуста» Сергея Сорокина, а в Большом Софийском соборе Вологды, был записан диск этой «Литургии» и издана его партитура.

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Пожелание резидента

Приехать в СССР Питириму Сорокину помешали диссертации советских социологов

С Питиримом Сорокиным несколько раз встречался легендарный советский разведчик Александр Феклисов. Одна из таких встреч состоялась в доме Сорокиных в 1962 году в Винчестере, когда Александр Семенович был советским резидентом в Вашингтоне и действовал под именем советника посольства Фомина.

Питирим Александрович принял гостя очень радушно, а в ходе беседы, выпив принесенную резидентом в качестве подарка русскую водку, посетовал, что все цивилизованные страны приглашают его читать лекции и только Родина до сих пор этого не сделала.

Об этих беседах разведчик составил справку, в которой предложил организовать приглашение в СССР Питирима Сорокина с женой. Позже Феклисов узнал, что Международный отдел ЦК КПСС этот вопрос рассматривал, но усомнился: как же его можно пригласить, если в Советском Союзе защитили два десятка диссертаций по теме: «Критика социологических теорий П. Сорокина»?

И если Питириму Александровичу так и не было суждено попасть на Родину, то его сын Сергей Сорокин посещал Россию неоднократно. В 2009 году, во время празднования 120-летия со дня рождения его отца, он побывал в Санкт-Петербурге и Республике Коми, в 2011-м – в Вологде. В августе 2014 года Сергей Питиримович приезжал в Сыктывкар для участия в мероприятиях, посвященных 125-летию со дня рождения Питирима Сорокина, и вместе с главой Коми Вячеславом Гайзером открыл памятник возле Сыктывкарского университета. Планировался его визит на научную конференцию в Сыктывкар в октябре 2019 года, когда отмечалась 130-я годовщина его отца, но здоровье и преклонный возраст Сергея Питиримовича не позволили ему приехать.

Кстати

Помимо музыки и биологии Сергей Сорокин увлекался рисованием. В период с 1960 по 1979 годы он для родителей и друзей семьи писал рождественские открытки, в которых христианская символика переплеталась с художественным иллюстрированным рассказом об основных событиях семьи Сорокиных. 17 таких открыток он оставил в России для организации музейных экспозиций.



Игорь БОБРАКОВ.