Борщевик вместо елочек

Заброшенные сельхозугодья возле населенных пунктов в Коми – одна из печальных особенностей северной сельской глубинки. Вдвойне печально, когда на них видишь порушенные объекты недвижимости, например, как в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района.



Аренда на полвека



В Малой Слуде в советское время пахотными землями владел совхоз «Часовский». После развала СССР они ожидаемо пришли в запустение. В начале 2024 года появилась перспектива их вновь запустить в оборот: 10 тысяч квадратных метров земли (кадастровая стоимость 3500 рублей) взял в аренду сроком до 2073 года сыктывкарский предприниматель Владимир Пирожков. Судя по официальным данным, он рассчитывал заняться здесь растениеводством.

И поначалу дела пошли бойко. За короткое время (уже в апреле 2024 года) были установлены четыре теплицы на металлическом каркасе и на винтовых сваях каждая длиной по 60 метров. Как пояснила глава администрации сельского поселения Часово (в него территориально входит Малая Слуда) Екатерина Плоскова, земля была передана в аренду другому предпринимателю, который собирался заняться здесь выращиванием хвойных растений. Но что-то пошло не так. Теплицы так и не дождались насаждений. Судя по всему, позитивных изменений не стоит ждать и в этом году, поскольку предприниматели сюда не заглядывают, утратили связи с местной администрацией.



Таинственная история



Житель села Часово, депутат Сыктывдинского райсовета Евгений Потолицын намерен обратиться в надзорные органы, чтобы они помогли разобраться с арендодателем земли, а также владельцем построенных на ней теплиц.

И в самом деле, не ждать же 2073 года, когда закончится срок аренды земли. И вообще, нет ли в этой истории с «развитием растениеводства» в Малой Слуде каких-то фактов, о которых мы не знаем? Например, нет ли здесь бюджетного финансирования, которое часто выделяется под подобные проекты. И вообще, все очень и очень странно. Что это за предприниматели, которые вложили достаточно большие по местным меркам суммы в покупку металлических конструкций (речь может идти даже не о десятках, а сотнях тысяч рублей) и потом остановились на полпути?



Возможны санкции



Если приглядеться к фото, то можно увидеть на нем остатки прошлогоднего борщевика, который, похоже, хорошо освоил здесь всю территорию.

Напомним, что с 1 марта этого года вступили в силу поправки к федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Кодексу РФ об административных правонарушениях. Теперь собственники и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. В противном случае им грозят штрафные санкции, которые могут доходить до миллиона рублей.

Может, эта мера заставит вспомнить арендатора о том, что он когда-то взял под «развитие растениеводства» землю в Малой Слуде?



Сергей МОРОХИН.