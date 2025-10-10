ЧТО ВЛАСТИ КОМИ НАМ ГОТОВЯТ?Республиканский парламент рассмотрит рядзаконопроектов, которые вызывают немало вопросов

После того, как выборы отшумели, а депутаты Государственного Совета разместились по отведенным им местам, настало время для важной работы – принятия республиканских законов, которые так или иначе будут регулировать дальнейшую жизнь в Коми.

Мы подготовили краткий обзор документов, которые парламентарии планируют рассмотреть на ближайшей сессии, запланированной на конец октября. На данный момент в повестке заседания числится 13 законопроектов, некоторые из них носят технический характер. Поэтому мы уделим внимание только ключевым документам.



Бизнес будет платить больше, но денег в районах станет меньше



Минфин Республики решил, что пора пересмотреть, как распределяются налоги от малого бизнеса. Уже с 2026 года те самые налоги, которые раньше на 100% оставались в местных бюджетах, будут делиться пополам с республикой. Это значит, что часть денег уйдет в республиканский бюджет.

Чего вдруг такие изменения? Потому что в 2020-2024 годах для бизнеса действовали льготы с пониженными налоговыми ставками в 3% и 7,5%. Эти льготы завершатся, и с 2025 года ставки поднимутся до 4% и 10%. Теперь Минфин считает, что можно применять новую схему распределения налогов.

До 2023 года налоги от малого бизнеса делились между республиканским и местными бюджетами поровну. Но чтобы поддержать муниципалитеты в период льгот, решили, что все собираемые средства будут оставаться в городах и районах. Это помогло местным бюджетам довольно хорошо укрепиться – например, доходы увеличились аж в два раза, достигнув 1,3 млрд рублей.

Но теперь власти решили вернуться к прежней практике и снова забирать половину доходов в республиканский бюджет. В документе от Минфина говорится, что это принесет республике дополнительные деньги: 2,4 млрд рублей в 2026 году, 2,5 млрд в 2027 году, и 2,6 млрд в 2028 году.

Конечно, для республики это означает дополнительные финансы, и вроде бы хорошо. Но что насчет муниципалитетов? Они могут почувствовать снижение своей финансовой независимости. Ведь им придется снова делить свои налоговые поступления, и это может сказаться на их возможностях реализовывать местные проекты и поддерживать развитие городов и районов.

Так что ситуация остается довольно интересной: республика хочет усилить свою казну, но при этом не хотелось бы оставить муниципалитеты в подвешенном состоянии.

Много ли в нашем парламенте депутатов, переживающих за развитие районов, покажет ближайшая сессия Госсовета.



Добавят ли ветеранам?



В списке обсуждаемых значится документ «О проекте постановления Государственного Совета Республики Коми № 202 «О проекте федерального закона № 221487-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах».

Этот документ был впервые представлен в Госсовете еще осенью 2022 года Олегом Михайловым, депутатом Госдумы. Его основная цель – увеличение ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий до уровня выплат участникам Великой Отечественной войны. Поскольку документ уже внесен в Госдуму, О. Михайлов непосредственно обратился к депутатам Госсовета с просьбой поддержать законопроект, который обеспечит улучшение материального положения этой группы граждан.

Однако в 2022 году при рассмотрении этой инициативы депутаты от «Единой России» устроили обструкцию: Михайлову отключили микрофон и захлопали. Такое поведение вызвало недоумение, ведь решение о принятии в итоге будут принимать депутаты Госдумы, а единственное, что требовалось от наших парламентариев, – это выразить поддержку идеи об улучшении финансового положения ветеранов боевых действий, которых за последние 30 лет было немало: от Афганистана до текущей специальной военной операции.

Сейчас Госсовет может отклонить рассмотрение по формальным признакам: документ внес Илья Богданов, депутат от КПРФ, который в этот созыв не попал. Но как на это посмотрят четыре ветерана СВО, вошедших в состав парламентариев и на которых также будет распространяться действие этого законопроекта, пока неясно.



Пить или не пить – вот в чем вопрос



Следующей в списке идет законодательная инициатива Николая Удоратина, депутата от КПРФ, касающаяся расширения полномочий регионов в вопросах регулирования работы «наливаек».

Сейчас федеральные законы позволяют нашей республике ограничивать время работы таких заведений только в случае их расположения в жилых домах. Жители «Орбиты» Сыктывкара и других населенных пунктов Коми, вынужденные мириться с последствиями близости подобных заведений – крики, драки, беспорядок в подъездах и ближайших кустах, с нетерпением ждут изменений.

Однако рассмотрение этого документа трижды откладывалось, хотя, по сути, от Госсовета требуется лишь принять его и передать в Госдуму на рассмотрение – окончательные решения примут не наши депутаты. Чего опасаются в парламенте или чьи интересы лоббируют, затягивая рассмотрение вопроса, остается лишь гадать.



Без публичных слушаний и общественных обсуждений



Планируется внести изменения в республиканский закон, регулирующий градостроительную деятельность в Коми.

Как сказано в пояснительной записке, публичные слушания и общественные обсуждения значительно замедляют развитие застройки и снижают инвестиционную привлекательность республики. Поэтому предложено наделить правительство правом определять, когда изменения в генеральные планы поселений и городов, а также в правила землепользования и застройки будут проходить без участия общественности. Это также касается ситуаций, когда меняются планы застройки и раздела территории. Предполагается, что поправки к этим документам будут вноситься без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, исключая возможность участия граждан в обсуждении предложенных изменений.

Кроме того, цинично заявлено, что принятие документа не предполагает негативных социально-экономических или иных последствий. Затонцы, защищающие свое право на лес, жители «Орбиты», сражающиеся за сквер, жители Койгородка, отстаивающие парк, и пажгинцы, выступающие против свалки у села, – все их протесты для чиновников не считаются социально значимыми.

Примут ли этот неоднозначный документ? Учитывая, что партия власти доминирует в парламенте, вероятно, его утвердят. Поэтому, если вы внезапно обнаружили строительную технику на месте парка, полигон для мусора за околицей или вместо дороги к озеру новый дом, не удивляйтесь. Это последствия чьей-то избирательной пассивности.



Утром – согласие, вечером – стулья



Следующее нормативное «новшество» поступило от Андрея Майера и Комимущества. Законопроект дает ведомству возможность передавать материальные запасы, не относящиеся к особо ценному движимому имуществу, из федеральной собственности и собственности муниципальных образований и республиканских организаций в собственность граждан и юридических лиц без принятия конкретного нормативно-правового акта, а только при наличии согласования сделки.

Это нововведение несет несколько потенциальных рисков: