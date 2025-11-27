«ЧУМОВОЕ» ДЕРЕВО (Блиц от 28 ноября)

На Стефановской площади Сыктывкара установили главную новогоднюю елку республики.

Пушистую 15-метровую ель доставили из Сыктывдинского района. В этом году впервые зеленую красавицу украсят по-особенному: над ней будет собран 23-метровый световой чум. Это часть концепции комплексного новогоднего оформления «Легенды Севера». Устройство новогоднего городка на главной площади завершат до 25 декабря. Стоимость работ составит 4,83 млн рублей.



Вырастут взносы на капремонт



С 1 января 2026 года повышение составит примерно 1 рубль за каждый квадратный метр.

Зампред правительства Коми Сергей Емельянов 21 ноября подписал постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах на 2026 год. По сравнению с действующими размерами взносы увеличатся почти на 7%.



Будем сами мастерить



В Сыктывкаре откроется предприятие по производству МАФов – объектов малых архитектурных форм. Об этом на днях заявил глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Предприятие будет производить небольшие конструкции для благоустройства: от скамеек и беседок до спортивных и детских площадок. Раньше все это закупалось в других регионах, причем зачастую по завышенным ценам.



Директор стал спикером



В Корткеросском районе избрали председателя Совета депутатов восьмого созыва.

Им стал Михаил Захаренко, директор Корткеросского центра культуры и досуга, представитель партии «Единая Россия». Ранее пост председателя занимал Евгений Казаков.



Атака на торговцев вейпами



Депутаты Госсовета Коми поддержали федеральное законодательство о запрете вейпов.

Постановление Госсовета предполагает ограничительные меры для табачных магазинов и введение для предпринимателей обязательных лицензий и других разрешительных документов.



Не объедайтесь мандаринами



Накануне новогодних праздников, в рационе россиян существенно увеличивается потребление мандаринов. В них содержатся витамины А, В, С, Е, холин, ряд микроэлементов. Однако употреблять их следует в ограниченном количестве, предупреждают медики.

Допустимо съедать до четырех средних или шести мелких плодов в день. Более сладкие сорта лучше ограничивать вдвое, так как в них выше содержание углеводов. Мандарины противопоказаны людям с непереносимостью фруктозы. При сахарном диабете и гастритах с повышенной кислотностью их употребление также не рекомендуется.

И снова недобрые вести



В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

На полях сражений погибли Артем Чокля из Эжвы, Иван Левицкий из села Пысса, Иван Лапин, Сергей Кутель, Евгений Симонов, Виктор Мишарин из Печоры, Николай Семин из Троицко-Печорского района, Роман Фролов из Удорского района, Валентин Шевцов, уроженец поселка Нижняя Омра, Сергей Халипин из поселка Войвож, Артур Карманов, уроженец села Усть-Кулом, Василий Ураков из Выльгорта, Геннадий Степанов из поселка Кажым Койгородского района, Александр Подворняк из Эжвы, Александр Кондратьев, уроженец поселка Синдор Княжпогостского района.



Участки заросли травой



Фермера оштрафовали на 540 тысяч рублей за неисполнение предписаний Россельхознадзора.

Мировой судья Веждинского судебного участка Эжвинского района г. Сыктывкара привлек к административной ответственности главу фермерского хозяйства за неисполнение предписаний об устранении нарушений на землях сельхозназначения. На всех 18 земельных участках в Сыктывдинском районе, принадлежащих предпринимателю, были выявлены заросли сорной растительности. Общая площадь участков составила около 295 га.



Ипотека сильно оживилась



Жители Коми оформили в октябре 576 ипотечных кредитов.

Как сообщает Кредитное Бюро, объем выдач в октябре составил более 1,7 млрд рублей, средний чек жилищного займа – 3,1 млн рублей, средний срок – 19 лет. В январе этого года было оформлено всего 143 ипотечных кредита. То есть идет устойчивый рост. Люди вкладываются в недвижимость еще и потому, что растет инфляция, сбережения обесцениваются.



Летайте – вам скидка будет



Росавиация утвердила на 2026 год семь субсидируемых авиамаршрутов из Коми.

Из Усинска «ЮВТ Аэро» будет летать в Бугульму, Казань и Пермь. Перелеты запланированы дважды в неделю в период с января по май и с сентября по декабрь. Билеты будут дешевле благодаря совместному финансированию из бюджетов Татарстана, Коми и Пермского края. Из Воркуты в московский аэропорт Жуковский продолжит летать «РусЛайн». Субсидии в размере 50% выделит республика.

Эта же авиакомпания сохранит маршруты Сыктывкар – Нарьян-Мар и Сыктывкар – Екатеринбург – по два рейса в неделю. Финансирование обеспечат Коми и НАО. Авиакомпания «Азимут» снова свяжет Сыктывкар с Минеральными Водами. Рейсы – дважды в неделю с января по май и с сентября по декабрь. Скидки на билеты обеспечат республика и Ставропольский край.



Одного желания мало



С начала года МВД по Коми разрешило въезд в Россию далеко не всем желающим иностранцам.

За 10 месяцев в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства вынесено 353 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.