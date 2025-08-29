Дайте денег на культуру! Чтобы получить миллион, приходите в библиотеку – вам помогут оформить заявку

27 августа в Сыктывкаре перерезали очередную красную ленточку. Символический акт с ножницами в руках совершили зампред правительства Коми Сергей Емельянов и гость из Москвы Роман Карманов, директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Действо, заявленное как «открытие регионального проектного офиса» ПФКИ, прошло в Национальной библиотеке республики. Здесь, на первом этаже, теперь и находится офис Президентского фонда. Собственно, его разместили в компьютерном классе библиотеки. При этом сам класс никуда не делся – просто там выделили уголок для двух сотрудников офиса, один из которых работает в той же библиотеке. Время от времени они будут консультировать желающих поучаствовать в грантовых конкурсах, помогать им грамотно оформлять заявки.

Вот, собственно, и все. Однако официозные СМИ раздули это событие до уровня судьбоносного для республики. Такое впечатление, что деньги на нашу культуру теперь рекой потекут из Москвы.

Подобными методическими консультациями по культурным грантам библиотеки занимались и раньше, но «проектный офис» звучит куда круче. По мнению министра культуры Коми Марины Бурмистровой, «это позволит кратно увеличить количество выигранных грантов, а значит, привлечь в республику больше федерального финансирования на общественно важные проекты».

Дополнительные деньги от федералов республике, конечно, не помешают. Особенно в условиях, когда региональная культура финансируется по остаточному принципу. Однако «кратно увеличить количество выигранных грантов» вряд ли получится. Достаточно проанализировать работу ПФКИ (создан в 2021 году) за истекший период: выигрывает лишь каждая десятая из поданных заявок (в том числе и в тех 28 субъектах РФ, где ранее уже были созданы «проектные офисы»). Причем средства Фонда распределяются более или менее равномерно – видимо, для того, чтобы не обижать ни один из регионов. Так, за четыре года из Коми было подано 778 заявок, из них 76 проектов получили президентские гранты на общую сумму 56 миллионов рублей. При этом сам фонд аккумулирует порядка 40 млрд руб. Для сравнения: в бюджете Коми в 2025 году на всю нашу культуру запланировано лишь 3 млрд рублей.

Чаще всего в конкурсе побеждают грантовые проекты со скромной сметой от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. В основном их выделяют на проведение локальных фестивалей, конкурсов и концертов, а также на создание видеороликов и короткометражных фильмов просветительского характера.

Правда, однажды для Коми было сделано исключение. Это постановка балета «Крик» по роману философа-эмигранта Александра Зиновьева «Иди на Голгофу». Культурная инициатива по переработке философского романа в искрометный балет и его постановка, в том числе и на сыктывкарской сцене, обошлась Президентскому фонду в 13,5 млн рублей.

Как говорится, были бы инициативы, а смету всегда можно обосновать. Тем более сейчас, когда в столице Коми завелся свой «проектный офис».

Виктор СЕМЕНОВ.