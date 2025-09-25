Дело о нефтеразливе (Криминал от 26 сентября)

В прокуратуре Коми утверждено обвинительное заключение по аварии на Южно-Ошском месторождении.

Два работника ООО «Нобель Ойл» обвиняются в сокрытии информации о событиях и фактах, создающих опасность для здоровья людей и для окружающей среды. По версии следствия, в июне 2023 года на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения в Усинском районе были обнаружены следы разлива нефтесодержащей жидкости. В результате разгерметизации нефтепровода произошло загрязнение земель и реки Колва. Вопреки требованиям закона должностные лица не сообщили об аварии в уполномоченные органы.

Чужую карту не тронь!

Усинца отправили в колонию строгого режима за покупки с помощью найденной карты.

31-летний усинец подобрал оброненную знакомым банковскую карту, после чего с ее помощью совершил несколько покупок. После того как деньги на счете закончились, он выкинул карту в мусорный бак. Ущерб потерпевшему превысил 5 тыс. рублей. Вину в содеянном мужчина признал и полностью возместил причиненный ущерб. Суд, однако, учел, что ранее мужчина уже был судим, поэтому назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы.

Трагедия под землей

В Воркуте простились с проходчиком Сергеем Ясиненко, погибшим на шахте «Комсомольская».

Как мы уже сообщали, утром 17 сентября в скиповом стволе шахты случилась авария. В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность, один – пропал. Тело 45-летнего проходчика С. Ясиненко было найдено 19 сентября.

Парня задержали в лесу

В Печоре полицейские пресекли противоправную деятельность 22-летнего парня.

Его задержали на окраине города в лесном массиве. При осмотре автомобиля был обнаружен и изъят обмотанный изолентой полимерный пакет с порошком белого цвета. Исследование показало, что это мефедрон. В дальнейшем оперативники установили координаты 129 закладок с синтетическим наркотиком, сделанных злоумышленником. Наркосбытчик заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Продала арестованное авто

Вырученные от незаконной продажи деньги ухтинка потратила на личные нужды.

34-летняя женщина задолжала одному банку, и по решению суда судебные приставы возбудили в отношении нее исполпроизводство. Для обеспечения решения суда пристав арестовал автомобиль Daewoo Nexia, принадлежащий должнице, оставив его хозяйке на ответственное хранение. Однако женщина решила по-другому и продала автомобиль. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.