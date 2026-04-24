Ижма – родина легендарных лыжников-олимпийцев Раисы Сметаниной и Василия Рочева. Но был среди ижемцев еще один олимпиец – Александр Ануфриев. На летних Олимпийских играх в Хельсинки он завоевал бронзовую медаль по легкой атлетике в беге на десять тысяч метров. А случилось это в 1952 году, когда Раиса Сметанина только родилась, а Василию Рочеву исполнился год.

Ануфриев – первый наш земляк, который поднялся на олимпийский пьедестал. Что особенно важно, учитывая, что и сама Олимпиада в Хельсинки была первой для советских спортсменов. Кстати, ижемец стал еще и первым в советской сборной мужчиной, награжденным олимпийской медалью. К сожалению, сегодня этот выдающийся легкоатлет, многократный рекордсмен страны практически забыт на родине.



В наше время стайеры – высокие, длинноногие парни, среди которых много африканцев (например, кенийцев или эфиопов). Коренастый Александр Ануфриев (рост 167 см), конечно, далек от этих стандартов. Зато он был вынослив, хладнокровен и расчетлив.

Деревенский паренек



Родился Александр Ануфриев в крестьянской семье в селе Ижма 10 мая 1926 года. Когда ему исполнилось десять лет, в поисках лучшей жизни семья (Александр, его мать Агафья и младшая сестра Акулина) переехала в Нарьян-Мар. Мать вскоре умерла, и дети осиротели.

Сохранилась автобиография спортсмена, где он пишет, что после семилетки год проработал возчиком на лесозаводе. В 1942 году поступил в школу ФЗО судостроителей на плотника и, получив специальность, начал работать на Печорском лесозаводе. В 1943 году его призвали на защиту Родины.



На грани фантастики



В 1944 году Александр Ануфриев воевал на Карельском фронте. Участвовал в боях, был контужен, получил серьезное ранение ступни. После госпиталя его комиссовали. Военная комиссия решила, что солдат не годен к строевой службе. Хирурги считали, что после такого ранения в ногу Александр не то что бегать, но ходить нормально не сможет.

Но Александр, как и большинство ижемцев, отличался упрямством и волей к жизни. Вопреки советам врачей, он отбросил палочку для ходьбы и стал усиленно заниматься бегом. Превозмогая боль, упорно разрабатывал покалеченную ногу. И сумел почти полностью восстановить здоровье.

Однако одно дело бегать трусцой, и совсем другое – показывать высокие спортивные результаты. Тем более, в 24-летнем возрасте, когда дебютировать в легкой атлетике, мягко говоря, поздновато. Это на грани фантастики. И тем не менее…

Кстати _____________________________________________________________________

Олимпийские игры в Хельсинки иногда называют последними истинными играми, потому что на них во главу угла ставились принципы равенства участников и приветствовался соревновательный дух, а коммерческая составляющая была на втором плане.

Чемпион и рекордсмен



«После демобилизации в 1950 году остался в городе Горьком, – напишет позже спортсмен. – До 1954 года работал на Горьковском автомобильном заводе».

Тогда же Александр начал заниматься спортом в заводской команде по легкой атлетике. То есть был спортсменом-любителем, тренировался в свободное от работы время. Но уже в 1951 году на чемпионате РСФСР он оказался первым на дистанциях пять и десять тысяч метров. На чемпионате СССР стал призером на дистанции пять километров и был включен в олимпийскую сборную.

Летом 1952 года Александру Ануфриеву присвоили высшее спортивное звание страны – «Заслуженный мастер спорта СССР». В том же году он стал чемпионом СССР. Восемь раз устанавливал рекорды СССР. Представлял страну в Париже, Лондоне, Варшаве, Будапеште, Праге, Осло, Бухаресте и Берлине.

Известный в СССР спортивный врач Тамара Иоффе вспоминала: «Я ведь малявкой еще была. Смотрела, как на «Динамо» Ануфриев штамповал круги, причем на старте, в середине дистанции или на финише он держал одинаково приличную скорость. Знаю, что Ануфриев родом из Республики Коми, деревенский парень. После войны появился у нас, на автозаводе».

Заслуженный тренер РСФСР Николай Маслов вспоминал: «С Сашей я познакомился в 1948 году. После ранения на фронте он приехал в Горький. Его дружба со спортом начиналась с кросса. Легкий бег невысокого паренька, его умение бороться до последних метров дистанции понравились тренеру «Динамо» Василию Перевезенцеву, и он пригласил Ануфриева к себе. Первый большой успех пришел к Ануфриеву в 1951 году. На чемпионате РСФСР он победил сразу на двух дистанциях – 5 и 10 тысяч метров. На чемпионате Советского Союза стал призером на «пятерке» и был включен в состав сборной страны. С нетерпением ждали его выступления на летней Олимпиаде в Хельсинки. И Саша оправдал надежды».

Факты _______________________________________________________________

Второе место (после США) по числу медалей получили дебютанты Олимпиады – спортсмены Советского Союза. По требованию СССР в Хельсинки были созданы две Олимпийские деревни, одна для представителей стран соцлагеря, другая для спортсменов из капиталистических стран.

«Бронза» на вес золота



Главная победа Александра Ануфриева – это бронзовая медаль ХV Олимпийских игр в Хельсинки. Это оказались первые для советских спортсменов Олимпийские игры – до этого в последний раз в 1912 году в Стокгольме была представлена еще царская Россия.

В Хельсинки на 10-километровую дистанцию вышли 33 спортсмена. Советский фронтовик пришел к финишу третьим, оставив позади себя многих сильнейших стайеров мира. Ануфриев финишировал с результатом 29 минут 48,2 секунды. На длинных отрезках тогда блистал чешский бегун Эмиль Затопек, собравший на олимпийских трассах три «золота».

Чемпион Олимпийских игр Петр Болотников вспоминал: «Мы еще не представляли толком, что такое Олимпиада, еще не научились оценивать себя мерками великих атлетов мира. Зато на каждом стадионе висел странный плакат: «Все мировые рекорды должны принадлежать советским спортсменам!». Серебряная и тем более бронзовая медали многими воспринимались как позор. Но Ануфриев большой молодец. Не имея серьезного соревновательного опыта, не зная соперников, не будучи искушенным в тактике, он опередил в Хельсинки почти всех сильнейших стайеров мира».

NB! ______________________________________________________________________

Игры в Хельсинки вошли в историю как игры, которые формально не были закрыты. На торжественной церемонии, посвященной их окончанию, президент МОК Зигфрид Эдстрем забыл закончить свою речь словами: «Объявляю Игры XV Олимпиады закрытыми».

Физрук и тренер



С 1954 по 1956 годы Ануфриев проходил обучение на отделении тренеров при Киевском институте физической культуры. В это же время он выступал на чемпионатах Украины и везде выходил победителем. В 1960 году работал тренером по легкой атлетике в Северодвинске, в 1961-1962 гг. – инструктором спортклуба завода «Запорожсталь».

В 1963 году, завершив спортивную карьеру, заслуженный мастер спорта вернулся в Нарьян-Мар. Работал строителем, плотником на лесозаводе. Организовал спортивные секции в школе, тренировал детей.

В сентябре 1964 года Александр Ануфриев женился на землячке Парасковье Осташовой. Вместе с женой он переехал в Дзержинск, куда его пригласили заняться тренерской работой и где жила его рано овдовевшая сестра с двумя детьми.

Постскриптум _________________________________________________—

Трагедия на Печоре

У олимпийца не осталось могилы



Летом 1966 года супруги снова вернулись в Нарьян-Мар. Александр устроился работать учителем физкультуры в местное профессиональное училище.

26 сентября 1966 года Александр поехал рыбачить на Печору. В десяти километрах от города самодельная лодка перевернулась, и спортсмен не смог выплыть. Его долго искали, пока не встал лед на реке, но так и не нашли. Поэтому могилы олимпийца нет. Сейчас в Ижемском районе и в Нарьян-Маре проходят соревнования по бегу, посвященные памяти Александра Ануфриева.





Наталия ЕВСТИФЕЕВА.