ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ (Блиц от 19 декабря)

Комистат поделился данными об оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг за 9 месяцев этого года.

С января по сентябрь населению было предъявлено 21,9 млрд рублей платежей за ЖКУ. Это на 6% больше, чем годом ранее. Жители оплатили 93% выставленных счетов. Суммарная же задолженность граждан по оплате на конец сентября составила 14,1 млрд рублей.



И снова скорбные вести



В зоне специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе печальный список пополнился новыми именами. Это Виталий Оксенюк, Владимир Цибульский и Максим Канев из Ухты, Сергей Галынин из Воркуты, Андрей Воробьев из Усинска, Дмитрий Казимирчик из поселка Усогорск, Егор Филиппов из села Няшабож Ижемского района, Филипп Божко из деревни Скородум Усть-Куломского района, Евгений Созонов из села Пучкома Удорского района, Аркадий Басос из Печоры, Алексей Ермолаев из Сыктывкара, Василий Александров из поселка Кослан Удорского района, Николай Кущ из Ухты, Олег Папинов, уроженец села Ужга Койгородского района.



В Минюсте сменился руководитель



И.о. министра юстиции республики назначен 44-летний Александр Печинин. С 16 декабря он сменил на этом посту Алексея Осташова, руководившего министерством последние пять с половиной лет.

А. Печинин родом из Усинского района. В 2003 году окончил юрфак СГУ, затем работал в судебных органах на разных должностях. С октября 2024 года был заместителем руководителя администрации Эжвинского района.



Приставы «за бугор» не пускают



Судебные приставы Коми с начала года «притормозили» выезд за границу почти 83 тысячам должников.

К 1 декабря действовало 75 тысяч постановлений о временном ограничении выезда из страны, из них почти 5,5 тысячи касаются неплательщиков алиментов. Приставы Коми напоминают, что постановление может быть вынесено, когда задолженность более 30 тысяч рублей. Заплатить долг в аэропорту не получится. Для снятия ограничения требуется время. Самолет улетит без вас.



Праздничный салют отменяется



Новогодний фейерверк, «учитывая контекст времени», не планируется. Так решила мэрия Сыктывкара.

Сам город, между тем, уже вовсю украшается к празднику. Напомним, что новогодние гирлянды, арт-объекты и фотозоны, которыми уже любуются жители столицы Коми, взяты в лизинг и обойдутся городу недешево – в 163 млн рублей.

Молодые люди обокрали собор



Из Свято-Стефановского храма в Сыктывкаре украдено имущества на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Подозреваемые – 20-летняя горожанка и ее 22-летний подельник из Корткеросского района, бывший работник храма. УВечером они спрятались в одном из складских помещений храма и, дождавшись, когда служители и прихожане покинули его, проникли в церковную лавку, похитив оттуда ювелирные изделия из серебра и предметы религиозного культа. Кроме того, сообщники забрали все денежные средства из ящиков для пожертвований.



Зимний фестиваль на площади



С 18 по 20 декабря на Стефановской площади столицы Коми состоится зимний фестиваль «Т\вся Гаж».

Посетителей ждут новогодние представления, захватывающие спортивные состязания с национальным характером, ярмарка мастеров и предпринимателей, а также фудкорт с блюдами от местных производителей. Фестиваль поможет окунуться в атмосферу новогодних праздников.



Ревизоры проверят глэмпинги



Госсовет Коми определил для аудиторов пять контрольных мероприятий.

Контрольно-счетная палата проверит в будущем году эффективность использования бюджетных средств, выделенных: ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» и ООО «Северный», на строительство лыжной базы на ул. Лесопарковая в Сыктывкаре, на реконструкцию путепровода через ж/д пути на подъезде к микрорайону Верхний Чов в Сыктывкаре; на оснащение оборудованием организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкозаболеваниями, а также средств, выделенных в 2023-2025 годах в виде субсидий на реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры и возведению глэмпингов.



А все-таки они крутятся!



Старейшая в России фирма звукозаписи «Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок из-за растущего спроса.

В первую партию вошли знаковые записи советского винила. В том числе «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, разработанная врачами ялтинского санатория, релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и первый альбом ВИА «Дос-Мукасан».

В Национальной библиотеке есть клуб любителей винила, который соберется 19 декабря.



Обвинения не подтвердились



29-летний нетрезвый житель Сосногорска разбил металлической трубой стекло водительской двери автомобиля Mercedes-Benz.

Владельцу причинен ущерб на сумму свыше 30 тыс. рублей. В ходе расследования мужчина пояснил, что принял данный автомобиль за машину людей, которые занимаются сбытом наркотиков. Доводы были отвергнуты и следствием, и судом, поскольку обвинения в адрес владельца машины не подтвердились. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.