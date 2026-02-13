Долгов под миллиард! Сможет ли Жешартский ЛПК выкарабкаться из предбанкротного состояния?

На Жешартском ЛПК обострилась и без того критическая ситуация: вслед за массовыми увольнениями рядового состава неожиданно для многих написал заявление об уходе генеральный директор и другие ключевые фигуры.

В начале февраля пост генерального директора компании покинул Сергей Андреяхин, другие заметные управленческие фигуры, включая главного бухгалтера. Это новая реальность, которая на фоне растущей очереди из кредиторов (долги перед ними уже «на подступах» к миллиарду рублей), а также долгов перед работниками ЖЛПК по зарплате выглядит как окончательный приговор. Формально тот самый «приговор» мог быть вынесен уже 10 февраля в Арбитражном суде Коми, где рассматривался вопрос о признании ЖЛПК банкротом. Но этого не случилось, суд запросил дополнительные материалы. Какая-то ясность по этой ситуации должна появиться после следующего судебного заседания, запланированного на 3 марта.





Обсуждали в Москве



11 февраля в федеральном парламенте о критической ситуации на ЖЛПК рассказал депутат от Республики Коми Олег Михайлов (фракция КПРФ). Он обратил внимание на то, что будущее комбината напрямую повлияет на поселок Жешарт, который и появился только благодаря комбинату: комбинат дает работу, дает от своей котельной тепло в многоквартирные дома. Это градообразующее предприятие, закрытие которого негативно отразится на социально-экономической ситуации в Усть-Вымском районе и в целом в регионе (ЖЛПК – это не только почти две тысячи рабочих мест, а еще и налоги).

Депутат от Коми предложил коллегам поддержать протокольное поручение, чтобы Прокуратура РФ проверила законность сделки по переходу комбината весной прошлого года под контроль питерского предпринимателя Александра Салаева и второй важный пункт – обратиться в Правительство РФ, чтобы оно рассмотрело возможность национализации ЖЛПК, на чем настаивают многие работники предприятия и жители Усть-Вымского района. Свои подписи в поддержку национализации поставили четыре тысячи человек!

Но провластное большинство в федеральном парламенте ожидаемо не поддержало депутата-коммуниста. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный озвучил и официальный мотив: мол, по Жешартскому фанкомбинату за помощью надо обращаться не к депутатам, а в контрольно-надзорные органы, у них достаточно полномочий, там разберутся. То есть все пусть идет так, как идет, далеко заглядывать нет резона.

Интересно, дождемся ли мы момента, когда по этой катастрофической ситуации для градообразующего предприятия и жителей поселка Жешарт выскажутся депутаты республиканского парламента, наши министры? Они пока хранят молчание. Впрочем, чему тут удивляться, точно так же они промолчали, когда в 2018 году в Инте закрылась последняя шахта (а когда-то их было пять!).



Сергей МОРОХИН.