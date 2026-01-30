Как спастись от банкротства? В Усть-Вымском районе начался сбор подписей за национализацию Жешартского ЛПК

Жешартский ЛПК уверенно идет к своему закрытию: объемы производства резко снижаются, работников предприятия увольняют сотнями. Есть ли выход из кризисной ситуации?

Напомним, что фанкомбинат в поселке городского типа Жешарт Усть-Вымского района в сложном экономическом положении находится уже почти год («Трибуна» неоднократно об этом писала). Его проблемами занимались чиновники Желтого дома, подключалась прокуратура, когда речь шла о многомесячных невыплатах зарплаты. Но по большому счету кардинальных изменений не произошло. Более того, с каждым днем ситуация становится только хуже.



Сбор подписей сегодня идет не только в Жешарте, но и по всему Усть-Вымскому району.

Встреча в рабочей столовой



В минувшую пятницу работники и ветераны предприятия инициировали встречу с депутатом Госдумы России от Республики Коми Олегом Михайловым, чтобы обсудить свое аховое положение. Встреча проходила в рабочей столовой. По словам присутствующих, районные власти не согласовали ее проведение в местном Доме культуры.

По мнению депутата федерального парламента, единственный выход из сложившейся кризисной ситуации – это национализация предприятия.

Однако не все так просто. Вполне может статься, что и эта экстраординарная мера уже не спасет погрязший в долгах комбинат.



Людей выбрасывают на улицу



В мае-июне 2025 года на ООО «Жешартский ЛПК» была осуществлена смена собственника, в настоящее время им владеет ООО «Универсам-Диана» в лице некоего Александра Салаева. Зачем питерскому предпринимателю понадобился проблемный актив в сельской глубинке Коми, так и остается загадкой.

При новом хозяине на комбинате многие работники стали получать лишь 2/3 от прежней зарплаты (им сказали, что это временно, мол, потерпите). Но затем начались сокращения: численность работников предприятия снизилась с 1900 до 600 человек. В условиях нестабильной работы основного (фанерного) производства это может привести к остановке предприятия и последующему банкротству.

В связи с недостаточностью оборотных средств объем выпуска фанеры снижен в 4-5 раз по сравнению с докризисным периодом и в настоящее время составляет 3-3,5 тысячи кубометров в месяц. Из-за роста задолженности ограничены поставки природного газа и электроэнергии. Понятно, что пока не будет ликвидирована старая задолженность, рассчитывать комбинату на новые поставки весьма проблематично.

Задолженность по заработной плате на Жешартском ЛПК составляет более 130 млн рублей (период невыплат – с июня 2025 года).

Кроме проблем, связанных непосредственно с производством, сложилась тяжелая ситуация в коммунальной сфере всего поселка. Единственным поставщиком тепловой энергии для теплоснабжения и водоснабжения Жешарта (здесь проживает около 7 тысяч человек) является ЖЛПК. В настоящее время температура в квартирах местных жителей опустилась до 14-15 градусов, и если не решить проблемы предприятия, то поселку грозит коммунальная катастрофа.



На грани отчаяния



«Понимаете ли вы, сударь, когда уже некуда идти?» – говорил нищий Мармеладов, герой Достоевского. Эти слова вполне уместны для характеристики тех настроений, которые сегодня витают в Жешарте. Рабочих мест в поселке мало, уволенным с комбината особо податься некуда. А ведь у большинства из них – семьи. Люди в полной растерянности. Они не знают, как дальше жить. У многих кредиты, ипотека, коммунальные платежи растут, а ведь надо еще и детей как-то поднимать. Жешартцы рассчитывали, что с приходом нового собственника начнутся позитивные изменения, однако события стали развиваться по худшему сценарию.



Государство, ты где?



Если частник не справился, то, может, государство придет на помощь? По мнению Олега Михайлова, надо рассмотреть возможность национализации градообразующего предприятия. Как известно, наши депутаты в системе власти не наделены распорядительными функциями, зато они решают вопросы на законодательном уровне, могут добиться положительного решения через то же федеральное правительство. Что для этого нужно? Прежде всего поддержка самих работников Жешартского ЛПК и местных жителей. Поэтому прямо на встрече начался сбор подписей за национализацию предприятия. Тут же, в буквальном смысле не выходя из столовой, около 200 человек поставили свои подписи.

Сбор подписей сегодня идет не только в Жешарте, но и по всему Усть-Вымскому району. Ведь жизнь многих сельчан так или иначе связана с градообразующим предприятием. А еще не будем забывать, что Жешартский ЛПК сотрудничает с газовиками, железнодорожниками, предприятиями, занимающимися автотранспортными перевозками, да с тем же населением, которое покупает у комбината дрова по вполне приемлемым ценам. Никто не хочет терять наработанные экономические связи и деньги.



Политике здесь не место



И еще один немаловажный момент. Чиновники недолюбливают Олега Михайлова за то, что он «чужой», то есть не член правящей партии. По этой причине перед ним повсеместно закрываются двери социальных учреждений.

Однако подписи за национализацию комбината собирают как коммунисты, так и «единороссы». Тут уже не до политических разборок и предпочтений. На кону будущее поселка, да и всего Усть-Вымского района, поскольку Жешартский ЛПК – это не только рабочие места, а еще и налоги.



«Идеальный шторм»



В Коми пока нет опыта по национализации предприятий, но в целом для России – это уже стало обычной практикой. Согласно официальным данным, в 2025 году в собственность государства поступили активы на сумму свыше 3 трлн рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2024 году.

Поводом для столь решительных действий со стороны государства обычно становятся обвинения в нарушении порядка приватизации, коррупции и участии в экстремистской деятельности. Жешартский ЛПК в такую парадигму нарушений совершенно не вписывается. И тут еще есть один важный момент: государство национализирует предприятия, а затем их продает тем же частникам.

Кроме того, надо понимать, что нынешний собственник Жешартского ЛПК попал в «идеальный шторм», когда совпало сразу несколько негативных факторов в экономике. Кредиты для инвестиций стали слишком дорогими, а рынки сбыта (продукция из Жешарта еще с советских времен во многом была ориентирована на экспорт) резко скукожились из-за международных санкций. И перспективы, что ситуация в обозримом будущем как-то изменится в лучшую сторону, не видно.

Кроме национализации, которую предлагает Олег Михайлов и которую в практической плоскости в Коми до сих пор никто никогда не рассматривал, других вариантов нет. Или все-таки есть?

Когда готовилась публикация, поступила информация, что на Жешартский фанкомбинат из Сыктывкара приехала правительственная комиссия. Будем ждать каких-то разъяснений от чиновников.



Сергей МОРОХИН.