Конфликт из-за… снежка (Криминал от 13 февраля)

Молодая пара избила 15-летнего подростка в пункте выдачи маркетплейса.

Конфликт с подростком начался с безобидного попадания снежком. Взрослые 30-летние мужчина и женщина обиделись и решили проучить «хулигана». Пара проследовала за мальчишкой до пункта выдачи одного из маркетплейсов. Там женщина схватила несовершеннолетнего и удерживала, пока ее спутник наносил ему удары. Подросток несколько раз стукнулся головой о стену. Избиение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Мировой судья назначил женщине наказание в виде 10 месяцев, а мужчине – в виде 1 года ограничения свободы. С обоих в пользу потерпевшего солидарно взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.



Привычка хуже неволи



Житель усть-цилемской деревни в четвертый раз попался нетрезвым за рулем.

31-летний мужчина уже имел судимость и даже отбыл наказание в виде принудительных работ в течение 6 месяцев за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Приговором суда ему было запрещено в течение трех лет управлять каким-либо транспортным средством. Однако это не помешало ему вновь сесть пьяным за руль. С ветерком проехав на снегоходе «Буран» по деревне Карпушевка, нарушитель был остановлен сотрудниками ГАИ. Прибор показал, что допустимая норма алкоголя превышена устьцилемом более чем в два раза. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.



Воздушная атака



12 февраля Ухта подверглась вражеской атаке. Режим беспилотной опасности был объявлен по всей республике. Жителям городов и районов разослали СМС с предупреждением. Аэропорты Сыктывкара и Ухты временно не принимали и не отправляли самолеты. Позже стало известно о пожаре на территории ухтинского НПЗ. Пострадавших нет.

По данным Минобороны России, в период с 08.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО над Коми были перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Фиктивная диспансеризация



По материалам проверки Воркутинской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о служебном подлоге и мошенничестве.

Прокуратура выявила, что на станции Воркута врач ЧУЗ «Поликлиника РЖД-медицина города Печора» вносил в карты учета диспансеризации заведомо ложные сведения о прохождении десяти пациентами осмотров и обследований в 2024 году. Фактически указанные мероприятия не проводились.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК (мошенничество), части 1 статьи 292 УК (служебный подлог). Расследование уголовного дела находится на контро-ле Воркутинской транспортной прокуратуры.