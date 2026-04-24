Ветхое и аварийное жилье, пожалуй, главный источник проблем для руководителей всех муниципалитетов. Вопросы переселения людей решаются сложно и зачастую с нарушениями действующего законодательства. Это в очередной раз подтверждают выводы Контрольно-счетной палаты Республики Коми на примере Корткеросского района.

Контрольно-счетная палата (КСП), по предложению главы Коми, проверила законность и эффективность использования средств, выделенных из республиканского бюджета Корткеросскому району на реализацию в 2024 году республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



208 счастливчиков



В 2024 году на территории Корткеросского района реализовывался V этап (этап 2023 года) республиканской адресной программы переселения. Кроме этого, проводились мероприятия IV этапа (этап 2022 года), связанные с оплатой контрактов 2022-2023 годов и предоставлением гражданам ранее приобретенных жилых помещений.

На расселение аварийного жилищного фонда в 2024 году администрацией Корткеросского района было израсходовано 186,8 млн рублей: 160,8 млн – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ; 24,2 млн – средства республиканского бюджета и 1,8 млн рублей – средства местного бюджета.

Расселение осуществлялось путем покупки жилья у застройщиков в строящихся и введенных в эксплуатацию домах для последующего предоставления гражданам по договорам социального найма, а также путем выплаты собственникам возмещения за изымаемое жилье.

В рамках V этапа планировалось расселить 208 граждан из 84 жилых помещений 32-х многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 3,6 тысячи квадратных метра.

По данным на февраль 2025 года, расселено было 173 человека, с остальными возникли сложности: отсутствовала информация о месте пребывания граждан, отказ граждан от заключения договора соцнайма, судебные споры и т.д.



Нецелевое использование средств



КСП в ходе контрольного мероприятия пришла к следующим выводам.

На 1 января 2025 года контракты на приобретение жилых помещений и соглашения о выкупе жилого помещения у собственника оплачены в полном объеме. При этом по 27 контрактам из 29 просрочка передачи квартир составила от 3 до 340 дней.

Приемка квартир от поставщиков осуществлялась комиссией, не соответствующей предъявляемым к ее составу требованиям.

Отдельные квартиры приняты и оплачены в отсутствие положительного заключения экспертизы результатов выполненных работ (заключения комиссии). КСП отмечает, что окончательный расчет по контрактам при отсутствии достаточных для этого оснований (включая факты устранения поставщиками несоответствий и недостатков в жилых помещениях) несет в себе коррупционные риски.

Нецелевое использование бюджетных средств в размере 26,9 млн рублей усмотрено в расходовании на расселение многоквартирных домов, не подпадающих под программу переселения, то есть из домов, не признанных аварийными по данным на 1 января 2017 года.

Безрезультативным признано использование средств субсидии в размере 84,7 млн рублей на приобретение жилых помещений (31 квартира), которые более года по разным причинам не были предоставлены гражданам взамен аварийного жилья. По этой причине местный бюджет несет дополнительные расходы на коммунальные услуги.

Неэффективно израсходованы средства субсидии в связи с приобретением районной администрацией жилых помещений общей площадью, превысившей площадь аварийного жилья, а также при исполнении судебных актов, принятых судами без учета отдельных положений Жилищного кодекса РФ. Сумма избыточных расходов бюджетных средств в данном случае составила 5,4 млн рублей.



Жаркие споры



За сухими строчками отчета КСП усматриваются жаркие споры между проверяющими и местными чиновниками. Так, согласно представленным районной администрацией пояснениям, приемка жилых помещений осуществлялась без участия представителей органов госстройнадзора, роспотребнадзора, пожнадзора: мол, сами отказались. В качестве подтверждения были предоставлены копии уведомлений в надзорные органы, но есть нюансы. Например, одно из уведомлений было направлено менее чем за один день до планируемой даты приемки.

В итоге факт отказа от участия в проведении приемки жилых помещений лицами, упоминаемыми в соглашениях о предоставлении субсидии, в ходе проверки не получил убедительного подтверждения.

И в заключение напомним, что в 2026 году по причине катастрофического безденежья муниципалитетам в Коми не будут выделены средства на реализацию долгосрочной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (за исключением Сыктывкара).

Конечно, это новость из разряда тревожных, но не для всех. Понятно, что муниципальные чиновники вздохнули с облегчением, поскольку именно им приходится решать вопросы переселения чуть ли не в ручном режиме. Может, пользуясь паузой, им стоит в текущем году поработать над своими ошибками, чтобы не повторять их впредь?



Сергей МОРОХИН.