Кролики – не только мех!

В агроклассе школы с. Нижний Воч Усть-Куломского района появилось новое направление.

Раньше ребята агрокласса получали знания только в области растениеводства, а теперь еще и кролиководства.В школу закупили зверьков двух ценных пород: бургундской и калифорнийской. Кстати, до сих пор весьма редкой для нашего региона. «Это захватывающее приключение, которое открывает новые горизонты в изучении животноводства и практическом применении знаний. Новые подопечные принесут много радости и ценного опыта всем ученикам агрокласса», – считают активисты Российского союза сельской молодежи Коми.​​



Дан приказ ему – на юг!



Экс-прокурор Коми получил новое направление работы в Генпрокуратуре.

Сергей Бажутов будет работать в Главном управлении Генпрокуратуры в Ессентуках и отвечать за работу ведомства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Стаж работы г-на Бажутова в органах прокуратуры более 30 лет. В разные годы он руководил ключевыми подразделениями Генпрокуратуры, возглавлял прокуратуры Камчатского края, Новгородской области и Республики Коми. Теперь вместо привычного для него северного направления будет курировать регионы с совершенно иной спецификой.



Скорбный список растет



На этой неделе список уроженцев Коми, погибших в ходе СВО, вновь пополнился.

В списке Александр Кедровский из села Выльгорт, Владимир Черепанов и Эдуард Хливецкий из Вуктыла, Максим Игнатов и Валерий Попвасев из села Усть-Кулом, Максим Симонов, родом из поселка Кебанъель, Федор Терентьев из деревни Вертеп и Федор Истомин из села Кипиево Ижемского района, Алексей Коюшев из села Маджа и Павел Семин, уроженец деревни Визябож Корткеросского района, Дмитрий Мокиев и Евгений Чарков из Прилузского района, Александр Адамов из села Гам Усть-Вымского района, Олег Петух из Ухты, Александр Рудаков из села Пыелдино, Александр Васильев из Сыктывкара, Иван Ширяев из Воркуты, Александр Кочетков из Сыктывкара.



«Лыжня России» переносится



Массовую лыжную гонку в Сыктывкаре решили отодвинуть на 7 марта из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Изначально соревнования планировалось провести 14 февраля — к этому времени были подготовлены трассы, парковочные зоны, расширены подъездные пути и продумана транспортная логистика для участников. Однако синоптики прогнозируют на эту дату морозы до –24 градусов, что, по мнению организаторов, не подходит для проведения массового праздника. По словам главы города Максима Мартышина, мероприятие должно приносить удовольствие, а не превращаться в испытание на выносливость.

Младенцу удалили почку



Малыш родился с патологией органов мочевой системы.

У маленького пациента была обнаружено смещение устья правого мочеточника в уретру и нефункционирующая правая почка. «Данный порок с внутриутробного периода значительно вредил почке плода и привел к тому, что к моменту рождения ребенка почка абсолютно утратила свою функцию», – рассказал зав. урологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Дмитрий Чокля. Операционная бригада, в которую помимо Д. Чокли вошли врач уролог-андролог Илья Антонов и операционная медсестра Светлана Ворожцова, выполнила лапароскопическую нефрэктомию. Юный пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.



Единая генетическая база



Геномную регистрацию будут обязаны пройти военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии, иностранцы.

Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 10 февраля. Геномная регистрация позволит сформировать единую базу генетической информации и поспособствует максимально быстрому установлению личности. Собранные в процессе регистрации геномные данные будут хранить до достижения лицами возраста ста лет, а в случае смерти – до установления личности. В случае увольнения человека со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по его заявлению.



Кому золотишко?



Объявлен аукцион на право пользования участком недр Среднекыввожского месторождения россыпного золота.

Месторождение открыто в 2011-2012 годы в 90 км на северо-запад от Ухты в среднем течении реки Кыввож – левого притока реки Белая Кедва. Район находится в таежной зоне со старыми еловыми лесами, проходимость местности плохая, постоянные дороги отсутствуют, добраться можно на вездеходах летом. Населенных пунктов нет, в 50-60 км находится бокситовый рудник. До природного заказника «Белая Кедва» 370 км. Начальная цена на торгах составляет 8 миллионов 138 тысяч рублей. Запасы оцениваются в 50 кг. Срок пользования участком недр составит 20 лет. Торги состоятся 25 марта.



Размер пособия пересмотрен



С 1 февраля сумма социальной выплаты на погребение проиндексирована с учетом уровня инфляции на 5,6%.

Размер пособия на погребение является фиксированным. Государство компенсирует только стоимость гарантированного набора ритуальных услуг, в который входят: предоставление и доставка гроба, перевозка тела на кладбище и погребение. Размер пособия составляет 9678,63 рубля. В отдельных местностях к нему применяется районный коэффициент. Так, в Сыктывкаре стоимость гарантированного набора услуг составляет 11 614,36 рубля. Федеральным и региональным законодательством предусмотрены повышенные выплаты для отдельных категорий граждан, например, для военных пенсионеров и лиц с инвалидностью.



Овцебыков в Воркуте не будет



Проект экспериментальной фермы не нашел инвесторов.

Об этом рассказал генеральный директор ООО «Абсолют», руководитель проекта «ОВЦЕБЫК.РФ» Игорь Мишуков. Напомним, в 2024 году бизнес-идея получила поддержку от администрации Воркуты. Компании выделили необходимый земельный участок, а сам проект внесли в «Инвестиционный портал Республики Коми» для поиска инвестора. Однако новые власти города не проявили интереса к поддержке дорогостоящего проекта. На его реализацию нужно было изыскать около 40 млн руб. Кроме того, овцебык, как выяснилось, не является с/х животным, и это «отрезало» ферму от всех грантов, льготных кредитов и другой государственной помощи по линии Минсельхоза.