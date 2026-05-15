КУДА МЫ КАТИМСЯ? В Коми «транспортная недоступность» постепенно становится реальной угрозой

В мае автобусы до дачных поселков снова вышли на линию. Но радость от открытия сезона быстро сменилась тревогой: рейсов стало меньше, автобусы – переполнены, а тарифы, судя по всему, готовятся к очередному рывку. И главный вопрос, который сегодня все чаще задают пассажиры на остановках: куда мы вообще едем? А вернее, катимся…



Осень – время сюрпризов



В прошлом году повышение тарифов на проезд и жилищно-коммунальные услуги было перенесено на осень. Видимо, для того, чтобы не травмировать психику населения и получить нужные результаты для партии власти на выборах.

В этом году будет то же самое. Как только в сентябре пройдут выборы в Государственную Думу РФ, с 1 октября объявят новые тарифы на все, что «движется и не движется», «горит и не горит»: от газа и тепла до электричества и проезда в автобусах.

А ведь есть еще и «продуктовая корзинка», которая тоже стремительно дорожает. Простые люди, живущие от зарплаты до зарплаты или на скромную пенсию, не могут угнаться за ценовыми скачками. Остается одно – туже затягивать пояса.



Удары по кошелькам



Осенью 2025 года подскочили автобусные тарифы в Ухте (с 33 до 40 рублей), в Сосногорске (с 28 до 40), в Печоре (с 24 до 30), в Усть-Цильме (с 20 до 25). А с 1 января 2026 года пришла очередь Воркуты – там городской тариф вырос до 35 рублей за поездку.

Самый шокирующий пример – Троицко-Печорский район, где цены не меняли с 2022 года: стоимость проезда подскочила с 14 до 28 рублей – ровно вдвое!

Усть-Цильма, кстати, получила двойной удар: мало того, что подорожали автобусные билеты, так с января 2026 года еще и прекратилось авиасообщение с райцентром.



65 рублей за одну поездку?



В прошлом году проезд в столице Коми вырос с 35 до 44 рублей. Но опыт других территорий показывает: это только начало. Цифра в 65 рублей за разовый городской билет, по неофициальной информации, уже обсуждается во властных кабинетах.

Что касается дачных маршрутов – они пригородные, там тариф считают за километр. С 1 октября 2025 года по республике ввели зонирование: для Сыктывдинского района (а именно туда ходят наши автобусы № 111, 124, 125, 127, 128) установили предельную планку в 3,72 рубля за километр. Перевозчики имеют право поднимать цены до этого предела, и, судя по динамике, они этим правом воспользуются. Максимальная стоимость полного проезда на маршруте № 127 «Орбита – Морово» уже сегодня составляет 113 рублей.



Маршруты урезали



Как говорила героиня советского фильма, «наши люди на такси не ездят». Бизнесмены и чиновники тоже почти не пользуются общественным транспортом. Автобусы – средство передвижения для бедняков или людей со средним достатком. К тому же большое число пассажиров – льготники, пользующиеся мерами социальной поддержки.

Поэтому в прежние годы автоперевозчики, чтобы не работать себе в убыток, получали субсидии из бюджета. Благодаря этому автобусные тарифы хоть и росли, но относительно плавно.

Однако в последние два года финансовое состояние Коми заметно ухудшилось. А с 2026 года в республике начались масштабные сокращения транспортных субсидий. Госпрограмма «Развитие транспортной системы» урезана на 22,7%. Ежегодно на автобусные маршруты направлялось 300-400 миллионов рублей – теперь этих денег нет. В Койгородском, Усть-Куломском, Удорском районах маршруты сокращаются. А где-то и вовсе уже не ходят.

В Усть-Куломском районе отменили часть рейсов – перевозчик сослался на нехватку водителей и снижение пассажиропотока. Администрация разводит руками. В Усть-Цильме под угрозой срыва внутренние перевозки по селу.



Красиво жить не запретишь



И тут возникает резонный вопрос: а куда же пошли деньги, которые могли бы поддержать транспортную доступность? Пока чиновники на местах ищут выход, в столице тем временем нашли 13,5 миллиона рублей на цветы. На госзакупках появился контракт на высадку 184 тысяч однолетников, включая подсолнухи на кольце у монумента Трудовой славы. Красота — дело, конечно, важное. Но когда бабушка с тяпкой стоит на остановке в Лемью и ждет переполненный автобус, эти подсолнухи ее не согреют.

Власти говорят про «оптимизацию расходов». Это официальная позиция. Но глядя на пышные клумбы и новогоднюю иллюминацию за миллионы, верится в нее с трудом. Куда мы едем, если приоритеты расставлены именно так?

Есть известная фраза: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Вот и у нас – вместо того чтобы сохранять транспортную доступность, украшают город цветами и праздничными лампочками за бешеные деньги. Красиво, но доехать до дачи от этого легче не стало.



Что делать?



Альтернатив, похоже, не очень много. Вероятно, рейсы будут сокращены (дай бог не отменены). Проезд подорожает. ЖКХ – тоже.

Поэтому сейчас, возможно, самое разумное – срочно сажать картошку и рассчитывать на грибной сезон. Лук, морковка, кабачки – все, что можно вырастить на шести сотках, станет весомым подспорьем. Запасемся банками, солью, капроновыми крышками. И в лес – по грибы, по ягоды.

Потому что с такими грядущими изменениями рассчитывать можно только на себя.



Виктор СЕМЕНОВ.