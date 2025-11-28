История трехлетней давности о массовой вырубке краснокнижных сибирских кедров в Печорском районе завершилась вынесением приговора в отношении виновных. Правосудие восторжествовало, но остались вопросы, на которые нет ответов.



Почти три сотни



Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РК, Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара. Он признан виновным по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры при сопровождении Управления ФСБ России по Республике Коми.

Судом установлено, что летом 2022 года на территории Левобережного участкового лесничества государственного учреждения Республики Коми «Печорское лесничество» незаконно вырублены 294 сибирских кедра общим объемом почти 200 кубических метров.

Осужденные знали, что на предоставленных им лесных делянках произрастает много краснокнижных сибирских кедров, рубка которых на территории региона запрещена. Несмотря на это, они в целях получения максимальной выгоды от продажи деревьев ценных пород поручили своим работникам осуществить вырубку кедров. Ущерб государственному лесному фонду составил 1,1 млн рублей.

Суд учел частичное возмещение обвиняемым ущерба в размере 310 тысяч рублей и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Уголовное преследование в отношении еще одного обвиняемого было прекращено в связи с его смертью, а уголовное дело в отношении третьего – приостановлено.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми при сопровождении регионального управления ФСБ.



«Лысая» земля



Конечно, текст приговора, как и положено, лаконичен и суховат, но напомним некоторые детали этой скандальной истории, зафиксированные экологами. Они свидетельствуют о варварстве лесных браконьеров и очевидном попустительстве надзорных органов.

150-летние кедры, произраставшие недалеко от поселка Чикшино, были заранее помечены флуоресцентной краской, чтобы можно было рубить даже в темноте.

Первым «пропажу» обнаружил местный житель. Он, как обычно, пришел в кедрач, чтобы набрать шишек, но увидел «лысую» землю: от ценных деревьев остались лишь пеньки. По мнению экологов, было вырублено примерно 45 гектаров леса.

О том, что здесь недалеко от Чикшино растет сибирский кедр, знали все, однако в документах фигурировали исключительно ель и береза. Поэтому еще в 2020 году участок был передан в аренду предпринимателю из Курска со всеми вытекающими последствиями.





Будут рубить и дальше?



На место незаконной вырубки сибирского кедра три года назад выезжал председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов. Тогда же он сделал примерную оценку ущерба: «По нашей непрофессиональной оценке, ущерб может составлять не менее 1,5 млн рублей, а если считать деревья поштучно, то не менее 37 миллионов. Это не говоря о колоссальном ущербе природе, поскольку кедр растет долго и начинает плодоносить минимум через 40 лет…»

Как видим, прикидки эколога о возможном размере ущерба совершенно не бьются с выводами суда. А еще суд так и не назвал виновных. Почему республика не должна знать своих «героев»? Кроме того, непонятно, что стало с вырубленным кедром. Он сгнил прямо там в лесу или все-таки его удалось вывезти и продать? На эти вопросы нет ответов.

Мнение Ивана Иванова по итогам судебного разбирательства: «Возможно, доля кедра и соответственно ущерб занижены в интересах Минприроды Коми, не осуществившего в должной мере мероприятия по охране краснокнижного дерева. Мы также помним попытки Минприроды (когда ведомство возглавляла Екатерина Киселевич – Ред.) исключить кедр (сосну сибирскую) из Красной книги Республики Коми. На сегодняшний день сохраняются все предпосылки для дальнейшей незаконной вырубки редкого дерева».

«Наказание я считаю чрезмерно мягким, оно не предостерегает от подобного рода правонарушений…» – подчеркнул эколог.



Сергей МОРОХИН.