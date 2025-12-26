В 2025 году ушли из жизни многие наши известные земляки, о которых республика будет помнить.

26 января в возрасте 70 лет скончался Иван Васильевич Нестеров, дирижер и композитор, Заслуженный работник Республики Коми. На протяжении многих лет он руководил духовым оркестром республиканского колледжа искусств.

30 января ушел из жизни замечательный композитор и писатель Михаил Львович Герцман. Всего два дня он не дожил до своего 80-летия.

23 февраля на 69-м году умер Евгений Александрович Малафеев, бывший артист Академического театра драмы им. В. Савина.

7 марта на 75-м году ушел из жизни Анатолий Афанасьевич Замедянский, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми, Почетный гражданин Воркуты, экс-заместитель руководителя администрации города по социальным вопросам.

9 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет скончался Олег Акимович Чупров, автор текста официального гимна города на Неве. Детство и юность будущий поэт провел в Усть-Цильме. Песни на его стихи исполняли известные советские и российские артисты.

19 марта трагически погиб на горнолыжном курорте «Губаха» в Пермском крае известный ученый, почетный эколог Коми Юрий Анатольевич Паутов. Ему было 69 лет.

12 мая на 87-м году жизни скончался ветеран гражданской авиации Коми Владимир Аркадьевич Пау. Он посвятил небу 50 лет, работая в различных авиапредприятиях республики.

27 мая умер писатель и журналист Алексей Иванович Вурдов. Ему было 69 лет.

5 июня скоропостижно скончался заведующий травматологическим отделением Коми республиканской больницы, врач-травматолог-ортопед Андрей Болеславович Скаковский. Ему было 57 лет.

9 июня на 83 году ушел из жизни доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН Модест Михайлович Долгин, уроженец деревни Разгорт.

24 июня на 65-м году жизни скончался архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Павел Волочков).

5 июля на 93 году жизни скончался ученый-физиолог, доктор биологических наук, специалист в области эволюционной и экологической физиологии, академик РАН Михаил Павлович Рощевский. 23 года (с 1983 до 2006-го) М. Рощевский был бессменным руководителем Коми научного центра, а всего служению науке им отдано 60 лет жизни.

5 июля ушла из жизни Светлана Дмитриевна Меньшикова, солдатская муза Сергея Довлатова. Ей было 84 года. Будущий писатель проходил срочную службу в Коми АССР и писал письма сыктывкарской студентке КГПИ.

29 августа в возрасте 93 лет умер Лев Исаакович Иржак, профессор, доктор биологических наук, основоположник физиологии в Республике Коми. Более 50 лет он проработал преподавателем высшей школы.

28 сентября в возрасте 70 лет скончался один из старейших преподавателей исторического факультета СГУ им. Питирима Сорокина Станислав Гаврилович Максимов.

10 сентября в 94 года ушел из жизни первый директор Княжпогостского завода ДВП, Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР Павел Павлович Полев.

22 сентября скончался последний в Коми участник Сталинградской битвы Иван Васильевич Ладанов. Почетному гражданину Сыктывдинского района было 103 года.

27 ноября скоропостижно скончался Николай Николаевич Василенко. Тренер, судья международной категории по тяжелой атлетике, бывший руководитель республиканской «Спортивной школы олимпийского резерва

№ 4».

30 ноября на 94-м году ушел из жизни человек-легенда, настоящий символ стойкости и преданности Воркуте Михаил Леонидович Тверской, житель блокадного Ленинграда, Заслуженный работник Республики Коми, ветеран и почетный гражданин Воркуты.

11 декабря на 78-м году ушел патриарх хоккея с мячом Борис Иванович Скрынник, президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). В молодости Скрынник играл в команде «Водник» и несколько сезонов выступал за сыктывкарский «Строитель».

11 декабря ушел из жизни Евгений Юрьевич Ломов, председатель Интинского городского суда в почетной отставке. Городской суд Инты он возглавлял 17 лет с 1990 года.

11 декабря на 100-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Афанасьевич Князев из Сыктывкара.

