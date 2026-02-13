Гражданский комитет России поднял чувствительную для чиновников в Коми тему: насколько были законными бюджетные траты в размере 167 миллионов рублей на новогодние украшения в Сыктывкаре?



Руководитель Коми регионального отделения Гражданского комитета России в Республике Коми (общественная организация), правозащитник Павел Соколов направил соответствующее заявление в прокуратуру.

Напомним, что сама елка на Стефановской площади, арт-объекты, фотозоны, светящиеся конструкции и гирлянды обошлись столичной казне в 4 миллиона рублей. Но это деньги больше для затравки, 163 миллиона город будет выплачивать в течение 11 месяцев этого года. Все это действо называется финансовой арендой или лизингом.

«Столица Республики Коми оказалась в топ-3 среди городов России по расходам на иллюминацию после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом дефицит бюджета Республики Коми на сегодняшний день составляет 15,1 млрд рублей, а дефицит бюджета Сыктывкара на 1 января 2026 года – 535,3 млн рублей. Неужели с учетом социально-экономических проблем в регионе, а также актуальности поддержки участников СВО и их семей была необходимость выделения таких колоссальных сумм за световые эффекты в новогодние праздники?» – ставит конкретный вопрос Павел Соколов.

Правозащитники регионального отделения ГКР намерены добиться объективной проверки, а также выяснения возможной связи отдельных чиновников с компанией «ЭР-Телеком Холдинг» из Перми, предоставившей столь дорогую услугу.

Тот факт, что тратами на новогодний праздник в Сыктывкаре заинтересовалась общественная организация федерального уровня, нисколько не удивляет. Поскольку «праздничные» расходы на фоне других российских городов, сравнимых с нашей столицей по численности населения и статусу, выглядят, мягко говоря, нескромными и даже вызывающими.

За счет урезания каких бюджетных статей столицы был столь щедро оплачен новогодний праздник? Хотелось бы, чтобы ясность в этот вопрос внесла и Контрольно-счетная палата (КСП) Сыктывкара.

И вообще, к деятельности КСП Сыктывкара накопилось достаточно много вопросов. Например, хорошо было бы узнать, насколько обоснованными были траты в размере 50 млн рублей на обустройство Яблоневой аллеи, где умудрились высадить плодовые деревья, привезенные из Туркмении (понятное дело, что они не прижились). Кроме того, есть большие сомнения в обоснованности выделения из городского бюджета 10 млн рублей на «транспортную реформу», которую многие сыктывкарцы считают в чистом виде авантюрой, поскольку претензий к работе общественного транспорта стало ничуть не меньше.



Сергей МОРОХИН.