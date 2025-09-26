Недавно в Сыктывкаре появились рекламные щиты с надписью «Республика Коми – флагман развития русского Севера». Так в чем же мы впереди наших географических соседей? Попробуем поискать ответ.

Оптимистичный посыл на рекламном щите, по идее, должен вызывать у нас местечковую гордость: Коми не просто называется, а является лидером среди других северных регионов. Но на самом деле это просто красивая фраза, придуманная некими безымянными политтехнологами. К сожалению, реальных проектов, благодаря которым наша республика могла бы стать флагманом развития, в ближайшем будущем даже не предвидится.

Титан остается в земле

Находящийся сейчас под следствием по подозрению в получении взятки бывший заместитель председателя правительства республики Антон Виноградов вполне обоснованно считал, что ключевой точкой роста экономики Коми должно стать уникальное и крупнейшее в мире Пижемское месторождение титана и кварца в Усть-Цилемском районе. Проект развивается с середины «нулевых» годов, подготовлена вся документация для начала работ, формируется пул банков, готовых участвовать в проектном финансировании. Объем капитальных вложений более 170 млрд рублей, будет создано более пяти тысяч новых рабочих мест.

Уже в 2026 году должна будет заработать первая очередь проекта. Так считал Антон Виноградов, который всегда выступал убедительно и даже подкупал своей искренностью. Трудно поверить, что он может фигурировать в каком-то деле о взятке – взгляд-то честный!

Что мы имеем в сухом остатке? А ничего не имеем – пусто! В начале сентября стало известно, что все крупные инвестиционные проекты, связанные с Республикой Коми и Ненецким автономным округом, откладываются в долгий ящик. Конкретно речь идет о Пижемском месторождении, прокладке железнодорожной ветки Сосногорск – Индига и строительстве крупного морского порта в районе Индиги. А ведь эту самую ветку должны были начать прокладывать в следующем году, а морской порт обустраивать уже в этом.

Ленин был в курсе

Конечно, официально упомянутые выше проекты никто не отменял. Да и сложно представить, чтобы кто-то из губернаторов взял и сказал: мол, мы тут вам много чего наобещали, но ничего путного в итоге не выйдет. Поэтому никто и не комментирует факт ликвидации компании-оператора проекта порта Индига в НАО, через которую должны были поступать на мировой рынок богатства из кладовых природных ресурсов Европейского Севера: титан, лес, уголь и так далее. Много чего нам есть предложить, только вот сейчас ситуация не самая подходящая из-за международных санкций.

Тем не менее, порт Индига на берегу Баренцева моря остается в стратегии развития Арктической зоны России. Хотя можно считать, что он там был всегда, по крайней мере, последние сто лет: о важности Индиги для экономики страны Владимиру Ленину ученые докладывали еще в 1922 году. А в 1928 году порт намеревались строить для вывозки печорского леса.

Давно уже нет ни Ильича, ни советской власти. Но слово «Индига» продолжает звучать на самом высоком уровне, превратившись в «Фата-Моргану», некую голубую мечту. Ничего, ждали сто лет, подождем еще. Возможно, столько же.

Ненцы попали «на деньги»

Из-за пессимистичных новостей о том, что проект откладывается, уже попала «на деньги» Ненецкая нефтяная компания, которая заплатила 42 млн 540 тысяч рублей за подготовку документации для строительства морского порта Индига. Теперь эти пачки бумаги никому не нужны, вернуть деньги обратно не удастся – такова логика российского бизнеса.

Затихла история и с метаноловым заводом с морским причалом там же, в Ненецком округе в дельте Печоры. Этот проект изначально вызвал много вопросов у экологов, в том числе и из Республики Коми, поскольку метанол планировалось добывать в районе подземного ядерного взрыва, неудачно произведенного еще во времена Советского Союза в 1981 году для тушения пожара на Кумжинском газоконденсатном месторождении.

Теперь экологи могут спать спокойно: опасный, с их точки зрения, завод никто пока строить не собирается.

Прозорливая Матвиенко

Во время недавней выборной кампании много говорилось о возведении моста через Печору в районе села Усть-Уса. Даже назывался размер требуемых инвестиций – 50 млрд рублей. Но опять-таки не видно предпосылок, чтобы начались какие-то работы: нет ни денег, ни специалистов. Чтобы строить такой объект, необходимо возводить целый рабочий поселок, искать необходимую технику, кадры. Нет всего этого, да и мост через Печору, по большому счету, сейчас не особо и нужен, поскольку экономическая деятельность в Тимано-Печорской провинции потихоньку сворачивается. Роснефть уже давно продала свои активы, а ЛУКОЙЛ теперь с Усинска переориентировался на Пермь.

И еще мы помним, как Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, еще год назад на парламентских слушаниях по бюджету категорично призвала заканчивать с существующей практикой гигантских строек. Сейчас важно экономить средства. И ведь ей никто не стал возражать.

Экономия на инфраструктурных проектах, не связанных с задачами обороны страны – это, можно сказать, тенденция последних лет, да, пожалуй, и ближайших. И еще это совершенно очевидный намек на то, что будут пересматриваться бюджетные параметры в сторону уменьшения. При триллионных дырах в казне страны это вполне логично.

Что касается флагманов (по-русски говоря, знаменосцев), то это красивое слово используют не только в Республике Коми. Вот, например, чиновники Мурманской области тоже не стесняются называть свой регион «флагманом развития Арктики».

Выходит, что не только Коми, но и наши северные соседи – «флагманы»? И вообще, кругом сплошь одни «лидеры», «форварды» да «амбассадоры». И каждый регион демонстрирует «стратегию устойчивого роста».

Но это если верить рекламным билбордам. А в реальной жизни все, к сожалению, иначе.

Сергей МОРОХИН.