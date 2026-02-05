На дороге сгорела техника (Криминал от 6 февраля)

В 7 км от Мутного Материка в Коми сгорел мобильный медицинский комплекс. В пути вспыхнуло оборудование флюорографической установки, смонтированной на базе автомобиля КамАЗ, сообщает портал «Усинск.Новости».

На помощь оперативно прибыли бойцы местного противопожарного поста. Огнеборцы ликвидировали возгорание. Врач и водитель были эвакуированы в Мутный Материк.



Полный рюкзак духов



В Сыктывкаре задержали продавца парфюмерии.

19-летний парень, гуляя по торговому центру, зашел в отдел парфюмерии. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он сложил в свой рюкзак семь флаконов духов и покинул здание. Два флакона злоумышленник тут же продал случайному прохожему за тысячу рублей. Вскоре он был задержан, установлена его причастность еще к двум кражам из магазинов одежды. Вору грозит наказание – до двух лет лишения свободы.



Парню лечиться надо



26-летний усинец, находясь в невменяемом состоянии, без какого-либо повода повредил 11 автомобилей, прокалывая шины штопором. Кроме того, он бросал камни в окна местных пекарни и кофейни, разбил витрины.

После всего этого молодой человек на своей странице в социальной сети выложил видео, в котором извинился перед городом за свои действия. Усинский суд ходатайствовал о направлении молодого человека на принудительное лечение.



Это была плохая шутка



28-летний ухтинец скончался от полученных ожогов.

Веселая компания распивала спиртное в гостях у будущего потерпевшего. В какой-то момент собутыльники уснули, а один из них, проснувшись, решил подшутить над 36-летним хозяином квартиры. Он облил его водкой и поджег одежду. Уже через минуту гость понял, что немного «переборщил», набрал в таз воды и потушил огонь. Пьяный хозяин между тем получил сильные ожоги туловища и ног. Гость быстренько ушел, а скорую помощь пострадавшему вызвали другие участники компании. От полученных травм потерпевший скончался.



Сломал ребра и позвал замуж



Воркутинец предложил потерпевшей выйти за него замуж, чтобы избежать уголовного наказания.

Нетрезвый мужчина приревновал сожительницу и избил ее деревянным табуретом, сломав несколько ребер. Чтобы загладить вину и примириться с женщиной, он подарил ей ювелирные украшения, бытовую технику и предложил пожениться. Суд отклонил ходатайство о примирении сторон и прекращении уголовного дела, но действия подсудимого по заглаживанию вреда расценил как смягчающее вину обстоятельство. По приговору суда мужчина выплатит потерпевшей штраф – 30 тысяч рублей.