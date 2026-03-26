НА ОРБИТУ! (Блиц от 27 марта)

С 1 по 15 апреля с космодрома «Плесецк» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2».

Традиционно три района Коми станут временно опасными из-за падения отделяющихся частей ракеты-носителя. Об этом сообщается в оперативном ежедневном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми, подготовленном ГУ МЧС по Коми на 27 марта. Районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» – «Вашка» и «Железнодорожный», включающие Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы.



Список потерь пополнился



Из зоны специальной военной операции продолжают приходить вести о наших земляках.

На днях стало известно, что в зоне СВО погибли Артур Алмазов, Евгений Ветошкин, Руслан Мартюшев и Василий Микитин из Сыктывкара, Дмитрий Шишелов из села Усть-Цильма, Владимир Барачевский, уроженец поселка Щельяюр Ижемского района, Николай Козлов из поселка Югыдъяг Усть-Куломского района, Николай Конаков из села Часово Сыктывдинского района, Николай Лапшин из села Пажга Сыктывдинского района.



Золото больше не манит?



Никто не захотел добывать россыпное золото на месторождении в Ухтинском районе.

Среднекыввожское месторождение россыпного золота было открыто в 2011-2012 годы. Запасы утверждены в количестве примерно 52 кг категории С1. Начальная цена на торгах составляла 8 млн 138 тысяч рублей. Район расположен в таежной зоне со старыми еловыми лесами, отсутствием дорог и населенных пунктов. Торги были назначены на 25 марта. Однако на аукцион не поступило ни одной заявки.



Компании грозит банкротство



Налоговая служба выставила требование «Печоранефтегаз» о погашении задолженности почти в 1,9 млрд рублей.

Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 4 обратилась в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании АО «Печоранефтегаз» банкротом. Суд возбудил производство по делу о несостоятельности. Заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о проверке обоснованности заявления, назначено на 14 апреля. Кроме того, с аналогичным заявлением в Арбитражный суд Коми поступило заявление от Банка ВТБ. Сумма требований кредитной организации составляет 7,5 млрд рублей.



100 тысяч за убитого лося



62-летний москвич заплатит штраф за незаконную охоту в Койгородском районе.

Не имея соответствующего разрешения на добычу лося, он застрелил сохатого, после чего разделал тушу и погрузил трофей в автомобильный прицеп, чтобы вывезти его с места преступления. Сумма ущерба охотничьим ресурсам составила 80 тысяч рублей. Суд назначил браконьеру штраф в размере 100 тысяч рублей, а также конфисковал ружье и автоприцеп.

Голубков снова первый



В Ханты-Мансийске проходят чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону для «особых» спортсменов. Победителем в биатлоне стал уроженец Коми Иван Голубков.

«Я немного приболел и пропустил здесь две гонки. К тому же уже накопилась усталость и общее самочувствие пока не очень. Но сегодня, несмотря на ветер, удалось достаточно хорошо отстрелять – всего один промах. Можно сказать, стрельба меня «спасла»», – рассказал спортсмен. 26 марта в Ханты-Мансийске пройдут спринтерские гонки.



Оленину – в больницы



Оленеводам Коми посоветовали нарастить поставки продукции в школы и больницы.

«Сегодня доля поставок продукции оленеводства в бюджетные организации составляет всего 3-4 процента. Это направление организациям необходимо активно проработать», – заявил глава Минсельхоза Коми Сергей Елдин. Во время зимнего забоя оленей в декабре 2025-го – январе 2026-го в «Агрокомплексе «Инта Приполярная» было заготовлено 6938 туш. Общий вес заготовленной оленины составил 226 тонн (на 26 т больше, чем планировалось). Основной объем продукции будет реализован в Коми, в том числе для бюджетных учреждений.



Не пейте молоко сырое



В Коми появление клещей стоит ожидать в середине апреля. С каждым годом сезон активности клещей наступает в республике все раньше. В 2025 году первый укус был зафиксирован уже 31 марта.

Биологи Коми научного центра напомнили, что получить инфекцию можно не только через укус клеща. Инфекция также передается через употребление сырого молока, которое дала укушенная клещом коза. Чтобы избавиться от энцефалита, достаточно термической обработки: пастеризации или кипячения. Еще один способ заразиться – это раздавить клеща. Инфекция может попасть в организм через, например, порезы и другие ранки. На «выход из спячки» у клещей влияет длина светового периода.



Нельзя огород городить



За разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласия соседей можно получить штраф.

Для организации огорода на придомовой территории многоквартирного дома необходимо проведение общего собрания собственников помещений. Решение о создании огорода должно быть принято большинством голосов. Несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.



Готовьте грабли и мешки



В Сыктывкаре намечены даты проведения общегородских субботников.

Период проведения субботников на территории города намечен на 24 апреля – 25 мая. 25 и 30 апреля обозначены датами проведения общегородских субботников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации столицы Коми.