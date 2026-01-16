Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей» прошел в канун старого Нового года в Доме культуры села Усть-Кулом. Он открыл череду мероприятий в рамках республиканского Года села. Всего на суд жюри поступила 31 новая песня, из них на гала-концерте прозвучали 15 песен.

В этом году фестиваль прошел в формате речного круиза по Вычегде. Сцена была оформлена в виде двухпалубного белого теплохода «Иван Куратов», который в советское время курсировал по Вычегде по маршруту «Сыктывкар – Усть-Кулом». Сцена превратилась в палубу, а герои театрализованного представления – капитан, шкипер, буфетчица и артистка – увлекли зрителей в незабываемый музыкальный круиз.



Сохраняя традиции



Гран-при фестиваля удостоена песня «Ме корко ставсо тэныд висьтала» («Я когда-нибудь все тебе расскажу»). Музыку сочинил Алексей Ген, слова – Евгений Козлов. Песню исполнил солист Коми республиканской академической филармонии Дмитрий Уляшев.

Право объявить обладателя гран-при было предоставлено главе Коми. Он поприветствовал зрителей и отметил, что в этот день Усть-Кулом по праву становится столицей коми песни.

– Огромное спасибо артистам, работавшим сегодня на сцене, – сказал Ростислав Гольдштейн. – Вы – большие профессионалы. Низкий поклон вам за то, что вы сохраняете традиции коми песни, языка и культуры.

Главную зрительскую награду – приз зрительских симпатий – взяла трогательная и очень нежная песня Ясона Напалкова «Дона мамук» («Дорогая мамочка»), посвященная любимым и дорогим мамам. Автор – дебютант фестиваля, участник СВО – сам исполнил свою песню. Стихи он написал к юбилею матери, а позже родилась и музыка.

Лауреатами I степени стали автор музыки Сергей Носков, автор слов Нина Обрезкова и исполнительница – солистка Академического театра оперы и балета Коми Ксения Шабалина за песню «Вуджод мено, пыжаной» («Перевези меня, лодочка»).

Званий лауреатов II степени удостоены автор музыки Алексей Ген, автор слов Михаил Елькин, исполнитель – народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, ансамбль народной песни «Зыряночка» за песню «Аттьо – луныс шондiа на…» («Спасибо солнечным дням…»).

Звания лауреатов III степени у автора музыки Марка Новоселова, автора слов Антонины Гордеевой, исполнителя – ансамбля народной песни «Северная околица» за песню «Асыв водзнас кокыс коко» («Кукушка утром закукует»).



Дипломанты трех степеней



Дипломантами I степени стали автор музыки Зинаида Пупышева, исполнитель – самодеятельный хор Усть-Куломского землячества «Эжва катыд» за песню «Воис ыджыд война вылысь морт» («Пришел с большой войны человек»). Музыка написана на слова Альберта Ванеева и Эвелины Ананьиной.

Званий дипломантов II степени удостоены автор музыки Константин Канев, автор слов Андрей Терентьев, исполнительница – солистка народного коллектива самодеятельного художественного творчества ансамбля народной песни «Сударушка» Надежда Агулова за песню «Колипкай» («Соловей»).

Звания дипломантов III степени – у автора музыки и слов Геннадия Попова, исполнителей – народного коллектива самодеятельного художественного творчества Республики Коми, фольклорного ансамбля «Сипертас» за песню «Сё майбырой, самовар» («Радость наша, самовар»).

Специальным призом от главы муниципального района «Усть-Куломский» Сергея Рубана отмечен народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, вокальный ансамбль «Июль».

Также со сцены чествовали юбиляров – народного артиста Республики Коми, заслуженного работника Российской Федерации Петра Шучалина и художественного руководителя Дома культуры и неоднократного постановщика «Василея» в разные годы Ирину Гулько.

Жюри возглавил заслуженный артист Российской Федерации Александр Титаренко. В состав жюри вошли: народный артист Республики Коми Александр Горчаков, заслуженный работник РК Наталья Канова, лауреат премии правительства Республики Коми Мария Степаненкова, коми поэт и член Союза писателей России Елена Ельцова, секретарь жюри – заведующий отделом народного творчества Центра народного творчества и повышения квалификации Екатерина Злобина.

Финалом праздника стало исполнение гимна фестиваля «Василей». Его пели и артисты на сцене, и зрители в зале.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.